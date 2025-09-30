高度な自動化によるデータセンターの最適化

継続的な自動化により、ハイブリッドおよび仮想化されたデータセンター環境全体でパフォーマンスと効率性を確保できます。

デモの予約 無料の製品ツアー
雲と円形の図、およびそれらをつなぐ矢印

白い長方形の中にカラフルな円が入ったイラスト

2025年9月23日

TurbonomicでVMware、Red Hat® OpenShift®などを最適化

 

リアルタイムの需要を継続的に分析し、リソース使用率を最大化し、VM、コンテナ、オンプレミス・インフラストラクチャー全体でワークロードを最適化する方法をご確認ください。

ライブWebセミナーに参加

データセンター全体で仮想ワークロードを最適化

IBM® Turbonomicは、データセンターに信頼性の高い自動化とフルスタックの可視性をもたらします。リアルタイムの需要を継続的に分析し、アプリケーションが安定して稼働するために必要なリソースを確保します。これにより、無駄を削減し、効率性とコスト削減を実現し、ハイブリッド環境や仮想化環境全体で安心して運用できます。
メリット
規模に応じたアプリケーション・パフォーマンスの保証

リソースをリアルタイムの需要と整合させ、データセンター内のワークロードやクラスター全体でアプリケーションが安定して稼働するようにします。
データセンターの効率性を向上

ワークロードの配置と拡大縮小を自動化し、複雑な環境全体で効率性を維持しながら手作業の負担を軽減します。
データセンターのキャパシティーを計画

ワークロードの増加、ハードウェアの更新、移行計画を検証するシナリオを実行し、確信をもってモダナイゼーションを推進します。
インフラストラクチャーのライフサイクルを拡張

ホストとクラスターの利用率を最適化し、ハードウェアの更新サイクルを延長するとともに、ハイブリッドなモダナイゼーションの取り組みを支援します。
データセンターの浪費を削減

ワークロードを適正化し、未使用のキャパシティーを回収して運用コストを削減し、データセンター全体のリソース効率を向上させます。
ガバナンスとコンプライアンスの確保

最適化アクションをITSMワークフローに適用し、ガバナンスと変更管理ポリシーと整合させます。

限定特典：DigiTEL

投資収益率の向上

IBM Technology Expert Labsの包括的なサポートにより、特別料金のサービスでTurbonomicの可能性を最大限に引き出します。

DigiTELをご利用いただくと、次のメリットがあります。

  • Turbonomicでデジタル変革を加速するための実践的なセッション。
  • 専門家と協力して、構成、実行、セットアップを行います。
  • コストを最適化しながらパフォーマンスを向上させる明確な方法。
  • これらすべてをかつてない特別料金で提供します。

既存の資産を最適化

Turbonomic Optimize Cloud Computeのメイン・ダッシュボードの製品画面
リアルタイムのリソース最適化

ハイパーバイザーやコンテナ・プラットフォームと統合することで、Turbonomicは仮想マシンの配置、ホストの退避、コンテナのリソース割り当てをリアルタイムで自動化します。この仕組みにより、手作業の介入が減り、ワークロードがクラスター全体で効率的に実行されることを確実にします。
Turbonomic Optimize Cloud Storage Action Centerのダッシュボードの製品画面
自動配置と自動拡張

Turbonomicは、需要やポリシーに基づいて、新しいワークロードの最適な初期配置を決定し、適切なホスト、データストア、またはクラスターに割り当てます。その後、リアルタイムのパフォーマンス指標を継続的に分析し、ワークロードを自動的に拡大または縮小します。この機能により、アプリケーションは常にSLAを満たすために必要なリソースを確保でき、過剰なプロビジョニングを防ぎ、データセンター全体の効率を最大化できます。
Turbonomic Optimize Databases Plan Summaryのダッシュボードの製品画面
キャパシティー・プランニングと予測

Turbonomicは、過去の利用データとシナリオ・モデリングを活用して、ワークロードの増加、ハードウェアの更新、移行をシミュレートします。ITチームは「what-if」シナリオに基づく計画を実行し、パフォーマンスへの影響を評価してデータセンターのモダナイゼーションを推進できます。
Turbonomic Optimize Kubernetesのダッシュボードの製品画面
マルチプラットフォームの最適化

