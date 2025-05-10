IBM JSphereスイートツール

IBM® Mono2Microは、スキル・レベルや技術的知識に拘わらず、ユーザーが独自のマイクロサービス・アーキテクチャーを作成する支援をいたします。これは、コードを維持しながらモノリシック・アプリケーションをマイクロサービスへ移行するための、より高速で中断の少ないアプローチを提供します。ユーザーはアプリケーションを分析し、実行時の挙動を把握した上で、図に表示されるパーティション化の推奨事項を確認できます。その後、Libertyなどの最新ランタイム上で目的のクラス構成を動作させるためのコードを生成できます。