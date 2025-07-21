自動化と統合ツールでJavaモダナイゼーションを加速

2025年7月21日

IBMは、お客様がワークロード・モダナイゼーションの取り組みを加速できるよう、IBM® Application Modernization Accelerator V4.3（AMA）およびIBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0（AMA Dev Tools）の新機能を活用してツールを進化させ続けています。これらの製品は現在一般提供されています。

これらの新しい機能では、WebSphere Application Server（従来）などのランタイムで実行されるエンタープライズJavaアプリケーションをモダナイズして、最新のWebSphere Libertyランタイムで実行したり、最新のJava SEおよびJakarta EEレベルを導入したりする取り組みを加速する、ターゲットを絞ったモダナイゼーション戦略と機能を提供します。

IBM AMAの主要な機能

  • 新しいSaaS移行計画：Enterprise Application Service for Java（EASeJ）の導入により、カスタマイズされた移行計画を使用してSaaSに簡単に移行できるようになりました。
  • 新しいアプリケーション・グルーピング自動化：接続されたデータベースやキューなどの共有依存関係に基づいて、アプリケーションのグループ化を自動的に生成します。
  • 新しいオペレーション・ターゲット：WebSphere（MoRE）バージョン1.0.0.1から管理されるLibertyに対するサポートが提供されました。
  • アプリケーション資産の包括的な視覚化：アプリケーション、データベース、メッセージング・キュー間の相互依存性を強調する視覚的なマップを使用して、WebSphereやIBM以外のアプリ・サーバーなどのアプリケーション環境の全範囲を理解します。
  • Db2ディスカバリーとモダナイゼーションの推奨事項：IBM Db2インスタンスを特定し、IBM Cloudでのモダナイゼーションのための実行可能な推奨事項を受け取ります。

IBM AMA Developer Toolsの主要な機能

  • 既存のエンタープライズJavaアプリケーションコードを自動的にモダナイズし、新しいランタイム環境でコードを実行するために必要な手作業と時間を削減します。
  • Javaコードを自動的にアップグレードして、最新のJava SEレベルを使用します。

AMAツールはJSphere Suite for Javaに不可欠な機能です

AMAは、以下のSaaS、オンプレミス、およびアドオンプログラムにそれぞれ含まれています。

AMA Dev Toolsは、Eclipse IDEまたはVS Code IDEを使用するEASeJ、EAR、およびMoREのお客様が利用できるIDEプラグインのセットです。IDEマーケットプレイスからAMA Dev Toolsをダウンロードしてください。

アプリケーション・モダナイゼーションの取り組みを加速

選択する目標に関係なく、イノベーションの推進に必要なツールとインサイトを活用できます。モダナイゼーションの取り組みはここから始まります。AMAの最新の機能強化とAMA Dev Toolsの影響をご確認くださいチームがより迅速かつ効率的にモダナイズできるようにします。

AMAトライアルを今すぐ開始する

AMA Dev Toolsをダウンロードする

JSphere Toolsページで完全なスイートを確認する

 

