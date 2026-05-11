最適化から自律性へ：Red HatとIBM Turbonomicの活用事例

Red HatとIBMはモデルを変更するのではなく、モデルに合わせて調整しました。

Red Hatは、IBM TurbonomicのアクションがGitOpsワークフロー内で動作できるようにするOpenShift用のオープンソース・コンパニオン・オペレーターを構築しました。ほとんどの環境では、最適化の変更はCI/CDパイプラインによって上書きされ、事実上、その最適化が取り消されます。オペレーターはその摩擦を取り除き、ドリフトを生じさせたり、ガバナンスをバイパスしたりすることなく、最適化を維持できるようにします。

例えば、Turbonomicがリソースの最適化を適用すると、オペレーターは更新されたコンテナ・リソース設定が維持されるようにし、後続のCI/CDまたは「信頼できる情報源」の調整によって設定が元に戻されるのを防ぐことができます。

その結果、最適化はプラットフォームに逆らうのではなく、プラットフォームとともに機能するようになります。