AIリーダーシップ

AIを適切に活用することで成長と生産性を実現

2 人が同じタブレットを使用しており、その上に盾のアイコンが表示されています。
数字で見る 65K 生成AIに熟練したコンサルタント

私たちのコンサルタントは、業界リーダーの多数のクラウド上で複数のモデルを採用し、共同アプローチで生成AIソリューションを構築、実装、運用することで、お客様がビジネスで最高の成果を得られるよう支援しています。

 

 2万1000件以上 高度な技術を持つ、データとAIの実践者

IBM Consultingは、生成AIのセンター・オブ・エクセレンスを設立し、エンタープライズ・グレードのAIを活用して、4,000を超えるクライアントのビジネス・トランスフォーメーションを加速させています。

 3 生成AIのソリューション

エージェント型アプリケーションを拡張するためのフレームワークから、強力なデータ基盤を構築するための生成AIツール、クラウド・アクセラレーション・プラットフォームまで、独自のツール・セットを提供しています。これらのツールで、クライアントは価値実現を加速できます。

市場の評価

人工知能部門の2025年Globee賞
2025年Globee賞AI部門のAI Excellence Award

IBM Consulting Advantageが2025年Artificial Intelligence Excellence Awardのビジネス・サービス部門を受賞
Gartner’s Emerging Market Quadrant for Generative AI
Gartner Emerging Quadrant for Gen AI Consulting and Implementation Services

IBM Consultingは、カスタマイズされた生成AIソリューションを最適な速度、規模、コスト、リスク、価値で導入したことで最高の評価を獲得しました。
2025年シルバー・スティービー賞で年間最優秀新サービス賞受賞
2025年シルバー・スティービー賞で年間最優秀新サービス賞受賞

IBMは、AI搭載配信プラットフォームのIBM Consulting Advantageによってコンサルティングの世界を改革したことで、シルバー・スティービー賞を受賞しました
IBMが、Adobe GenStudio Partner of the Year 2025に選出
2025 Adobe Digital Experience GenStudio Partner of the Year

IBM Consultingは、マーケティング担当者がAIを活用したコンテンツとパーソナライズされたエクスペリエンスを設計してAdobeへの投資を最大限に活用できるよう支援するイノベーションが評価され、このを受賞しました。

洞察

タブレットとコンピューターで医学研究を行う医師
AIを戦略的に活用することで、医療機関は増大する需要に対応できるようシステムを再構築できます。 詳細を読む
さまざまなカラフルなオブジェクトや素材で満たされた文字「C」の3Dレンダリング。
AIで真に勝利を収め、マーケティング目標が実行能力を上回らないようにするには、根本的な運用トランスフォーメーションが不可欠です。

AIでビジネス機会を拡大する10の業界最前線を紹介します。各業界がAIの変革的な可能性を最大限に活かすためには、ビジネス・モデルを再構築し、パートナーシップを見直す必要があります。

このブログでは、エージェント型AIの複雑さを理解し、その可能性を最大限に活用する方法を説明します。

もっと詳しく

