GCDOは、DataStage for IBM Cloud Pak for Dataソリューションを選択して、すぐに良い結果が得られました。パイロット・フェーズだけでも、数十億行を含む巨大なテーブルをわずか数時間でロードすることができました。小さいテーブルは、わずか数分で移行が完了しました。さらに、テーブルの大きさに関わらず、データ取り込みでエラーは発生せず、極めて安定していました。

「DataStageは、データの移行作業に大いに役立つものであり、わずか数週間で運用準備を整えることができました」とDuffy氏は言います。

「IBM Cloud Pak for Dataは、CEDPを進化させ続けます」と IBMのグローバル最高データ責任者であるInderpal Bhandari氏は言います。「データ移動戦略のエンジンとしてのDataStage for IBM Cloud Pak for Dataのおかげで、数週間もの時間を節約でき、ユーザーへのサービス提供において、新たなレベルの効率と柔軟性が得られました。次のステップとして、全社規模のプライバシー機能を構築する際に、IBM Cloud Pak for Dataを活用することを目指しています。」

GCDOは、IBM Chief Privacy Officeと提携して、規制遵守の効率を大幅に高めるために、エンドツーエンドのハイブリッドクラウド・システムを強化するエンジンを構築しています。プライバシー機能の現在のロードマップには、IBM Cloud Pak for DataソリューションのWatson Knowledge Catalog、IBM Knowledge Accelerators、IBM OpenPages with Watsonが含まれています。

データサイロの解消に役立つソリューションを発見します