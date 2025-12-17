銀行業務コンサルティング

人の判断のもと運用されるエージェント型AIで銀行業務を変革

銀行におけるエージェント型AI：成功する銀行とは
AIで銀行業務をモダナイズ

IBMは従来型の銀行業務を自律型AIを活用したワークフローに変革して、パフォーマンスを高め、具体的なビジネス成果を実現できるよう、銀行の皆様を支援しています。

当社のコンサルタントが資産を軸としたアプローチを主導することで、銀行業務に関する豊富な専門知識と、規制の厳しい環境向けに開発されたエージェント型AIを活用したインテリジェントな自動化を組み合わせることができます。この方法でプロセスの効率化、複雑な業務の簡素化、より迅速でスマートな意思決定を実現します。

ワークフローをデジタル化するだけではなく、作り直すことで、意思決定の質を高め、安全でコンプライアンスを遵守したトランスフォーメーションを実現します。

 優れた実績と信頼性の高いテクノロジー・エコシステムを誇るIBMは、信頼できるパートナーとして確実な銀行イノベーションの実現をサポートします。
メリット
業務を複雑化することなく、コンプライアンスを継続して遵守

AIを活用したコンプライアンス・ツールで、銀行規制に対応できます。スムーズかつ安全に、自信を持ってリスクを最小限に抑え、透明性を高め、一歩先を行きましょう。
効率化により生産性を高める

人間中心のAIで業務を簡素化し、手作業を減らしましょう。バックオフィス業務を変革して、業務の完遂までにかかる時間を短縮することで、従業員がより価値の高い業務に専念できます。
あらゆる取引をスピードアップ

取引の実行を迅速化し、ピーク時の取引量にも滞りなく対応できます。安定して高い顧客満足を実現することで、ネット・プロモーター・スコア（NPS）の向上につながります。
次世代の銀行業務を構築する KYCとAML

既存システムとシームレスに連携する、AIを活用したエンドツーエンドのKYC/AMLソリューションにより、オンボーディングを迅速化し、継続的なデュー・ディリジェンスを強化します。 このソリューションは、エンティティのスクリーニング、データ分析、アラート管理の各機能を備え、不正行為を迅速に検知できます。

 金融犯罪とコンプライアンス

プロアクティブでレジリエントなオペレーションで、変化が激しい規制や技術の進歩に先回って対応できます。高度な分析、AIによるインサイト、自動ワークフローにより、金融犯罪を特定、防止、対応し、貴行の評判を守ります。

 商業銀行業務

エージェント型AIで、貿易金融や融資などの業務を変革しましょう。ビジネス・モデルが変化を続け、経済的圧力が高まり、規制が進化し続けるなか、そうした変化のスピードに対応できる信頼性の高い人間中心のエクスペリエンスを提供します。
IBM® Garageを活用した共創
デザイン思考、アジャイル、DevOpsなど、IBM独自のエンドツーエンドのフレームワークにより、さまざまなソリューションをシームレスに発案、構築し、測定や反復を繰り返しながら、拡張していきます。当社のアプローチは、既存のシステムと連携し、既存の投資価値を最大化するように設計されています。 お客様のチームとIBMのエキスパートによる戦略的パートナーシップを通じて、価値実現までのスピードを高めます。ビジネス、デザイン、テクノロジーの各分野における多様なスペシャリスト・グループが、最先端のイノベーションを安心して導入できるようお客様をサポートします。

市場の評価
IBM、2025 Gartner® Emerging Quadrant™の生成AIコンサルティングおよび実装サービスのリーダーに選出

Gartner社の最初のGen AI Consulting & Implementation ServicesのEmerging Quadrantで、IBM Consulting®は、カスタマイズされた生成AIソリューションを最適な速度、規模、コスト、リスク、価値で導入したことで最高の評価を獲得しました。

洞察

2025年の銀行と金融市場の世界的展望 レポートを読む
AIのリスク管理と、AIを用いたリスク管理
エージェント型AIによる業務オペレーションの最適化
モダナイゼーションを阻む障壁について知る
戦略的パートナー

Microsoftのロゴ
Microsoft社

IBM Consultingは、AI、Red Hat® OpenShift®、Cloud Acceleratorを活用して、Microsoft Cloudを最適に活用し、ビジネスの成功を推進できるようお客様を支援します。
AWS社のロゴ
AWS

IBMは、業種を問わず、AWSクラウド上での設計、移行、運用の高速化を支援します。
Celonis社のロゴ
Celonis

Celonis社とIBMは、データの移行をサポートし、企業のお客様が運用モデルを再考できるようにする迅速なデータ駆動型プロセスに関する洞察を提供することにより、デジタル変革を加速しています。
UiPath社のロゴ
UiPath

IBMとUiPath社は、RPAとDigital Business Automationの強みを合わせることで、スケーラブルかつ安全なオートメーションを実現します。このソリューションには有人および無人ボットが含まれ、1つのシームレスなエクスペリエンスでワークフロー、意思決定、コンテンツまでを包括的に管理できます。
Hyperscience社のロゴ
Hyperscience社

Hyperscience社は、IBM watsonx Orchestrateのローンチ・パートナーです。同社のドキュメント処理自動化をIBMのAI駆動型ワークフローと組み合わせることで、企業のお客様がAgent Catalogでプロセスを効率化できるよう支援しています。
関連ソリューション 金融サービスのコンサルティング
バックオフィスの効率化から、フロントオフィスの卓越へ。金融サービスをモダナイズして競争力を高めましょう。AI駆動型のコア・モダナイゼーションとアジャイルな決済を基盤に、成長、コンプライアンス、コスト最適化を重視したトランスフォーメーションを実現します。
銀行業におけるITサービスとソリューション
AI、クラウド、オートメーションを活用したコア・バンキング・システムのモダナイズ、セキュリティの強化、イノベーションの迅速化により、金融サービス全体のアジリティとレジリエンスを高めます。
支払いのモダナイゼーション
AI、オートメーション、クラウドベースのソリューションで決済業務を効率化し、貴行の金融エコシステム全体のスピード、セキュリティ、拡張性を高めます。
