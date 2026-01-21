IBM Consultingは、AirbusがA220プログラムを維持しながら完全な自律性を達成できるよう支援しています。
大手航空機メーカーであるAirbusは、A220航空機計画の過半数の株式を取得した後、販売者の共有ITインフラストラクチャーの制約内で事業を展開していました。IT環境を完全に管理できていなかったことで、戦略目標を達成するために必要なデジタル・トランスフォーメーションおよびビジネス・トランスフォーメーションを遂行する同社の能力が妨げられていました。Airbusは、2023年7月から2025年1月までの18か月間で完全な自律性を実現し、販売者への依存をすべて排除しつつ、産業活動の拡大を継続することを目指しました。
しかし、アプリケーションとインフラストラクチャーをAirbusの環境に統合するために課題が伴いました。
統合されたランドスケープの複雑さが、多くのレガシー・アプリケーションを危険にさらすため、大きな障害となっていました。以前にこれらのシステムからの分離を試みた際には、システム間の複雑なアップストリームおよびダウンストリームの統合と、300社以上のサプライヤーとのグローバルなコラボレーションにより、最適とは言えない成果が得られました。
この移行を成功させるために、Airbusは、この複雑なIT環境をナビゲートし、100以上のアプリケーションすべてについて、規制の厳しい環境におけるクラウドへのシームレスな移行を18カ月以内に推進できる強固なパートナーを必要としていました。これらの統合アプリケーションは、製品ライフサイクル管理（PLM）、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、製造実行システム（MES）、カスタマー・サービスなど、A220プログラムの中核を構成していました。
クラウドに移行して自律型組織となることは、変化の激しい航空宇宙業界でAirbusが競争上の優位性を維持するために最も重要でした。クラウドへの移行は、A220プログラムを改善するための基礎となり、A220のオペレーションを拡張および変革するという、より広範な野心の基盤となりました。
Airbusは、IBM® Consultingのチームと連携し、クリティカルなワークロードをGoogle Cloud Platform（GCP）に移行するためのハイブリッドクラウド・アプローチを策定しました。この戦略的な動きは以下の目的を持っていました。
アプリケーションとデータは、以下の手順に基づいてAirbusのGCPテナントに移動されました。
IBMは、A220プログラムの標準に合わせて、いくつかの重要なアプリケーションのモダナイズと変革を支援しました。
IBM Consultingのデリバリー・チームは、IBM watsonxテクノロジーで構築されたIBM Consulting Advantage for Cloud Transformationを主要なプログラム支援資料や社内ワークフローに活用しました。これにより、精度が向上し、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定が可能になりました。
アプリケーションとプロセスの高度に統合されたエコシステム、および関連する大量のデータが、複雑な移行につながりました。IBMは、タスクに取り組む適切なベンダーと専門家を見つけることで、複数のソリューションをシームレスに統合し、独自の顧客体験を実現しました。これらのソリューションには、次のものが含まれます。
このプロジェクトの成功には、Red Hatのテクノロジーが不可欠でした。
この戦略的移行において、IBM Consultingは、新しいクラウド環境ですべてのA220アプリケーションを販売者から完全に分離できるようにすることで、Airbus A220のデジタルおよびビジネス・トランスフォーメーションを促進しました。航空機の生産立ち上げという戦略的目標をサポートするために必要な拡張性を備えていました。この自律性により、A220は販売者が行うオペレーションに依存しません。
わずか18カ月間で、Airbusは計画通りに販売者から独立することに成功し、同時に生産頻度を6機から10機に増やしました。
IBM Asperaテクノロジーは、10億件を超えるファイルと2.5ペタバイトを超える非構造化データの転送を、従来のファイル転送アプローチの4倍の速度で高速化しました。この18カ月のプロジェクトにより、AirbusはAirbus独自のIT環境を手に入れ、将来の成長と成功に向けた土台を固めることができました。
IBM Terraformは、クラウド・プラットフォームに導入されたインフラストラクチャーおよびサーバー・コンポーネントの大部分のデプロイ自動化において重要な役割を果たし、デプロイ時間を10倍以上短縮しました。
IBMのアプローチにより、AirbusはA220プログラムの完全性と効率性を、運用を中断することなく維持することができました。移転後わずか数日で、A220プログラムは通常モードで稼働を開始しました。環境は安定しており、運用パフォーマンスは前年のレベルと同等かそれ以上で、Mirabel工場における1日あたりの生産作業指示の完了数は15％増加し、エンジニアリング・リリースの1日あたりの進捗は20％増加しました。
エンジニアリング・サプライヤー・コラボレーション・ソリューションも、ヨーロッパとアジアのクラウド・リージョンに移行されました。以前は、Airbusのサプライヤーがオンプレミスで設置していました。新しいソリューションにより、Airbusはサプライヤーのオンボーディング時間を大幅に短縮し、サプライヤーからの必要投資を100万ドルから約15万ドルに削減し、Airbusと提携するサプライヤーの待ち時間を短縮しました。
エンドユーザーは、ERPなどのコア・システムのパフォーマンスが30％向上し、ユーザー体験も改善されました。決算月の月次締め処理は最大40％迅速化され、7時間早く完了するとともに、コストや収益の不一致をより迅速に検知できるようになりました。資材要件計画（MRP）ジョブもパフォーマンスが45％向上し、以前の20時間以上かかっていた作業を11時間早く完了できるようになり、資材要件の特定が迅速化しました。また、バッチジョブの実行も50％改善されました。
ハイブリッドクラウドへの移行により完全な自律性が確保されたことで、Airbusは現在、モダナイゼーションの次の段階でIBMと提携する態勢を整えています。IBMは、A220アプリケーション管理サービスとプラットフォーム・エンジニアリング・サービスの主要パートナーとして、Airbusの成功に向け、クラウド・インフラストラクチャーのパフォーマンスと効率性を維持するとともに、イノベーションの推進という重要な役割も担い続けます。
この次の段階では、オペレーションの最適化、俊敏性の向上、新たな価値を解き放つことにより、コストの削減と効率の向上を通じてROIを向上させながら、Airbusは競争上の優位性を維持する予定です。
Airbusは、安全で調和のとれた世界を目指し、持続可能な航空宇宙の開発をリードする企業です。同社は、航空宇宙、防衛、コネクテッド・サービスにおいて効率的で技術的に高度なソリューションを提供するために常に革新を続けています。民間航空機においては、最新の燃料効率の高い旅客機と関連サービスを設計および製造しています。