Turbonomicは、VMware vCenter、Nutanix AHV、Microsoft Hyper-V、Kubernetes、OpenShiftと連携します。ハイパーバイザーとコンテナ全体の最適化を統合することで、異種混在のデータセンター環境において一貫したパフォーマンスを確保します。
Turbonomic Optimize Cloud Computeのダッシュボードの製品画面
ポリシー主導のコンプライアンス対応の統合

最適化アクションをITSMワークフローや変更管理パイプラインに統合できます。Turbonomicは、ビジネス・ルールを適用しながら自動実行を推進し、データセンターの効率性がガバナンス要件と整合するようにします。
Turbonomic Optimize Cloud Computeのメイン・ダッシュボードの製品画面
リアルタイムのリソース最適化

ハイパーバイザーやコンテナ・プラットフォームと統合することで、Turbonomicは仮想マシンの配置、ホストの退避、コンテナのリソース割り当てをリアルタイムで自動化します。この仕組みにより、手作業の介入が減り、ワークロードがクラスター全体で効率的に実行されることを確実にします。
Turbonomic Optimize Cloud Storage Action Centerのダッシュボードの製品画面
自動配置と自動拡張

Turbonomicは、需要やポリシーに基づいて、新しいワークロードの最適な初期配置を決定し、適切なホスト、データストア、またはクラスターに割り当てます。その後、リアルタイムのパフォーマンス指標を継続的に分析し、ワークロードを自動的に拡大または縮小します。この機能により、アプリケーションは常にSLAを満たすために必要なリソースを確保でき、過剰なプロビジョニングを防ぎ、データセンター全体の効率を最大化できます。
Turbonomic Optimize Databases Plan Summaryのダッシュボードの製品画面
キャパシティー・プランニングと予測

Turbonomicは、過去の利用データとシナリオ・モデリングを活用して、ワークロードの増加、ハードウェアの更新、移行をシミュレートします。ITチームは「what-if」シナリオに基づく計画を実行し、パフォーマンスへの影響を評価してデータセンターのモダナイゼーションを推進できます。
Turbonomic Optimize Kubernetesのダッシュボードの製品画面
マルチプラットフォームの最適化

Turbonomicは、VMware vCenter、Nutanix AHV、Microsoft Hyper-V、Kubernetes、OpenShiftと連携します。ハイパーバイザーとコンテナ全体の最適化を統合することで、異種混在のデータセンター環境において一貫したパフォーマンスを確保します。
Turbonomic Optimize Cloud Computeのダッシュボードの製品画面
ポリシー主導のコンプライアンス対応の統合

最適化アクションをITSMワークフローや変更管理パイプラインに統合できます。Turbonomicは、ビジネス・ルールを適用しながら自動実行を推進し、データセンターの効率性がガバナンス要件と整合するようにします。
お客様事例 26万米ドル

クラウド支出を12カ月で節約し、90日間で5,800の自動リソーシング・アクションを実行しました。Natura社がオートメーションで効率とパフォーマンスを向上させた方法をご覧ください。

 Natura社の事例はこちら 228GB

1000台のVMのパフォーマンスを確保しながら、1カ月だけで回収したメモリの量。BBC Studios社が自動化を実装しITを管理している方法をご紹介します。

 BBC Studios社の事例はこちら 30％

VMwareのライセンスコストを削減、リソースに関する意思決定を70%短縮。APIS ITが重要な官公庁・自治体サービスのパフォーマンスを最大化した方法をお読みください。

 APIS IT社の事例はこちら 175K

リソーシングの自動化により、619,000米ドルの節約を実現。IBM TechZoneがカスタマイズされたテクノロジー・スタックを世界中のユーザーに提供した方法はこちら。

 IBM TechZoneのストーリーを読む 2000年

リサイズ作業が12ヶ月間に実行され、1年間で650時間を削減。J.B. Hunt社がIBM Turbonomicを使用してハイブリッドクラウドでアプリの性能を担保する方法をご覧ください。

 J.B. Hunt社の事例はこちら 10％

ハードウェアの追加やリソース決定サポートの自動化を抜きにVMを増加。Metzler銀行が、アプリケーションのパフォーマンスを確保し、クライアントのSLAを維持している方法をご紹介します。

