GCDOがCEDPを構築した当時、IBM Cloud Pak for Dataは存在しませんでした。IBM Cloud Pak for Dataを開発するビジネス・ユニットであるIBM Data and AIは、企業がAIを導入するためにデータを収集、整理、分析する方法をモダナイズするのを支援するためにこれを作成しました。IBM Cloud Pak for Dataは、統合されたハイブリッド・クラウド・データおよび AIプラットフォームとして機能します。

IBM Cloud Pak for Dataプラットフォームには、必要に応じてアクセスできる一連のサービスとさまざまな拡張機能が含まれています。これにより、顧客にとってプラットフォームの価格が下がり、多数の高価なスタンドアロン製品が必要なくなります。また、ユーザーにとってプラットフォームが柔軟になります。どこから始めるべきかについての規範的なモデルはありません。

GCDOにとって、移行を計画し、段階的に進める上でこの柔軟性は不可欠でした。既存のシステムを新しいプラットフォームに切り替える準備ができるまで IBM Cloud Pak for Dataと並行して実行することで、GCDOは既存のプロセスを中断することなく移行できます。

GCDOはまず、IBM Watson® Studioを含むIBM Cloud Pak for Data内のAIサービス・スイートの利用を開始しました。IBM Watson Studioは、オンプレミスとクラウドで稼働し、IBM Db2® Big SQLソリューションでデータを分析します。

IBM Watson Studioを使用すると、GCDO のアナリストやデータ・サイエンティストは、これまでのようにカスタム環境を立ち上げることなく分析を実行できます。この機能により、IBM Watson Studioは、IBM Cloud Pak for Data 内で最もよく使用されるGCDOサービスの 1 つになっています。

IBM Global Chief Data OfficeのClient 360担当グローバル・リーダー

2020年11月の時点で、GCDO には IBM Watson Studio にアクセスする登録ユーザーが600人いました。平均的な1日で、サービスには最大300のアクティブなランタイムがあります。GCDOは、評判が広がるにつれてこのユーザー・ベースが増加すると予想しています。

IBMのグローバル最高データ責任者であるInderpal Bhandariは、「IBM Cloud Pak for Dataは、当社のCEDPの推進に役立っています」と言います。「例えば、Watson Studioによって、当社の600人のデータ・サイエンティストと専門家は、9,000個のAIモデルを少なくとも2倍の速さで開発することができます。」

GCDO は、IBM Watson Studioのテクノロジーを使用して、IBM Recommendation & Insights System (IRIS) の一部を有効にします。この販売分析プラットフォームは、特定のクライアントに勧めるオファリングを提案します。また、クライアントに所定のオファリングによってアプローチすることを提案しています。GCDOとIBM チーフ・アナリティクス・オフィス(CAO)は、この影響力のあるソリューションに関して緊密に協力しています。

推奨事項とインサイトは、内部および外部のデータ・ソースから供給される機械学習モデルから得られます。IBM Watson Studioを使用すると、データ・サイエンティストは新しいAIモデルを迅速に開発し、テストできます。速度が上がると、より多くのモデリング実験が可能になり、新しいデータセットやデータの組み合わせを活用する機会が増えます。

このモデル開発速度の向上は、実稼働モデルの大幅な改善に直接つながります。2017年以来、IRIS は販売者に大幅な効率を提供しながら、同社の販売パイプラインの機会を50億ドル以上増加させてきました。

GCDOは、Client360ソリューションで他の IBM Cloud Pak for Dataツールセットを使用しています。Client360は社内外のデータを統合し、高度なAI分析を実行します。この分析により、IBMはお客様の全体像を把握できるようになり、販売担当者は機会を特定し、効果的な販売戦略を設計できるようになります。

Client360 は、IBM Cloud Pak for Dataプラットフォームの機能のほぼ半分を使用します。Client360は、IBM Watson Studioに加え、IBM DataStage®、 IBM Db2 Warehouse、IBM watsonx Assistant、IBM Watson Natural Language Understandingソリューションを使用しています。これらのツールは、さまざまなデータの取り込み、ガバナンス、データ・サイエンス、および自然言語ユーザー・インターフェイス・サービスを提供します。

このソリューションは大規模に運用されており、2020年には30,000人のユーザーにサービスを提供しています。速度も速く、550,000回を超えるAPI 呼び出しに 1 秒未満の応答時間で応答します。

「GCDOは、IBM Cloud Pak for Dataを使用して、データをパブリック・クラウドに迅速に移行し、AI分析を実行しました」と、GCDOのClient 360担当グローバル・リーダーであるPeter Herr氏は言います。「ツールがなかった場合と比べて、半分の時間で結果を出しました。そして、ユーザーにはこれまで以上に早く満足していただきました。」