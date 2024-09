Cosa sono i benchmark CIS?

CIS (link esterno a ibm.com) è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel mese di ottobre del 2000. Il CIS è guidato da una community IT globale con l'obiettivo comune di identificare, sviluppare, convalidare, promuovere e sostenere le soluzioni best practice per la difesa informatica. Nel corso degli anni, CIS ha prodotto e distribuito diversi strumenti e soluzioni gratuiti per aziende di tutte le dimensioni, ideati per potenziare la loro preparazione in materia di sicurezza informatica.

Il CIS più comunemente conosciuto per la pubblicazione di CIS Controls (link esterno a ibm.com), una guida completa di 20 misure di sicurezza e contromisure per un'efficace difesa informatica. I controlli CIS forniscono un elenco di controllo ordinato in base alla priorità che le organizzazioni possono implementare per ridurre notevolmente la superficie esposta ad attacchi informatici. I benchmark CIS fanno riferimento a questi controlli quando generano consigli per delle configurazioni di sistema protette meglio.