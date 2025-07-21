自動化と統合ツールでJavaモダナイゼーションを加速

2025年7月21日
IBMは、お客様がワークロード・モダナイゼーションの取り組みを加速できるよう、IBM® Application Modernization Accelerator V4.3（AMA）およびIBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0（AMA Dev Tools）の新機能を活用してツールを進化させ続けています。これらの製品は現在一般提供されています。
これらの新しい機能では、WebSphere Application Server（従来）などのランタイムで実行されるエンタープライズJavaアプリケーションをモダナイズして、最新のWebSphere Libertyランタイムで実行したり、最新のJava SEおよびJakarta EEレベルを導入したりする取り組みを加速する、ターゲットを絞ったモダナイゼーション戦略と機能を提供します。
AMAは、以下のSaaS、オンプレミス、およびアドオンプログラムにそれぞれ含まれています。
AMA Dev Toolsは、Eclipse IDEまたはVS Code IDEを使用するEASeJ、EAR、およびMoREのお客様が利用できるIDEプラグインのセットです。IDEマーケットプレイスからAMA Dev Toolsをダウンロードしてください。
選択する目標に関係なく、イノベーションの推進に必要なツールとインサイトを活用できます。モダナイゼーションの取り組みはここから始まります。AMAの最新の機能強化とAMA Dev Toolsの影響をご確認ください。チームがより迅速かつ効率的にモダナイズできるようにします。