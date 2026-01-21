大手航空機メーカーであるAirbusは、A220航空機計画の過半数の株式を取得した後、販売者の共有ITインフラストラクチャーの制約内で事業を展開していました。IT環境を完全に管理できていなかったことで、戦略目標を達成するために必要なデジタル・トランスフォーメーションおよびビジネス・トランスフォーメーションを遂行する同社の能力が妨げられていました。Airbusは、2023年7月から2025年1月までの18か月間で完全な自律性を実現し、販売者への依存をすべて排除しつつ、産業活動の拡大を継続することを目指しました。

しかし、アプリケーションとインフラストラクチャーをAirbusの環境に統合するために課題が伴いました。

統合されたランドスケープの複雑さが、多くのレガシー・アプリケーションを危険にさらすため、大きな障害となっていました。以前にこれらのシステムからの分離を試みた際には、システム間の複雑なアップストリームおよびダウンストリームの統合と、300社以上のサプライヤーとのグローバルなコラボレーションにより、最適とは言えない成果が得られました。

この移行を成功させるために、Airbusは、この複雑なIT環境をナビゲートし、100以上のアプリケーションすべてについて、規制の厳しい環境におけるクラウドへのシームレスな移行を18カ月以内に推進できる強固なパートナーを必要としていました。これらの統合アプリケーションは、製品ライフサイクル管理（PLM）、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、製造実行システム（MES）、カスタマー・サービスなど、A220プログラムの中核を構成していました。

クラウドに移行して自律型組織となることは、変化の激しい航空宇宙業界でAirbusが競争上の優位性を維持するために最も重要でした。クラウドへの移行は、A220プログラムを改善するための基礎となり、A220のオペレーションを拡張および変革するという、より広範な野心の基盤となりました。