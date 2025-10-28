Snowflake

Snowflakeは、クラウド・ベースのデータ管理と分析のためのプラットフォームを提供しています複数のパブリッククラウド全体で大量のデータを保存、管理、分析でき、データウェアハウジング、データレイク、データ・エンジニアリング、データサイエンス、アプリケーション開発、データ共有といった業務を支援します。そのサービスは、データ分析と管理を必要とする業界で活用されています。