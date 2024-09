BLANC & FISCHER Family Holdingの一員であるBlanc und Fischer Services IT GmbH社は、イノベーションとシナジーを引き出すため、IBMおよびRed Hatと協力し、SAPアプリケーションをIBM® Power® Systems、IBM Storage、およびRed Hat Enterprise Linuxに標準化しました。キッチンの給水システムからファクトリー・フロアのIoTソリューションに至るまで、同社は持続可能な未来を構築しています。

ビジネス上の課題 Blanc und Fischer IT Services GmbH社は、BLANC & FISCHER Family Holding全体で新しい革新的なビジネス・モデルを実現したいと考えていました。生産施設のデジタル・トランスフォーメーションを加速させる方法とは?

変換 同社は、SAP Manufacturing Executionを Red Hat Enterprise Linux、IBM Power Systems、IBM FlashSystem®、およびIBM Spectrum® Virtualize上のSAP HANA®に移行することで、事業運営を最適化することを選択しました。

結果 50% プロセッサー・コアの数が少ないことにより、投資とライセンスのコストを削減 30% パフォーマンスの高速化によりビジネス・ワークフローを加速 最大30% 統合プロジェクトの完了後に必要なアプリケーション・インスタンスが減少

ビジネス上の課題の詳細 統合の強化とビジネス・モデルの再発明 世界中の何百万ものキッチン・リビング・スペースには、BLANC & FISCHER Family Holding社の製品が使用されています。ARPA社はフランスのオーブン、レンジ、コンロの専門メーカーです。BLANCO社はウォーター、シンク、タップに焦点を当てています。BLANCO Professionalは、業務用厨房および産業サプライヤー向けの製品を提供します。DEFENDI社は、イタリアのガス部品メーカーです。EGO社は、家電メーカーに製品を供給しています。 これらの企業を支援するBLANC & FISCHER CORPORATE SERVICES(Blanc und Fischer IT Services GmbH社を含む)は、グループ全体にITサービスおよび機能ケイパビリティーを提供します。 Blanc und Fischer IT Services GmbH社のディレクター兼技術責任者であるManfred Leistner氏は、「カスタマイズ可能な製品コンフィギュレーターを備えた、使いやすい単一のe-commerceソリューションを通じて、お客様にあらゆる選択肢を提供したいと考えています。すべてのグループ会社間のより緊密な統合を可能にすることで、新しい高度なビジネス・モデルが促進されます。そのためには、お互いのビジネスをより密接に連携させる必要があります。自社の強みを活かして、複数の事業単位にわたって製品とプロセスを最適化するにはどうすればよいでしょうか?」

IBMとRed Hatのさまざまなチーム間の緊密な協力のおかげで、当社は遅延なくSAP HANAを使用した本番運用を迅速に開始することができました。 Manfred Leistner Director / Head of Technology Blanc und Fischer IT Services GmbH

当社はIBM、SAP、Red Hatと協力してトランスフォーメーションの取り組みを進めており、IBM StorageとRed Hat Enterprise Linux and Automationを備えたIBM Power Systems上のSAP S/4HANAおよびSAP BW/4HANAを使用してビジネス・アプリケーションを最新化しています。 Manfred Leistner Director / Head of Technology Blanc und Fischer IT Services GmbH

基盤となるインフラストラクチャーとしてIBM Storageを備えたIBM Power Systemsを選択したのは、これが既存のSAPワークロードと新しい最先端のソリューションを組み合わせるのに理想的なプラットフォームであると考えたからです。 Manfred Leistner Director / Head of Technology Blanc und Fischer IT Services GmbH

成果の詳細 俊敏性とコスト削減 基幹業務のSAP Manufacturing ExecutionアプリケーションをSAP HANAに移行することで得られたシステム・パフォーマンスは、同社の制作ラインに即座にプラスの影響を与えました。例えば、ラベルの印刷などの基本的なステップも高速化され、全体の効率性が向上します。 「SAP HANAとRed Hat Enterprise Linuxへのテクノロジー・トランスフォーメーションにより、今後数カ月で、ドイツ連邦共和国とカナダの3工場だけだった製造管理を、世界中の製造拠点に拡大することが可能になります」とManfred Leistner氏は述べています。「さらに、マイグレーションの結果、使用するプロセッサー・コアの数を50%削減しながら、応答時間の30%高速化を達成しました。これにより大幅なコスト削減が実現し、生産施設の標準化をさらに進めることが可能になります。」 IBM POWER9™プロセッサーを活用したサーバーは、効率において大きな利点をもたらします。「特定のワークロードでは、IBM POWER9テクノロジーを使用すると、必要なプロセッサー・コアの数が25%減ります」とManfred Leistner氏は断言します。「この縮小により、投資コストとオペレーティング・コストが削減され、資源の効率性が向上したことで、テストおよび開発システムをセットアップする際の柔軟性が向上し、ビジネスがよりアジャイルになりました。」 統合化戦略 IBM Power Systems上で完全なSAP S/4HANA環境を実行することが、成功する戦略であることが証明されました。 「IBM Power Systems、IBM Storage、Red Hat Enterprise Linux上でのSAP S/4HANAのエクスペリエンスは非常に良好でした」とManfred Leistner氏は述べています。「IBMインフラストラクチャー・ソリューションを使用すると、デマンドに基づいてリアルタイムで容量を動的に拡張したり、再割り当てしたりできます。この拡張機能は当社の成長をサポートし、新しいビジネス条件に対応し続けるのに役立ちます。」 ITサポートに関しては、Blanc und Fischer IT Services GmbH社はIBM チームとRed Hatチームの効率に感銘を受けています。Manfred Leistner氏は次のように述べています。「Red Hatチームは、IBM Power Systemsについて学ぶことに強い関心を持っています。学びたいと思っている人たちと仕事ができて、どんな問題でも解決するために全力を尽くすのはとても楽しいことです。IBMとRed Hatの深いテクニカルな専門知識を持つスペシャリストのネットワークにいつでも相談できるのは、非常に心強いです。」 同氏はさらに、「当社はIBM、SAP、Red Hatとともにトランスフォーメーションの途上にあり、IBM StorageとRed Hat Enterprise Linux and Automationを備えたIBM Power Systems上のSAP S/4HANAとSAP BW/4HANAを使用してビジネス・アプリケーションを最新化しています。現在、70のSAPアプリケーション・インスタンスを実行しています。私たちの目標は、システムとインスタンスの数を30%削減することです。別々のシステムを統合し、すべてのグループ会社の単一のアプリケーション・プラットフォームで標準化することで、コストを削減し、グループ会社とさまざまな事業単位間のより緊密な統合が可能になります。」 Manfred Leistner氏は、「計画立案、製造、ビジネス・プロセス、そしてオペレーショナル・データの緊密な統合が、私たちのデジタル・リインベンションを支えています」と締めくくりました。SAPとIBMのソリューションを導入することで、新しいビジネス・モデルを開発して立ち上げることができ、キッチン、ファクトリー、その他の分野でさらにつながる未来に備えることができます。」