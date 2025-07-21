自動化と統合ツールでJavaモダナイゼーションを加速

IBMは、お客様がワークロード・モダナイゼーションの取り組みを加速できるよう、IBM® Application Modernization Accelerator V4.3（AMA）およびIBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0（AMA Dev Tools）の新機能を活用してツールを進化させ続けています。これらの製品は現在一般提供されています。

これらの新しい機能では、WebSphere Application Server（従来）などのランタイムで実行されるエンタープライズJavaアプリケーションをモダナイズして、最新のWebSphere Libertyランタイムで実行したり、最新のJava SEおよびJakarta EEレベルを導入したりする取り組みを加速する、ターゲットを絞ったモダナイゼーション戦略と機能を提供します。