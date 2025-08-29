IBM JSphere Suite for Java

エンタープライズJavaアプリケーションを迅速にモダナイズし、ライフサイクルを延長する柔軟なソリューション。

IBM®の新しいJSphere Suiteの力でJava 8のテクニカル・デットを削減

Javaアプリケーションのモダナイゼーションを加速する次世代ソリューション

IBM JSphere Suite for Javaは、お客様の既存のIBM® WebSphereテクノロジー・スタックとシームレスに統合するように設計された専用スイートです。柔軟なフルマネージドまたはお客様管理のランタイム・オプションを選択し、オートメーションと生成AIによってトランスフォーメーションを簡素化します。クラウド移行に伴うリスク、コスト、複雑さを軽減しながら、アプリケーションをより迅速に作成、拡張、保護します。

柔軟なデプロイメント戦略

クラウドやオンプレミスでJava 8のセキュリティーおよびコンプライアンス問題に容易に対応し、オープン・ライブラリーによるサポートを継続できます。戦略に最も適合するデプロイメントとターゲット・ランタイム環境を選択します。
アプリケーションのモダナイズ

Application Modernization Acceleratorは、移行のディスカバリー、計画、優先順位付けを自動化し、コストと工数を80％削減するのに役立ちます。1
開発者の生産性を向上

Libertyのようなモジュール型で効率的な最新のランタイム環境により、開発者の生産性を最大31％向上させます。2これらの環境は、より高速な起動時間、優れたリソース活用、そして開発者にとってより魅力的な体験を実現します。
コスト削減。サステナビリティーの向上。

ランタイムのコンピュート要件を大幅に削減し、ディスク使用量を最大80％、メモリー使用量を50％以上節約します。3

クライアント・ゼロ・ブログ

IBMがJavaモダナイゼーション時間を70％短縮した方法

JSphere SuiteでJava資産を将来にわたって保護する

イノベーションを起こす能力は、ビジネスの成功に不可欠です。JSphere Suite for Javaが、組織の戦略に合致したランタイムおよび運用環境を用いてアプリケーションのモダナイゼーションと開発を効率化し、Java資産を将来にわたって保護するのにどのように役立つかをご確認ください。

主な機能

オートメーションと生成AIに支えられたモダナイゼーション戦略を効率化し、新しく強化されたランタイム環境とツールを活用して、イノベーションを加速すると同時に、生産性、運用、インフラ活用を向上させます。
グラフや分析データを表示する複数のコンピューター画面を操作する男性
Enterprise Application Service for Java（EASeJ）

Javaアプリケーションの移行、モダナイゼーション、運用を簡素化するように設計されたフルマネージドのアプリケーション・プラットフォームを活用しましょう。セキュリティーやコンプライアンスの維持、稼働時間の確保ではなく、ビジネス価値の向上に注力できます。開発者の生産性向上と、長期的な成功に向けたセキュアでスケーラブルな基盤のメリットを体験できます。

キーボードをタイプする手のクローズアップ
Enterprise Application Runtimes（EAR）

ベンダーのロックインも制限もなく、よりスマートに拡大できます。アプリケーション戦略に沿って、ワークロードとモダナイゼーションの対象に最適なランタイムを選択します。既存のIBM® WebSphere運用モデルを維持する場合でも、クラウドベースの環境へ移行する場合でも、IBM EARは柔軟なランタイム・オプションでお客様の戦略を支援するように設計されています。

コードやグラフを表示する複数の画面で作業する開発者
Modernized Runtime Extension（MoRE）

移行リスクを最小限に抑え、従来型WebSphere Application Server（tWAS）運用モデルを引き続き使用して、同じ管理環境内でJava 17とJava 8アプリケーションを管理します。

複数のディスプレイで作業する女性の後ろ姿
WebSphere Liberty

Libertyを活用し、必要最小限のランタイム、継続的デリバリー、InstantOnによってアプリケーションを強化します。既存のアプリケーションをVMまたはコンテナー上で、オンプレミスまたはクラウドに移行し、モノリス、マイクロサービス、あるいはその混在として実行します。Libertyはより少ないインフラストラクチャーとメモリーで稼働し、パフォーマンスと開発者の生産性を向上させます。チームがハイブリッド環境全体でアプリを効率的に構築、デプロイ、管理できるようにします。

職場にいる2人の若い同僚が、コンピューターで作業しながら話している
Application Modernization Accelerator（AMA）

移行先のランタイム環境に関わらず、JSphere SuiteはApplication Modernization Accelerator（AMA）を活用し、アプリケーションを戦略に適合させるモダナイゼーションを支援する簡素化されたプロセスを提供します。AMAにより、アプリケーション資産を可視化し、評価できます。選択した移行先に対して必要な工数、コスト、複雑さに関するインサイトを提供し、包括的な移行計画を策定します。続いてAMAは、IDEでのオートメーションを通じて移行を実行し、アプリケーションを新しいランタイムで稼働させる支援を行います。

お客様の声と成果

Alinma Bankのロゴ
Alinma Bank社

Alinma銀行がIBMとの戦略的パートナーシップによって、進化するデジタル・ビジネス環境に対応し、卓越した顧客体験を実現した事例をご覧ください。

 お客様事例はこちら
GBM ロゴ
GBM

GBM社がIBM® Cloud Pakソリューションを活用し、中米全域でハイブリッドクラウド環境を自動化することで、VMのプロビジョニング時間を1週間から2分に短縮した事例をご覧ください。

 お客様事例はこちら
RedBridge社のロゴ
Redbridge

大手欧州銀行がIBM® WebSphere LibertyやRed Hat社のOpenShiftを活用し、サービスを未来に向けて進化させるアプリケーションのモダナイゼーションに着手した事例をご覧ください。

 お客様事例はこちら
Blue Cross Blue Shield of South Carolinaクライアントのロゴ
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield社はWebSphere Libertyを活用してコンピューティング・リソースを最適化し、その結果、開発者により高い柔軟性と効率性を可能にしています。

 お客様事例はこちら
次のステップへ

JSphereは、ハイブリッド・クラウド、マルチランタイム対応、AI駆動のモダナイゼーションによって比類のない柔軟性を実現します。

