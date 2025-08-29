IBM JSphere Suite for Java

移行先のランタイム環境に関わらず、JSphere SuiteはApplication Modernization Accelerator（AMA）を活用し、アプリケーションを戦略に適合させるモダナイゼーションを支援する簡素化されたプロセスを提供します。AMAにより、アプリケーション資産を可視化し、評価できます。選択した移行先に対して必要な工数、コスト、複雑さに関するインサイトを提供し、包括的な移行計画を策定します。続いてAMAは、IDEでのオートメーションを通じて移行を実行し、アプリケーションを新しいランタイムで稼働させる支援を行います。