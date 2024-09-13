保存中や転送中だけでなく使用中のデータも保護し、拡張性と同等にセキュリティーも強化する第4世代Intel Xeonプロセッサーでクラウド・コンピューティング・パフォーマンスを優先しましょう。IBM Cloud Virtual Servers for VPCでは、強化されたエンクレーブと信頼できる実行モジュールを通じて、選択されたコードとデータを分離して変更から保護するIntel SGX機密コンピューティング・アプリケーション・セキュリティーが提供されるようになりました。AI、分析、マルチパーティー・コンピューティング、デジタル資産の分野で最も急速に成長しているワークロード全体で、自信を持ってイノベーションを実現できます。
Intel とIBM Cloudが、顧客のHPCワークロードのモダナイゼーションとセキュリティー保護を支援するためにどのように取り組んでいるかをご覧ください。
IBM CloudとIntelは、新しい機密コンピューティング・ソリューションとなるIntel Foundry Accelerator Cloud Allianceパートナーシップ、およびグローバル・サミット・シリーズを発表しました。
IBM Cloud Virtual Servers for VPCのお客様は、さまざまなアプリケーションで第2世代および第4世代Intel Xeonプロセッサーのパフォーマンスをテストできるようになりました。
IBM Cloud VPC内の超スケーラブルな仮想サーバー上のIntel Software Guard Extensions（Intel SGX）を使用して、アプリケーションのセキュリティーを強化し、選択したコードとデータが変更されないように保護します。
Intel Optane SSDは、レイテンシーを抑えながらストレージ・パフォーマンスを大幅に高速化します。
Intel Trusted Execution Technology（Intel TXT）は、ライブ・ワークロードを移動するときにサーバーの信頼性を確保するのに役立ちます。
Intel Optane Persistent Memoryは、大規模なデータセットとワークロードの統合のためのコスト効率の高いメモリー容量を拡張します。