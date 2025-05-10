IBM JSphereスイートツール

エンタープライズ Java™アプリケーションのモダナイゼーションと開発を自動化する支援ツール

デモの予約 AMAの評価版を試す
複数のモニターの前に座って同僚と話すプログラマー。

TechXchange 2025展で、IBM Application Development & Runtimesをご体験ください | 10月6〜9日

 

フロリダ州オーランドで開催されるイベントで、ハンズオンラボ、専門家とのQ&A、各種セッションなどをご体験ください。

セッションはこちら

Javaアプリケーションのモダナイゼーションを加速

アプリケーションのモダナイゼーションはデジタル・トランスフォーメーションにおける重要なステップであり、セキュリティーと拡張性を使ってレガシー・アプリケーションと新しいアプリケーションの両方を統合するプラットフォームが必要となります。より迅速なイノベーションと市場対応へのビジネス上の要求を満たすために、組織は現在のアプリケーションを評価し、ビジネス、技術、経済の目標に基づいて最適なモダナイゼーション戦略と移行先ランタイム環境を決定する必要があります。

Application Modernization Accelerator（AMA）

エンドツーエンドのモダナイゼーション

AMAの評価版を試す AMAのドキュメンテーションはこちら
アプリケーション・モダナイゼーション・アクセラレーターの製品の画面
発見

AMAは、お客様の既存アプリケーション群を分析し、関連するデータベース、キュー、依存関係を可視化します。移行先として設定したランタイム環境へ移行するために必要な複雑性・コスト・変更点を把握し、評価できます。
アプリケーション・モダナイゼーション・アクセラレーターの計画画面
計画

分析結果に基づき、選択した移行先ランタイムで動作させるために更新が必要な主要アプリケーション、依存関係、共通コードを計画・優先付けできます。アプリケーションごとの異なるニーズに合わせてグループを作成することで、それぞれが異なるデプロイ先に到達できるようになり、移行時の問題を解決するために必要な作業量の見積りについて洞察を得ることができます。また、移行に必要な作業量の見積もりや、複数のモダナイゼーション・オプションに関するアセスメントを取得し、次のステップで使用する移行計画を生成できます。
アプリケーション・モダナイゼーション・アクセラレーターの実行画面
実行

AMA Developer Toolsまたはwatsonx Code Assistant （wCA）を使用して、生成された移行計画を読み込み、インフラストラクチャーやデプロイメントの変更を支援します。計画バンドルには、各アプリケーション向けに最適化されたファイルと、ソースコードや構成ファイルの変更を自動化するレシピが含まれており、移行先ランタイム環境で動作するように調整できます。
アプリケーション・モダナイゼーション・アクセラレーターの製品の画面
発見

AMAは、お客様の既存アプリケーション群を分析し、関連するデータベース、キュー、依存関係を可視化します。移行先として設定したランタイム環境へ移行するために必要な複雑性・コスト・変更点を把握し、評価できます。
アプリケーション・モダナイゼーション・アクセラレーターの計画画面
計画

分析結果に基づき、選択した移行先ランタイムで動作させるために更新が必要な主要アプリケーション、依存関係、共通コードを計画・優先付けできます。アプリケーションごとの異なるニーズに合わせてグループを作成することで、それぞれが異なるデプロイ先に到達できるようになり、移行時の問題を解決するために必要な作業量の見積りについて洞察を得ることができます。また、移行に必要な作業量の見積もりや、複数のモダナイゼーション・オプションに関するアセスメントを取得し、次のステップで使用する移行計画を生成できます。
アプリケーション・モダナイゼーション・アクセラレーターの実行画面
実行

AMA Developer Toolsまたはwatsonx Code Assistant （wCA）を使用して、生成された移行計画を読み込み、インフラストラクチャーやデプロイメントの変更を支援します。計画バンドルには、各アプリケーション向けに最適化されたファイルと、ソースコードや構成ファイルの変更を自動化するレシピが含まれており、移行先ランタイム環境で動作するように調整できます。

移行先の比較

Application Modernization Accelerator（AMA）は、既存のランタイム環境から以下の移行先への移行を自動化します。各移行先は、特定のアプリケーション・ストラテジー戦略に合わせて最適化されます。 

Enterprise Application Service for Java（EASeJ）

マネージド・クラウドネイティブ・ランタイム

WebSphere Liberty

高速で安全なエンタープライズ・ランタイム

WebSphereを使って管理されるLiberty（MoRE）

移行時のLibertyランタイム

コンテナ内のWebSphere Application Server（tWAS）

従来のエンタープライズ・ランタイム

ミドルウェアやインフラストラクチャーの管理ではなく、ビジネス価値の創出に注力しましょう。開発者の生産性向上と、長期的な成功に向けたセキュアでスケーラブルな基盤のメリットを体験できます。

VMまたはコンテナ、オンプレミスまたはクラウドでのクラウドネイティブ・アプリケーションの配信を加速します。Libertyは、性能を向上させながら、必要なインフラストラクチャーとメモリーが少なくて済む、高速でモジュール式の開発者向けランタイムです。

