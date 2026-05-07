新しいハイブリッドクラウド・ソリューションを提供するための連携

Netrix Global社は、安全でスケーラブル、かつ成果主導型のITサービスの提供に重点を置いたグローバルなテクノロジー・サービスおよびソリューション・プロバイダーです。米国に本社を置くNetrix Global社は、マネージドITサービス、クラウド・ソリューション、サイバーセキュリティー、人工知能、デジタル・ワークプレイスを実現することで、中堅市場および大企業を支援しています。

2025年、Netrix Global社はRicoh ITS社を買収し、世界的なマネージド・サービスのフットプリントを大幅に拡大し、IBM Power、IBM i、クラウド・ホスティング、マネージド・サービスにわたる専門知識を深めました。この買収により、Netrix社はRicoh ITSがIBMと確立してきた長年のデリバリー・パートナーシップを継続しながら、世界中の顧客向けに複雑なハイブリッドクラウド環境をサポートする能力を強化することができました。

「Ricoh ITSを買収したことで、エンタープライズ・グレードのマネージド・サービスを世界規模で提供する能力が加速しました」と、Netrix Global社のホスティング事業担当副社長であるNick Mattera氏は述べています。「また、IBMとのほぼ10年にわたるコラボレーションを基盤にすることができました」

Netrix社とIBMの関係は、相互信頼と長期的な協力関係の上に築かれています。

「IBMとは素晴らしい関係を築いています」とMattera氏は言います。「私たちは単なるパートナーではありません。互いのソリューション・ベンダーでもあるのですIBMとそのお客様は、当社がサポートするソリューションを購入して使用しており、当社はIBMテクノロジーを活用してお客様に価値の高いサービスを提供しています。「関係は非常に深いです」

「IBM Power環境向けのマネージド・サービス・プロバイダーとして、NetrixはIBM Cloudカタログで利用可能な専用タイルを通じてIBM Cloudの顧客をサポートします。これにより、クライアントはフルマネージドのホスト型ソリューションに移行し、デプロイすることができます。Netrix Global社の担当フィールド最高技術責任者であるDeepak Kohli氏は、インフラストラクチャー全体を対象に、これを「動かす」力を必要としています」

Netrixの顧客はそれぞれ、独自のビジネス要件および規制要件を持っています。2020年、長年の顧客である多国籍の保険会社が、Netrix社に重要な依頼をしました。

この保険会社は、ヨーロッパで2つのデータセンターを運営しており、Netrix社はそこでIBM Powerサーバー上で実行されるIBM iアプリケーションを管理していました。コストを削減し運用効率を向上させるために、この保険会社はオンプレミスのデータセンターを閉鎖し、ワークロードをクラウドに移行することを計画しました。

Netrix社は、この変革の設計と実行を担当しました。

Netrix社は、必要なヨーロッパ地域で独自のデータセンターを運営していませんでしたが、IBMとの緊密なパートナーシップにより、IBM Cloudは最適なものとなりました。IBMはすでにヨーロッパにクラウド・データセンターを設立し、IBM Power Virtual Serverを提供して、顧客がリファクタリングせずにIBM iワークロードを移行できるようにしていました。

「IBM Cloudの最大の利点は、既に構築済みであることです」と、Netrix Global社の現場最高技術責任者であるDeepak Kohli氏は言います。「ゼロから始める必要はありませんでした。マネージド・サービスを組み合わせることで、24時間365日の対応を実現できます。IBM Cloudは完璧に理にかなっています」

準備は整いました。いよいよ本番開始です。