IBM CloudでのIntelのソリューション

ハイブリッドクラウドの課題を解決する、安全で信頼性の高いクラウド・パートナーシップを活用して、Intelワークロードをモダナイズしましょう。
Intel SGXを使用した機密コンピューティングがIBM Cloud VPCで利用できるようになりました

保存中や転送中だけでなく使用中のデータも保護し、拡張性と同等にセキュリティーも強化する第4世代Intel Xeonプロセッサーでクラウド・コンピューティング・パフォーマンスを優先しましょう。IBM Cloud Virtual Servers for VPCでは、強化されたエンクレーブと信頼できる実行モジュールを通じて、選択されたコードとデータを分離して変更から保護するIntel SGX機密コンピューティング・アプリケーション・セキュリティーが提供されるようになりました。AI、分析、マルチパーティー・コンピューティング、デジタル資産の分野で最も急速に成長しているワークロード全体で、自信を持ってイノベーションを実現できます。

ニュース IBM Cloud Computeで使える新しいIntel Xeonテクノロジー

Intel とIBM Cloudが、顧客のHPCワークロードのモダナイゼーションとセキュリティー保護を支援するためにどのように取り組んでいるかをご覧ください。

IBM CloudとIntelは、新しい機密コンピューティング・ソリューションとなるIntel Foundry Accelerator Cloud Allianceパートナーシップ、およびグローバル・サミット・シリーズを発表しました。

IBM Cloud Virtual Servers for VPCのお客様は、さまざまなアプリケーションで第2世代および第4世代Intel Xeonプロセッサーのパフォーマンスをテストできるようになりました。

データに基づく設計 コンピューティングとストレージ向けに最適化されたIntelのテクノロジーにより、データの永続性とセキュリティーが向上します。
機密コンピューティングの力を体験

IBM Cloud VPC内の超スケーラブルな仮想サーバー上のIntel Software Guard Extensions（Intel SGXを使用して、アプリケーションのセキュリティーを強化し、選択したコードとデータが変更されないように保護します。

画期的なストレージ・パフォーマンスを実現

Intel Optane SSDは、レイテンシーを抑えながらストレージ・パフォーマンスを大幅に高速化します。

信頼と自信を持ってワークロードを移行する

Intel Trusted Execution Technology（Intel TXT）は、ライブ・ワークロードを移動するときにサーバーの信頼性を確保するのに役立ちます。

TBあたりのコストを抑えながら、より多くのメモリー容量を確保する

Intel Optane Persistent Memoryは、大規模なデータセットとワークロードの統合のためのコスト効率の高いメモリー容量を拡張します。

IBM Cloudで使えるIntelエコシステム VMwareソリューション
既存のツール、テクノロジー、スキルを使用して、VMwareワークロードをIBM Cloudに移行できます。Red Hat OpenShiftとの統合と自動化により、AI、分析などのサービスによるイノベーションを加速しましょう。
SAPソリューション
ビジネスのIT環境を強化する高性能のインフラストラクチャーとソリューションを導入しましょう。SAP on IBM Cloudは、セキュリティー、信頼性、コンプライアンスのニーズに対応できるエンタープライズ対応のクラウドです。
Red Hatソリューション
オープンソース開発者のグローバル・コミュニティのイノベーションと、業界モデル、クラウド、AI に関する比類のない専門知識を組み合わせることで、課題をより迅速に克服し、より良い成果を生み出しましょう。
IBM Cloud Paks
業界で唯一のハイブリッドクラウド・プラットフォーム・エクスペリエンスを提供します。事前に統合されたデータ、自動化、セキュリティー機能により、あらゆるクラウドやITインフラストラクチャでアプリケーションをより迅速に構築およびモダナイズできます。
自宅オフィスのコンピューターで入力操作をしている人
Straker Translations社の翻訳サービスがビジネス・モデルを変える
Straker社は、拡張性を犠牲にしたり、オンライン翻訳サービスの提供を制御したりすることなく、高性能配信を実現するコンピューティング能力を獲得するために、IBM CloudにVMware vSphereを実装しました。
中央広場に通じる通りの俯瞰図
Autostrade per l’Italia社が道路管理を改善
Autostrade社は、Intel Xeonテクノロジーをベースにして構築されたハイブリッドクラウド・ソフトウェア・システムであるIBM Cloud Paksの支援を受けて、イタリアの4,000の橋梁と高架道路の安全性を向上させました。
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
この構成には、3.80 GHzの4つのコア、16 GBのRAM、1 TBのSATA x 1、および20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
Intel Xeon Silver 4210
この構成には、2.20 GHzの20個のコア、32 GBのRAM、1 TBのSATA x 1、および20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
Intel Xeon Platinum 8260
この構成には、48個のコア、32 GBのRAM、1 TBのSATA x 1、および20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
IBM Cloud Virtual Servers for VPC Balanced：bx2d-2x8
この構成には、2個のvCPU（Intel Xeon Platinum 8260）、8 GiB RAM、3 Gbps、1 x 75 GBが含まれます。
Compute：cx2d-8x16
この構成には、8個のvCPU（Intel Xeon Platinum 8260）、16 GiB RAM、12 Gbps、1 x 300 GBが含まれます。
Memory：mx2d-8x64
この構成には、8個のvCPU（Intel® Xeon® Platinum 8260）、64 GiB RAM、12 Gbps、1 x 300 GBが含まれます。
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel Xeon 8260 Compute: cx2-metal-96x192
この構成には、96個のvCPU、192 GBのRAM、100 Gbpsの帯域幅、1 x 960 GBが含まれます。
Intel Xeon 8260 Balanced: bx2d-metal-96x384
この構成には、96個のvCPU、384 GBのRAM、100 Gbpsの帯域幅、1 x 960 GB、8 x 3200 GBのローカル・ディスクが含まれます。
Intel Xeon 8260 Balanced: bx2d-metal-192x768
この構成には、192個のvCPU、768 GBのRAM、100 Gbpsの帯域幅、および1 x 960 GBのローカル・ディスクが含まれます。
SAP認定サーバー Intel Xeon E-2174G
この構成には、4個のコア、3.80 GHz、16 GB RAM、1 TBのSATA x 1、20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
Intel Xeon Silver 4210
この構成には、20個のコア、2.20 GHz、32 GB RAM、1 TBのSATA x 1、20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
Intel Xeon Platinum 8260
この構成には、48個のコア、32 GBのRAM、1 TBのSATA x 1、および20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
HPCサーバー Intel Xeon Gold 5218
この構成には、NVIDIA T4グラフィック・カード、32個のコア、2.30 GHz、32 GB RAM、20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
Intel Xeon 6284
この構成には、NVIDIA T4グラフィック・カード、40個のコア、2.50 GHz、32 GB RAM、20 TBの空き帯域幅¹ が含まれます。
GPU：gx2-16x128x2v
この構成には、16個のvCPU（Intel Xeon Platinum 8260）、2個のv100 NVIDIA GPU、1278 GiB RAMが含まれます。
次のステップ

IBMとIntelの信頼できるソリューションで新たな機会を獲得し、データをさらに活用しましょう。

脚注

¹ 米国、カナダ、EUのデータセンターには20 TBの帯域幅が含まれます。他のすべてのデータセンターには5 TBの帯域幅が含まれます。新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。