AIを適切に活用することで成長と生産性を実現
私たちのコンサルタントは、業界リーダーの多数のクラウド上で複数のモデルを採用し、共同アプローチで生成AIソリューションを構築、実装、運用することで、お客様がビジネスで最高の成果を得られるよう支援しています。
IBM Consultingは、生成AIのセンター・オブ・エクセレンスを設立し、エンタープライズ・グレードのAIを活用して、4,000を超えるクライアントのビジネス・トランスフォーメーションを加速させています。
エージェント型アプリケーションを拡張するためのフレームワークから、強力なデータ基盤を構築するための生成AIツール、クラウド・アクセラレーション・プラットフォームまで、独自のツール・セットを提供しています。これらのツールで、クライアントは価値実現を加速できます。
IBM Consulting Advantageが2025年Artificial Intelligence Excellence Awardのビジネス・サービス部門を受賞
IBM Consultingは、カスタマイズされた生成AIソリューションを最適な速度、規模、コスト、リスク、価値で導入したことで最高の評価を獲得しました。
IBMは、AI搭載配信プラットフォームのIBM Consulting Advantageによってコンサルティングの世界を改革したことで、シルバー・スティービー賞を受賞しました。
IBM Consultingは、マーケティング担当者がAIを活用したコンテンツとパーソナライズされたエクスペリエンスを設計してAdobeへの投資を最大限に活用できるよう支援するイノベーションが評価され、この賞を受賞しました。