移行リスクを最小限に抑え、従来型WebSphere Application Server（tWAS）運用モデルを引き続き使用して、同じ管理環境内でJava 17とJava 8アプリケーションを管理します。

ミッションクリティカルなJava EEアプリケーション向けに、堅牢な管理機能とクラスタリングを備えた、コンテナ環境で動作する安定した多機能な環境を提供します
  • Java SE 8～24を使用
  • ビルドとデプロイメントのオートメーション機能を標準搭載
  • 重要なワークロードに対する99.95%のSLA
  • 高可用性を備えたフルマネージド・ランタイム
  • アプリケーション起動時間を従来比で10倍高速化
  • デプロイメントにかかる時間を70％短縮
  • 高額なアップデートなしでセキュリティーを維持
  • API互換性の向上
  • Java SE 17+へのアップグレード
  • 従来のWAS管理者を維持
  • パフォーマンスを向上しながらメモリーを節約
  • インフラストラクチャのコストを削減
  • Java 8以前で保守
  • 高可用性
  • データセンターのワークロード向けに最適化
  • IBMによって完全に管理される
  • CI/CDとGitOpsを標準搭載
  • モダナイゼーション・ツールキットが付属
  • エンタープライズ・グレードのSLAとセキュリティー
  • Java/Jakarta™ EEの通貨とフレームワーク
  • マイクロサービス優先設計
  • Springフレームワークを統合
  • ハイブリッドクラウドの柔軟性
  • Kubernetes用に最適化
  • 中央集約的な管理エクスペリエンス
  • レガシーフレンドリー
  • 一貫した管理
  • 低リスクのモダナイゼーション工程
  • エンタープライズ・グレードの安定性
  • 豊富な管理ツールとクラスタリング・ツール
  • リファクタリング不要
  • レガシー運用に最適

EASeJの詳細はこちら → 

Libertyの詳細はこちら →

詳細はこちら→

tWASはこちら →

  
Mono2Microの製品の画面
IBM Mono2Micro

IBM® Mono2Microは、スキル・レベルや技術的知識に拘わらず、ユーザーが独自のマイクロサービス・アーキテクチャーを作成する支援をいたします。これは、コードを維持しながらモノリシック・アプリケーションをマイクロサービスへ移行するための、より高速で中断の少ないアプローチを提供します。ユーザーはアプリケーションを分析し、実行時の挙動を把握した上で、図に表示されるパーティション化の推奨事項を確認できます。その後、Libertyなどの最新ランタイム上で目的のクラス構成を動作させるためのコードを生成できます。

 Mono2Microの無料評価版 Mono2Microのデモ

Java開発を加速する

Enterprise向けJava開発はビジネスにとって依然重要で、大規模かつミッションクリティカルなアプリケーションの提供を支えています。モダナイゼーション、開発、オペレーションに関連する主要タスクを簡略化・自動化するアプリケーション開発アクセラレーターを活用して、開発者の生産性を向上させましょう。選択したJava IDE（Eclipse IDE、VS Code、IntelliJ IDEA）にアクセラレーターをインストールして利用できます。
Liberty Toolsの製品の画面

Liberty Tools

Open LibertyおよびWebSphere Libertyを使用してクラウドネイティブなJavaアプリケーションを開発できます。Libertyの開発モードで素早く反復開発し、MicroProfileおよびJakarta EE APIのコード支援を受けながらコーディングし、Libertyの設定ファイルも簡単に編集可能です。
AMA Developer Toolsの製品画面

AMA Developer Tools

AMA Developer ToolsはIDEを拡張し、エンタープライズ向けJavaをクラウドネイティブなJavaランタイム、最新のエンタープライズ向けJava API、最新Java SEバージョンで利用できるように迅速かつ簡単にモダナイズできます。

watsonx Code Assistant*

新規ソフトウェア開発とアプリケーション・モダナイゼーションの両方を簡略化・自動化し、生産性を向上させるとともに、あらゆるスキルレベルの開発チームがビジネスのイノベーションを支援できるようにします。

IDE内でのコンテキスト対応支援やチャット機能を活用することで、コードの生成、補完、変換、解説、ドキュメント化、レビュー、テストが容易になり、開発者の生産性を向上させます。

 watsonx Code Assistantを研究する

お客様事例

Alinma Bankのロゴ
Alinma Bank社

Alinma銀行がIBMとの戦略的パートナーシップによって、進化するデジタル・ビジネス環境に対応し、卓越した顧客体験を実現した事例をご覧ください。

 詳細情報
クレジットカードを使って買い物をする女性
ブログ・シリーズはこちら

Discover社は、Transformation Advisorを利用して、WebSphere Libertyへのモダナイゼーション・パスを実証しました。

 詳細情報
Blue Cross Blue Shield of South Carolinaクライアントのロゴ
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield of South Carolina社はWebSphere Libertyを活用してコンピューティング・リソースを最適化し、その結果、開発者により高い柔軟性と効率性を可能にしています。

 詳細情報
次のステップ
AMAの評価版を試す デモの予約
その他の参考情報 Mono2Microの無料評価版

* 別途購入