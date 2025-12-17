銀行業務コンサルティング

IBMは従来型の銀行業務を自律型AIを活用したワークフローに変革して、パフォーマンスを高め、具体的なビジネス成果を実現できるよう、銀行の皆様を支援しています。

当社のコンサルタントが資産を軸としたアプローチを主導することで、銀行業務に関する豊富な専門知識と、規制の厳しい環境向けに開発されたエージェント型AIを活用したインテリジェントな自動化を組み合わせることができます。この方法でプロセスの効率化、複雑な業務の簡素化、より迅速でスマートな意思決定を実現します。

ワークフローをデジタル化するだけではなく、作り直すことで、意思決定の質を高め、安全でコンプライアンスを遵守したトランスフォーメーションを実現します。

優れた実績と信頼性の高いテクノロジー・エコシステムを誇るIBMは、信頼できるパートナーとして確実な銀行イノベーションの実現をサポートします。