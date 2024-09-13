保存中や転送中だけでなく使用中のデータも保護し、拡張性と同等にセキュリティーも強化する第4世代Intel Xeonプロセッサーでクラウド・コンピューティング・パフォーマンスを優先しましょう。IBM Cloud Virtual Servers for VPCでは、強化されたエンクレーブと信頼できる実行モジュールを通じて、選択されたコードとデータを分離して変更から保護するIntel SGX機密コンピューティング・アプリケーション・セキュリティーが提供されるようになりました。AI、分析、マルチパーティー・コンピューティング、デジタル資産の分野で最も急速に成長しているワークロード全体で、自信を持ってイノベーションを実現できます。

