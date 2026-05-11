最適化から自律性へ：Red HatとIBM Turbonomicの活用事例

最新のプラットフォームはツールが不足しているわけではありませんが、大規模環境での効率的な運用に苦労することがよくあります。
Red HatのITチームは、Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）など、クラウドとオンプレミスのインフラストラクチャー全体で大規模なRed Hat OpenShift環境を運用し、コンテナ、仮想化、AIワークロードをサポートしています。現代の多くのプラットフォーム・チームと同様に、Red Hatは、CI/CDパイプラインによって信頼できる唯一の情報源を定義する厳格なGitOpsモデルで運用しています。
Red Hatにとっての課題は可視性だけではありませんでした。Red Hatは、既存のGitOps運用モデルを中断することなく、OpenShift環境全体を継続的にシステム全体の継続的な最適化を行う必要がありました。Turbonomicは、OpenShiftに継続的な最適化レイヤーを追加し、ワークロードのパフォーマンスとコストの面でワークロードを効率的に分散できるようにします。
Red HatとIBMはモデルを変更するのではなく、モデルに合わせて調整しました。
Red Hatは、IBM TurbonomicのアクションがGitOpsワークフロー内で動作できるようにするOpenShift用のオープンソース・コンパニオン・オペレーターを構築しました。ほとんどの環境では、最適化の変更はCI/CDパイプラインによって上書きされ、事実上、その最適化が取り消されます。オペレーターはその摩擦を取り除き、ドリフトを生じさせたり、ガバナンスをバイパスしたりすることなく、最適化を維持できるようにします。
例えば、Turbonomicがリソースの最適化を適用すると、オペレーターは更新されたコンテナ・リソース設定が維持されるようにし、後続のCI/CDまたは「信頼できる情報源」の調整によって設定が元に戻されるのを防ぐことができます。
その結果、最適化はプラットフォームに逆らうのではなく、プラットフォームとともに機能するようになります。
適正化は理解されていても、一貫して適用されることはほとんどありません。Red Hatは、これを自動化することでこの問題に対処しました。
Turbonomicでは、コンテナの適正化はポリシー主導で、デフォルトで常にオン状態になり、オプトアウト方式です。効率性はもはや、チームが行動を起こすかどうかに依存しているわけではありません。プラットフォームに組み込まれ、継続的に適用されます。この変更は、手動のワークロードごとのチューニングから、クラスター全体に一貫して適用される集中型のポリシー主導のプラットフォーム機能への運用モデルの移行を表しています。この移行は大規模環境で重要になります。ネイティブ・アプローチは、ワークロードごとの構成と一貫性のない導入に依存していますが、Turbonomicはクラスター全体の最適化を標準化する単一のポリシー主導型制御層を提供します。
Red Hatはまた、Turbonomicの水平Podスケーリング機能を活用して、AI推論ワークロードをサポートするレプリカのサイズを動的に変更する方法を探索しており、レプリカ数を需要に合わせながら、オーバープロビジョニングのリスクを軽減する方法を探索しています。
Turbonomic は、ワークロードの配置も自動化します。アプリケーションの需要と利用可能なインフラストラクチャーを継続的に一致させることで、断片化を減らし、クラスター全体に余裕を生み出します。ワークロードをより少ないノードに効率的に集約することで、Red Hatは未使用の容量を一時停止し、コンピューティング・リソースを解放し、リザーブド・インスタンスなどの事前購入されたクラウド容量を他のワークロードに利用できるようにすることができます。この自動化により、インフラストラクチャーを追加することなく、安定性が向上し、リソースが効率的に使用されるようになります。
これは、ツールを追加するのではなく、最適化の方法を変えることを意味します。
以前は、最適化は手動で行われ、事後対応型で、チーム間で一貫性がありませんでした。ワークロード・レベルの構成に応じて、CI/CDの調整やスケーリングの決定中に変更が失われることがよくありました。現在では、最適化は自動化され、永続的で、標準化されています。ポリシー駆動型の決定が環境全体に継続的に適用されるため、手動によるチューニングが減り、利用率が向上し、リソース制約の解決が迅速化されます。
Turbonomicは現在、環境全体で日常的なオペレーションに組み込まれており、意思決定を標準化し、大規模に一貫したパフォーマンスと使用率を保証しています。これにより、クラスターの使用率が向上し、オーバープロビジョニングが減少し、自動化された意思決定によるリソース制約の迅速な解決が実現しました。
Red Hat OpenShift環境がハイブリッド・デプロイメントやマルチクラスター・デプロイメントへと拡大するにつれて、パフォーマンス、コスト効率、運用の一貫性を維持することが困難になってきます。継続的な最適化が、その状況を変えます。
Red Hat OpenShiftを常時オンの最適化レイヤーで拡張することで、Red Hatはアプリケーションがインフラストラクチャーの容量と整合性を保ち、システム全体で意思決定が行われ、コンテナ、Red Hat OpenShift Virtualization、ROSA、オンプレミス環境全体で一貫したオペレーションが維持されるようにします。これにより、モダナイゼーションの取り組みやVMware移行の取り組みもサポートされます。プラットフォーム・チームにとって、これはコスト管理の強化、クラスター間の一貫性の向上、手作業のオーバーヘッドを増やさずにオペレーションを拡張できることを意味します。
Red Hatのアプローチは、一貫したパフォーマンスと効率性が、手動介入を必要とせずに自動的に実現される実例を示しています。
それが最適化から自律性への移行です