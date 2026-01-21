ハイブリッドクラウド・トランスフォーメーション：Airbus A220がIBMとともに飛躍

IBM Consultingは、AirbusがA220プログラムを維持しながら完全な自律性を達成できるよう支援しています。

A220プログラムの完全性と効率性を維持しながら、オペレーションにおける完全な自律性を実現

大手航空機メーカーであるAirbusは、A220航空機計画の過半数の株式を取得した後、販売者の共有ITインフラストラクチャーの制約内で事業を展開していました。IT環境を完全に管理できていなかったことで、戦略目標を達成するために必要なデジタル・トランスフォーメーションおよびビジネス・トランスフォーメーションを遂行する同社の能力が妨げられていました。Airbusは、2023年7月から2025年1月までの18か月間で完全な自律性を実現し、販売者への依存をすべて排除しつつ、産業活動の拡大を継続することを目指しました。

しかし、アプリケーションとインフラストラクチャーをAirbusの環境に統合するために課題が伴いました。

統合されたランドスケープの複雑さが、多くのレガシー・アプリケーションを危険にさらすため、大きな障害となっていました。以前にこれらのシステムからの分離を試みた際には、システム間の複雑なアップストリームおよびダウンストリームの統合と、300社以上のサプライヤーとのグローバルなコラボレーションにより、最適とは言えない成果が得られました。

この移行を成功させるために、Airbusは、この複雑なIT環境をナビゲートし、100以上のアプリケーションすべてについて、規制の厳しい環境におけるクラウドへのシームレスな移行を18カ月以内に推進できる強固なパートナーを必要としていました。これらの統合アプリケーションは、製品ライフサイクル管理（PLM）、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、製造実行システム（MES）、カスタマー・サービスなど、A220プログラムの中核を構成していました。

クラウドに移行して自律型組織となることは、変化の激しい航空宇宙業界でAirbusが競争上の優位性を維持するために最も重要でした。クラウドへの移行は、A220プログラムを改善するための基礎となり、A220のオペレーションを拡張および変革するという、より広範な野心の基盤となりました。
航空機6～10機 月次生産ペースの増加 40％ 月末の財務締め処理が7時間短縮 20% 1日あたりのエンジニアリング・リリース数の増加
Airbusのハイブリッドクラウド主導の未来への取り組みは、IBM watsonxを基盤とするIBM Consulting Advantage AIプラットフォームを活用した、IBMの深く根付いたパートナーシップと専門知識の力の証です。IBMは、Airbusのビジネス・オペレーション、アプリケーション、テクノロジー・ランドスケープを深く理解していたことで、18か月未満で複雑なプログラムを提供することができました。ハイブリッドクラウドをIBMの戦略の中核に据え、Google、Dell、IP4G、NetApp、IBMテクノロジー、その他のセキュリティー・パートナーとの提携による人材、プロセス、プラットフォーム、パートナーのアプローチを活用し、レジリエントでスケーラブルなインフラストラクチャーを実現しました。私たちは共に、Airbusの将来の成長とイノベーションを支える基盤を築くとともに、航空宇宙業界全体にとってのモデルケースを確立しました。
Rob Wilmot氏 マネージング・パートナー IBM Consulting（カナダ）
ハイブリッドクラウドアプローチによるクラウド・プラットフォームへのシームレスな移行

Airbusは、IBM® Consultingのチームと連携し、クリティカルなワークロードをGoogle Cloud Platform（GCP）に移行するためのハイブリッドクラウド・アプローチを策定しました。この戦略的な動きは以下の目的を持っていました。

  • AirbusのシステムとオペレーションをA220の買収元から切り離し、IBMがコア・ビジネス・オペレーションを支えるすべてのA220統合アプリケーションのクラウド移行を担うことで、18か月以内に自律した企業体制を確立すること
  • 移行中のデータの整合性とコンプライアンスを確保し、運用への影響を最小限に抑えることで、A220プログラムの整合性と効率性を維持すること
  • 堅牢でアジャイル、かつレジリエントなITインフラを提供することで、ビジネスの成長をサポートすること

