新しいハイブリッドクラウド・ソリューションを提供するための連携

Netrix Global社はIBMと連携し、保険大手のワークロードをクラウドのIBM Power Virtual Serverに移行
Netrix Global社は、安全でスケーラブル、かつ成果主導型のITサービスの提供に重点を置いたグローバルなテクノロジー・サービスおよびソリューション・プロバイダーです。米国に本社を置くNetrix Global社は、マネージドITサービス、クラウド・ソリューション、サイバーセキュリティー、人工知能、デジタル・ワークプレイスを実現することで、中堅市場および大企業を支援しています。
2025年、Netrix Global社はRicoh ITS社を買収し、世界的なマネージド・サービスのフットプリントを大幅に拡大し、IBM Power、IBM i、クラウド・ホスティング、マネージド・サービスにわたる専門知識を深めました。この買収により、Netrix社はRicoh ITSがIBMと確立してきた長年のデリバリー・パートナーシップを継続しながら、世界中の顧客向けに複雑なハイブリッドクラウド環境をサポートする能力を強化することができました。
「Ricoh ITSを買収したことで、エンタープライズ・グレードのマネージド・サービスを世界規模で提供する能力が加速しました」と、Netrix Global社のホスティング事業担当副社長であるNick Mattera氏は述べています。「また、IBMとのほぼ10年にわたるコラボレーションを基盤にすることができました」
Netrix社とIBMの関係は、相互信頼と長期的な協力関係の上に築かれています。
「IBMとは素晴らしい関係を築いています」とMattera氏は言います。「私たちは単なるパートナーではありません。互いのソリューション・ベンダーでもあるのですIBMとそのお客様は、当社がサポートするソリューションを購入して使用しており、当社はIBMテクノロジーを活用してお客様に価値の高いサービスを提供しています。「関係は非常に深いです」
「IBM Power環境向けのマネージド・サービス・プロバイダーとして、NetrixはIBM Cloudカタログで利用可能な専用タイルを通じてIBM Cloudの顧客をサポートします。これにより、クライアントはフルマネージドのホスト型ソリューションに移行し、デプロイすることができます。Netrix Global社の担当フィールド最高技術責任者であるDeepak Kohli氏は、インフラストラクチャー全体を対象に、これを「動かす」力を必要としています」
Netrixの顧客はそれぞれ、独自のビジネス要件および規制要件を持っています。2020年、長年の顧客である多国籍の保険会社が、Netrix社に重要な依頼をしました。
この保険会社は、ヨーロッパで2つのデータセンターを運営しており、Netrix社はそこでIBM Powerサーバー上で実行されるIBM iアプリケーションを管理していました。コストを削減し運用効率を向上させるために、この保険会社はオンプレミスのデータセンターを閉鎖し、ワークロードをクラウドに移行することを計画しました。
Netrix社は、この変革の設計と実行を担当しました。
Netrix社は、必要なヨーロッパ地域で独自のデータセンターを運営していませんでしたが、IBMとの緊密なパートナーシップにより、IBM Cloudは最適なものとなりました。IBMはすでにヨーロッパにクラウド・データセンターを設立し、IBM Power Virtual Serverを提供して、顧客がリファクタリングせずにIBM iワークロードを移行できるようにしていました。
「IBM Cloudの最大の利点は、既に構築済みであることです」と、Netrix Global社の現場最高技術責任者であるDeepak Kohli氏は言います。「ゼロから始める必要はありませんでした。マネージド・サービスを組み合わせることで、24時間365日の対応を実現できます。IBM Cloudは完璧に理にかなっています」
準備は整いました。いよいよ本番開始です。
データセンターの年間運用コスト削減による最大節約額
顧客の日常的なデータ・バックアップ時間の最大短縮時間
移行プロジェクトは2022年7月に始まりました。IBM iアプリケーションをオンプレミスのIBM Power Systemsからクラウド上のIBM Power Virtual Serverへ移行するのは、リファクタリングが不要という点で、比較的簡単に進めることができました。Netrix社は移行プロジェクト全体の責任を負っていましたが、IBMと緊密に連携し、IBMだけが提供できる専門知識を活用しました。
「当社はIBM Cloudに精通していました」とMattera氏は言います。「当社は他のお客様向けに、当社独自のIBM Cloudインスタンス内にサービスを展開していました。一方、インフラストラクチャー側では、IBM Power Virtual Serverの導入はまだ行っていませんでした。そのため、少し学習に時間がかかり、IBMはずっと過程で支援し続けてくれました。本当に助かりました」
保険業界には、すべてのデータを少なくとも7年間保管することを義務付ける規定など、データ管理に関する政府の厳しい要件があります。こうした要件に準拠するため、IBMはIBMビジネス・パートナーであるFalconStor社に協力を求めました。FalconStor StorSafe VTLソリューションにより、チームは物理ストレージのテープドライブを仮想テープフォーマットに変換し、IBM Cloud Object Storageにバックアップすることで、簡単にストレージと検索ができるようになりました。
FalconStorのVTLソリューションが既にIBM Cloudに組み込まれていたため、導入は比較的簡単でした。「繰り返しになりますが、これはPower側のエンジニアにとって新しいプラットフォームでした」とMattera氏は言います。「FalconStorとIBMチームの支援を受けることにより、自在に使いこなせるようになりました」
「ですから、学習曲線はありましたが、それほど大変なものではありませんでした」と同氏は続けます。「今回のプロジェクトで多くの教訓が得られたおかげで、今後のプロジェクトでは、完全に自信を持ってデプロイメントを行うことができます」
