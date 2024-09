イタリアの高速道路のインフラ管理に革新をもたらそうと尽力しているのが、MOVYON社の最高経営責任者であるロレンツォ・ロッシ氏。Autostrade Tech社から展開したMOVYON社は、インテリジェント交通システム・ソリューションの開発と統合をけん引しており、Autostrade per l'Italia社の研究とイノベーションのセンター・オブ・エクセレンスです。Autostrade per l'Italia社は、MOVYON社のテクノロジー・ソリューションを採用して、約3,000 km の高速道路の管理と維持を促進、マリオのようなドライバーの安全を確保しています。Autostrade per l'Italia社は、イタリア全土で1,900以上の橋と高架橋、約1,800の陸橋、さらに574のトンネルを管理しています。

インフラの保守プロセスは時間の経過とともに進化し、手作業による検査から、手作業とテクノロジーのサポートを織り交ぜた検査へと移行してきました。たとえば、数十年にわたって収集された大量のデータはデジタル化されており、現場でのレビューや検査に重要な要素を提供しています。

Autostrade per l'Italia社は、テクノロジーを採用し、完全なデジタル変革を行うことで、膨大な資産を監視および維持する方法を引き続き改善することを決意しました。同社からロッシ氏とMOVYON社に要請が入ったのは2つの具体的な目標を達成するためでした。

「まず、Autostrade per l'Italia社は、資産をより効果的に管理する方法を革新したいと考えていました」とロッシ氏。「2番目の目標は、ASPIのデジタル変革の促進でした」

ロッシ氏は、業界リーダーと協力して、業界テクノロジーをAutostrade per l'Italia社のためのクラス最高のデジタル資産管理ソリューションに組み込むことを希望していました。「技術を一から開発するのではなく、既存の技術を使って新しい何かを作ることはできますから」とロッシ氏は言います。