アプリケーションとデータは、以下の手順に基づいてAirbusのGCPテナントに移動されました。

  • ステップ1： 販売者のオンプレミス環境から販売者のクラウドテナントへの800台以上の仮想マシン（VM）の移行を成功させる
  • ステップ2：販売者のクラウド・テナントからAirbusのクラウド・テナントに550台以上のVMをクローンし、200種類を超えるインターフェースをセットアップするとともに、PLM、ERP、MES、カスタマー・サービスを支えるA220の100のコア・アプリケーションをすべて構成する

IBMは、A220プログラムの標準に合わせて、いくつかの重要なアプリケーションのモダナイズと変革を支援しました。

IBM Consultingのデリバリー・チームは、IBM watsonxテクノロジーで構築されたIBM Consulting Advantage for Cloud Transformationを主要なプログラム支援資料や社内ワークフローに活用しました。これにより、精度が向上し、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定が可能になりました。

アプリケーションとプロセスの高度に統合されたエコシステム、および関連する大量のデータが、複雑な移行につながりました。IBMは、タスクに取り組む適切なベンダーと専門家を見つけることで、複数のソリューションをシームレスに統合し、独自の顧客体験を実現しました。これらのソリューションには、次のものが含まれます。

  • IBM Power for Google CloudIBM AIXプラットフォームを活用することで、オンプレミスソリューションからクラウド・プラットフォームへのシームレスなリフト＆シフトが可能となり、他のクラウド・サービスとのネイティブ統合も実現しました。
  • Google Cloud VMware Engine（GCvE）：GCvEは、オンプレミスからクラウドへのVMwareワークロードのas-is移行（現状のままの移行）に最適なプラットフォームです。
  • Google Cloud NetApp Volumes（GCNV）：GCNVは、オンプレミスからクラウドへのNFSストレージの移行に使用されました。
  • Red Hat OpenShift：OpenShiftは、IBM InstanaのVMをクラウドコンテナ上でホストするために使用されました
  • IBM Terraform®およびRed Hat Ansible Automation: IBM TerraformツールおよびRed Hat Ansible Automationプラットフォームは、クラウド構築および移行を加速させるためのコードとしてのインフラ・オートメーションに使用されました。
  • IBM Aspera：IBM Asperaは、オンプレミスからクラウドへの大容量ファイルの安全かつスケーラブルな移動を可能にし、移行を加速する高速データ転送ソリューションです。
  • ネットワーク・トラフィックを保護し、ゼロトラスト・セキュリティモデルを適用するために、Advancedクラウドネイティブ・ファイアウォールが導入されました。
  • 高可用性と効率的なトラフィック分散を確保するために、堅牢なロードバランシング・ソリューションが導入されました。
  • Dell Data Protection Situ（DPS）：ハイブリッドクラウド環境との間で効率的にバックアップおよび複製し、データのモビリティーを最大限に高めるために使用されました。
  • IBM Instana：IBM Instanaは、リアルタイムのインフラおよびアプリケーションのパフォーマンスを監視・管理するためのオブザーバビリティー・プラットフォームです。

このプロジェクトの成功には、Red Hatのテクノロジーが不可欠でした。

  • さまざまなRed Hat Enterprise Linuxバージョンを使用して、300以上のRed Hat Linux VMのクローン作成、調整、移行が行われました。ほとんどの VM は VMware HCX を使用して転送されたため、ダウンタイムが最小限に抑えられました。
  • 30を超えるOpenShiftコンテナが、IBM Instana監視ツールをホストするためにデプロイされました。
  • Ansibleプレイブックは、ソフトウェアやパッケージのデプロイに多用されていました。

この戦略的移行において、IBM Consultingは、新しいクラウド環境ですべてのA220アプリケーションを販売者から完全に分離できるようにすることで、Airbus A220のデジタルおよびビジネス・トランスフォーメーションを促進しました。航空機の生産立ち上げという戦略的目標をサポートするために必要な拡張性を備えていました。この自律性により、A220は販売者が行うオペレーションに依存しません。
2つの航空宇宙組織を分離し、完全に自律的なクラウドプレゼンスを構築することは、決して小さな課題ではありませんでした。セキュリティー、コンプライアンス、システム統合が極めて重要な分野では、この複雑さは非常に大きな課題でした。このトランスフォーメーションを18か月以内に、予定どおりかつ予算内で達成できたことは、プロジェクトチーム全体の綿密なアーキテクチャ設計と実務経験を物語っています。これは、将来に向けてレジリエントでスケーラブルな基盤を構築するための真のエンドツーエンドの取り組みでした。
Karl Corriveau氏 リード・アーキテクト IBM
効率性と成長の新時代