2022年9月、この保険顧客のワークロードは完全に移行され、IBM Cloud上で本番稼働を開始しました。保険会社のユーザーは、オンプレミスのオフィス拠点からヨーロッパのハイブリッドクラウド環境に個別に接続できるようになり、IBM iアプリケーションをIBM Cloud上で実行しながら、他のさまざまな独立したSaaS（software-as-a-service）アプリケーションも利用できるようになりました。
現在、Netrix Global社は導入の成功からさまざまなメリットを享受しています。この多国籍保険会社はRicoh社のサービスに満足しており、両社間では強固な関係が維持されています。保険会社は、使い慣れたIBM iアプリケーションを引き続き実行できるだけでなく、ITインフラストラクチャーの保守や費用の支払いではなく、より重要である中核事業に集中することもできます。IBM Power Virtual Serverを使用すると、保険会社は、IBM iアプリケーションで使用したサービスや帯域のみを支払うことができます。
Netrix Global社は、この保険会社のワークロードをIBM Cloudに移行することで、世界中でデータセンターの年間ハウジングコストと運用コストを最大40％削減できるようにしました。さらに、Netrix Global社のフィールド最高テクノロジー責任者であるDeepak Kohli氏は、これらのデータセンターの運営に必要なスペースとエネルギーが不要になったことにより、同社の二酸化炭素排出量が削減されたと述べています。
FalconStor StoreSafe VTLを導入したことで、Netrix Global社は保険会社がデータのバックアップとストレージ機能をより高い拡張性で、スピーディーに利用できるようにしました。同社は現在、データの長期保存に関する規制要件を満たしながら、保険会社の顧客のワークロードのバックアップ時間を最大4時間短縮できる可能性があります。
Netrix Global社は、ITマネージド・サービス事業でも新しい機能とスキルを開発し、IBM Powerシステムの専門知識をIBM Power Virtual Server環境にまで拡張しました。また、FalconStor StoreSafeの知識を世界中で行ったデプロイメントに適用することもできます。
Netrix Global社とIBMの関係はこれまで以上に強固になっています。「IBM Expert Labsサービス内で利用できる多様なアプリケーションとリソースにより、さらに多くの機会を獲得できる可能性が高まります」とMattera氏は言います。「これは、Netrix社にとってさらなるゲームチェンジャーとなりました」
このデプロイメントにより、Netrix Global社独自のクラウド上でIBM Power Virtual Serverを実行する新たな可能性が開かれただけでなく、ヨーロッパでそれをマネージド・サービスとして提供できる可能性も開かれました。「IBM Cloud内で運用できることで、これまでになかった世界展開が可能になりました」とMattera氏は言います。「これにより、まったく新しい市場セグメントを開拓できるようになっています」
もう1つのエキサイティングな機会は、IBM Cloudとのコラボレーションを通じてNetrix Global社のクラウドのリーチを拡大することです。「当社独自のクラウドは物理的インフラストラクチャーで構成されています」とMattera氏は説明します。「したがって、IBM Cloudを利用してデータセンターの物理的な設置面積を縮小したいと考えています」
「グローバルに展開するお客様は、地理的に多様なデータ回復機能や高可用性環境、例えば北米での可用性、ヨーロッパや環太平洋地域での生産など、どこにいても利用できることを望むかもしれません。IBM Cloudは私たちにその柔軟性を提供してくれます」と同氏は結論付けました。
Netrix Globalは、30年以上の経験を持つエンジニアリング主導のITコンサルタント兼マネージド・サービス・プロバイダーです。専用の600名を超えるテクニカル・エンジニアのチームは、ITストラテジー、クラウド・インフラストラクチャー、サイバーセキュリティー、アプリケーション開発、データとAIの専門知識を持ち、あらゆるビジネス機能にわたる問題の解決に専念しています。Netrixは、プロジェクトの複雑さに関係なく、クライアントを確実に成功させるために、独自のアドバイス‐デプロイ‐実行アプローチを提供しています。IBMの使命は、お客様の信頼できる技術アドバイザーとなり、常時稼働で常時安全な最新のデータ駆動型ビジネスを実行するために必要な人材とテクノロジーを提供することです。www.netrixglobal.comで詳細をご覧ください。
テキサス州オースティンに本社を置くIBM Business Partner FalconStorは、FalconStor StorSafe VTLを含むデータ保護最適化ソフトウェアのリーディングプロバイダーであり、ハイブリッドクラウド環境におけるディザスター・リカバリーおよびバックアップソリューションのモダナイズを推進しています。2000年に設立された同社は、現在世界中の1,000以上の組織にサービスを提供しています。
Iptor社は、IBM Power Virtual Serverを活用して、リモートワーカー向けのERPをサポートしています
福井大学医学部附属病院は、IBM Cloudを活用して医療システムを刷新しています。
FNZ社は、IBM Power Virtual Serverを活用して、ソフトウェアのテスト手法をアップグレードしています
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IBM、IBMのロゴ、ibm.com、IBM Cloud、およびPowerは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
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