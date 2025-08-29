IBM JSphere Suite for Java

エンタープライズJavaアプリケーションを迅速にモダナイズし、ライフサイクルを延長する柔軟なソリューション。
IBM JSphere Suite for Javaは、お客様の既存のIBM® WebSphereテクノロジー・スタックとシームレスに統合するように設計された専用スイートです。柔軟なフルマネージドまたはお客様管理のランタイム・オプションを選択し、オートメーションと生成AIによってトランスフォーメーションを簡素化します。クラウド移行に伴うリスク、コスト、複雑さを軽減しながら、アプリケーションをより迅速に作成、拡張、保護します。
クラウドやオンプレミスでJava 8のセキュリティーおよびコンプライアンス問題に容易に対応し、オープン・ライブラリーによるサポートを継続できます。戦略に最も適合するデプロイメントとターゲット・ランタイム環境を選択します。
Application Modernization Acceleratorは、移行のディスカバリー、計画、優先順位付けを自動化し、コストと工数を80％削減するのに役立ちます。1
Libertyのようなモジュール型で効率的な最新のランタイム環境により、開発者の生産性を最大31％向上させます。2これらの環境は、より高速な起動時間、優れたリソース活用、そして開発者にとってより魅力的な体験を実現します。
ランタイムのコンピュート要件を大幅に削減し、ディスク使用量を最大80％、メモリー使用量を50％以上節約します。3
イノベーションを起こす能力は、ビジネスの成功に不可欠です。JSphere Suite for Javaが、組織の戦略に合致したランタイムおよび運用環境を用いてアプリケーションのモダナイゼーションと開発を効率化し、Java資産を将来にわたって保護するのにどのように役立つかをご確認ください。
オートメーションと生成AIに支えられたモダナイゼーション戦略を効率化し、新しく強化されたランタイム環境とツールを活用して、イノベーションを加速すると同時に、生産性、運用、インフラ活用を向上させます。
Alinma銀行がIBMとの戦略的パートナーシップによって、進化するデジタル・ビジネス環境に対応し、卓越した顧客体験を実現した事例をご覧ください。
GBM社がIBM® Cloud Pakソリューションを活用し、中米全域でハイブリッドクラウド環境を自動化することで、VMのプロビジョニング時間を1週間から2分に短縮した事例をご覧ください。
大手欧州銀行がIBM® WebSphere LibertyやRed Hat社のOpenShiftを活用し、サービスを未来に向けて進化させるアプリケーションのモダナイゼーションに着手した事例をご覧ください。
BlueCross BlueShield社はWebSphere Libertyを活用してコンピューティング・リソースを最適化し、その結果、開発者により高い柔軟性と効率性を可能にしています。