わずか18カ月間で、Airbusは計画通りに販売者から独立することに成功し、同時に生産頻度を6機から10機に増やしました。

IBM Asperaテクノロジーは、10億件を超えるファイルと2.5ペタバイトを超える非構造化データの転送を、従来のファイル転送アプローチの4倍の速度で高速化しました。この18カ月のプロジェクトにより、AirbusはAirbus独自のIT環境を手に入れ、将来の成長と成功に向けた土台を固めることができました。

IBM Terraformは、クラウド・プラットフォームに導入されたインフラストラクチャーおよびサーバー・コンポーネントの大部分のデプロイ自動化において重要な役割を果たし、デプロイ時間を10倍以上短縮しました。

IBMのアプローチにより、AirbusはA220プログラムの完全性と効率性を、運用を中断することなく維持することができました。移転後わずか数日で、A220プログラムは通常モードで稼働を開始しました。環境は安定しており、運用パフォーマンスは前年のレベルと同等かそれ以上で、Mirabel工場における1日あたりの生産作業指示の完了数は15％増加し、エンジニアリング・リリースの1日あたりの進捗は20％増加しました。

エンジニアリング・サプライヤー・コラボレーション・ソリューションも、ヨーロッパとアジアのクラウド・リージョンに移行されました。以前は、Airbusのサプライヤーがオンプレミスで設置していました。新しいソリューションにより、Airbusはサプライヤーのオンボーディング時間を大幅に短縮し、サプライヤーからの必要投資を100万ドルから約15万ドルに削減し、Airbusと提携するサプライヤーの待ち時間を短縮しました。

エンドユーザーは、ERPなどのコア・システムのパフォーマンスが30％向上し、ユーザー体験も改善されました。決算月の月次締め処理は最大40％迅速化され、7時間早く完了するとともに、コストや収益の不一致をより迅速に検知できるようになりました。資材要件計画（MRP）ジョブもパフォーマンスが45％向上し、以前の20時間以上かかっていた作業を11時間早く完了できるようになり、資材要件の特定が迅速化しました。また、バッチジョブの実行も50％改善されました。

ハイブリッドクラウドへの移行により完全な自律性が確保されたことで、Airbusは現在、モダナイゼーションの次の段階でIBMと提携する態勢を整えています。IBMは、A220アプリケーション管理サービスとプラットフォーム・エンジニアリング・サービスの主要パートナーとして、Airbusの成功に向け、クラウド・インフラストラクチャーのパフォーマンスと効率性を維持するとともに、イノベーションの推進という重要な役割も担い続けます。

この次の段階では、オペレーションの最適化、俊敏性の向上、新たな価値を解き放つことにより、コストの削減と効率の向上を通じてROIを向上させながら、Airbusは競争上の優位性を維持する予定です。
250人以上のIBM従業員が、6か国、16の文化、15週末、18か月という、規模の大きな（そして楽しい）取り組みを経て、最も複雑なクラウド移行プログラムの1つを成功させました。この成果は、業界のベンチマークとなるものであり、適切な人材、プロセス、プラットフォーム、パートナーがシームレスに連携する総合力の証でもあります。
Rishi Kumar Patel氏とPatricia Pinard氏 デリバリー・パートナー IBM
Airbusについて

Airbusは、安全で調和のとれた世界を目指し、持続可能な航空宇宙の開発をリードする企業です。同社は、航空宇宙、防衛、コネクテッド・サービスにおいて効率的で技術的に高度なソリューションを提供するために常に革新を続けています。民間航空機においては、最新の燃料効率の高い旅客機と関連サービスを設計および製造しています。

