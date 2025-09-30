継続的な自動化により、ハイブリッドおよび仮想化されたデータセンター環境全体でパフォーマンスと効率性を確保できます。
IBM® Turbonomicは、データセンターに信頼性の高い自動化とフルスタックの可視性をもたらします。リアルタイムの需要を継続的に分析し、アプリケーションが安定して稼働するために必要なリソースを確保します。これにより、無駄を削減し、効率性とコスト削減を実現し、ハイブリッド環境や仮想化環境全体で安心して運用できます。
リソースをリアルタイムの需要と整合させ、データセンター内のワークロードやクラスター全体でアプリケーションが安定して稼働するようにします。
ワークロードの配置と拡大縮小を自動化し、複雑な環境全体で効率性を維持しながら手作業の負担を軽減します。
ワークロードの増加、ハードウェアの更新、移行計画を検証するシナリオを実行し、確信をもってモダナイゼーションを推進します。
ホストとクラスターの利用率を最適化し、ハードウェアの更新サイクルを延長するとともに、ハイブリッドなモダナイゼーションの取り組みを支援します。
ワークロードを適正化し、未使用のキャパシティーを回収して運用コストを削減し、データセンター全体のリソース効率を向上させます。
最適化アクションをITSMワークフローに適用し、ガバナンスと変更管理ポリシーと整合させます。
クラウド支出を12カ月で節約し、90日間で5,800の自動リソーシング・アクションを実行しました。Natura社がオートメーションで効率とパフォーマンスを向上させた方法をご覧ください。
1000台のVMのパフォーマンスを確保しながら、1カ月だけで回収したメモリの量。BBC Studios社が自動化を実装しITを管理している方法をご紹介します。
VMwareのライセンスコストを削減、リソースに関する意思決定を70%短縮。APIS ITが重要な官公庁・自治体サービスのパフォーマンスを最大化した方法をお読みください。
リソーシングの自動化により、619,000米ドルの節約を実現。IBM TechZoneがカスタマイズされたテクノロジー・スタックを世界中のユーザーに提供した方法はこちら。
リサイズ作業が12ヶ月間に実行され、1年間で650時間を削減。J.B. Hunt社がIBM Turbonomicを使用してハイブリッドクラウドでアプリの性能を担保する方法をご覧ください。
ハードウェアの追加やリソース決定サポートの自動化を抜きにVMを増加。Metzler銀行が、アプリケーションのパフォーマンスを確保し、クライアントのSLAを維持している方法をご紹介します。
Bloomberg社とFOX Business社が手掛けたInside the Blueprintでは、Turbonomicが取り上げられました。
はい。Turbonomicは、VMware、Nutanix、Microsoft Hyper-Vなどの複数のハイパーバイザー、OpenShift VirtualizationやKubernetesなどのコンテナ・プラットフォーム、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なパブリッククラウドにわたって最適化をサポートします。この機能により、ハイブリッド、マルチクラウド、多様なデータセンター環境全体で一貫したアプリケーション性能と効率的なリソース利用が確保されます。
はい。Turbonomicは、ServiceNow、vCenter、Kubernetes、パブリッククラウドなどの監視、オーケストレーション、ITSMツールと連携できます。REST API、Webhook、スクリプトなどの標準インターフェースを通じて動作し、Kubernetesをネイティブにサポートします。これらの統合により、可視性が向上し、既存のワークフローと整合した自動化アクションが可能になります。
ワークロードを継続的に適正化し、未使用リソースを削減することで、データセンターの最適化は過剰なプロビジョニングとプロビジョニング不足を軽減します。このアプローチにより、運用コストとエネルギー・コストを削減し、不要なインフラストラクチャーへの支出を先送りすることができます。
Turbonomicは、ワークロードの需要を継続的に分析し、拡大縮小、配置、適正化といったアクションを自動化することで、データセンター全体で信頼性の高いパフォーマンスと効率性を確保します。問題が発生した際にアラートを出すだけの従来のツールとは異なり、Turbonomicはユーザーが手動または自動で実行可能な具体的な推奨事項も生成します。
Turbonomicを導入した組織は、リソースの無駄を減らし、ライセンス・コストを最大30％削減し、アプリケーションのパフォーマンスを確保しています。さまざまな業界の幅広い企業が、インフラストラクチャーの更新サイクルの延長、クラウド・コストの削減、サービスの信頼性向上にTurbonomicを活用しています。