 Metzler社の事例はこちら

参考情報

VMwareストラテジー

VMwareハードウェアとライセンスの必要性を減らし、初年度の更新コストを75％削減します。
3年間で247%のROI

このレポートでは、クラウド消費コストを35％削減、パフォーマンス関連のチケット数を75％削減、さらに3年間で247％のROIを達成したことが示されています。
Turbonomicの概要

Turbonomicは、データセンターのオペレーションを自動化し、クラウドの支出を最適化し、Kubernetesの効率を向上させます。
G2製品レビュー

Turbonomicは、ROI、グリッド・リーダーシップ、ユーザー採用率においてG2バッジを獲得しました。G2の冬季レポートで実際のユーザー・スコアをご確認ください。
ITリソースの管理

自動化されたアプリケーション・リソース管理（ARM）によって、よりスマートなクラウド・コストの最適化を促進できます。

Bloomberg社とFOX Business社が手掛けたInside the Blueprintでは、Turbonomicが取り上げられました。
アプリケーションのSLOを満たす

Turbonomicは、プラットフォームおよびDevOpsエンジニアが市場投入までの時間を短縮し、アプリケーションの性能を最適化できるよう支援します。
TrustRadiusのレビュー

TrustRadius社で、IBM Turbonomicの満足度を確認したお客様の声をお読みください。
デモの予約

測定可能な結果を得るために、データセンター管理ソリューションをライブ・デモでご確認ください。
無料評価版を試す

IBM Turbonomicには、30日間の無料評価版があります。クレジット・カードは必要ありません。今すぐ無料評価版を試しましょう。
ガイド付きデモ

ガイド付きデモを体験して、リアルタイムのアプリケーション・パフォーマンスとリソースの最適化をご確認ください。

よくある質問（FAQ）

はい。Turbonomicは、VMware、Nutanix、Microsoft Hyper-Vなどの複数のハイパーバイザー、OpenShift VirtualizationやKubernetesなどのコンテナ・プラットフォーム、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なパブリッククラウドにわたって最適化をサポートします。この機能により、ハイブリッド、マルチクラウド、多様なデータセンター環境全体で一貫したアプリケーション性能と効率的なリソース利用が確保されます。

Kubernetesの最適化についての詳細はこちら クラウドの最適化についての詳細はこちら

はい。Turbonomicは、ServiceNow、vCenter、Kubernetes、パブリッククラウドなどの監視、オーケストレーション、ITSMツールと連携できます。REST API、Webhook、スクリプトなどの標準インターフェースを通じて動作し、Kubernetesをネイティブにサポートします。これらの統合により、可視性が向上し、既存のワークフローと整合した自動化アクションが可能になります。

すべての統合を表示

ワークロードを継続的に適正化し、未使用リソースを削減することで、データセンターの最適化は過剰なプロビジョニングとプロビジョニング不足を軽減します。このアプローチにより、運用コストとエネルギー・コストを削減し、不要なインフラストラクチャーへの支出を先送りすることができます。

Turbonomicは、ワークロードの需要を継続的に分析し、拡大縮小、配置、適正化といったアクションを自動化することで、データセンター全体で信頼性の高いパフォーマンスと効率性を確保します。問題が発生した際にアラートを出すだけの従来のツールとは異なり、Turbonomicはユーザーが手動または自動で実行可能な具体的な推奨事項も生成します。

Turbonomicを導入した組織は、リソースの無駄を減らし、ライセンス・コストを最大30％削減し、アプリケーションのパフォーマンスを確保しています。さまざまな業界の幅広い企業が、インフラストラクチャーの更新サイクルの延長、クラウド・コストの削減、サービスの信頼性向上にTurbonomicを活用しています。

すべてのお客様事例はこちら Turbonomicの詳細はこちら

次のステップへ

エキスパートによるサポートやカスタマイズされたソリューションをご希望の場合は、当社チームまでご連絡ください。また、ビジネス目標達成に向けた支援についてのご相談をご予約いただくこともできます。

 お問い合わせ
その他の参考情報 コミュニティー ドキュメンテーション ラーニングアカデミー サポート Webセミナー 参考情報