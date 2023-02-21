Attacchi DKOM (Direct Kernel Object Manipulation) sui provider ETW.

In questo post, gli hacker offensivi di IBM® Security X-Force Red analizzano come, con privilegi elevati, gli aggressori possono utilizzare il loro accesso per mettere in scena le funzionalità post-sfruttamento del kernel di Windows. Negli ultimi anni, i resoconti pubblici hanno sempre più dimostrato che gli aggressori meno sofisticati stanno utilizzando questa tecnica per raggiungere i loro obiettivi. È quindi importante mettere in luce questa capacità e imparare di più sul suo potenziale impatto. In particolare, in questo post, valuteremo come il kernel post-sfruttamento possa essere usato per accecare i sensori ETW e collegarli ai campioni di malware identificati in natura lo scorso anno.
Con il tempo, le mitigazioni della sicurezza e la telemetria di rilevamento su Windows sono migliorate sostanzialmente. Se abbinate a soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) ben configurate, queste funzionalità possono rappresentare una barriera non trascurabile al prossimo sfruttamento. Gli aggressori devono affrontare un costo costante per sviluppare e iterare tattiche, tecniche e procedure (TTP) per evitare euristiche di rilevamento. Nel team Adversary Simulation di IBM Security X-Force ci troviamo ad affrontare lo stesso problema. Il nostro team ha il compito di simulare funzionalità di gestione delle minacce avanzate in alcuni degli ambienti più grandi e più protetti. La combinazione di soluzioni di sicurezza complesse e ottimizzate e di team di Security Operazioni Center (SOC) ben formati può rivelarsi molto impegnativa per le attività commerciali. In alcuni casi, l'uso di un TTP specifico diventa completamente obsoleto nell'arco di tre-quattro mesi (di solito legato a stack tecnologici).
Gli aggressori possono scegliere di utilizzare l'esecuzione del codice nel kernel di Windows per manomettere alcune di queste protezioni o per evitare del tutto diversi sensori user-land. La prima dimostrazione pubblicata di tale funzionalità risale al 1999 sulla rivista Phrack Magazine. Negli anni successivi sono stati segnalati diversi casi in cui gli attori delle minacce (TA) hanno utilizzato rootkit del kernel per scopi di post-sfruttamento. Alcuni esempi più antichi includono la Derusbi Family e il Lamberts Toolkit.
Tradizionalmente queste funzionalità sono state per lo più limitate ai TA avanzati. Negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo assistito un maggior numero di aggressori di commodity utilizzare primitive di sfruttamento BYOVD ( Bring Your Own Vulnerable Driver) per facilitare le azioni sull'endpoint. In alcuni casi, queste tecniche sono state piuttosto primitive, limitate a compiti semplici, ma ci sono state anche dimostrazioni più efficaci.
Alla fine di settembre 2022, i ricercatori di ESET hanno pubblicato un white-paper su tale funzionalità di kernel utilizzata dai TA Lazarus in numerosi attacchi contro entità in Belgio e nei Paesi Bassi, con scopi di esfiltrazione dei dati. Questo documento illustra una serie di primitive Direct Kernel Object Manipulation (DKOM) che il payload utilizza per nascondere la telemetria OS/AV/EDR. La ricerca pubblica disponibile su queste tecniche è scarsa. Acquisire una comprensione più approfondita della tecnica di post-sfruttamento del kernel è fondamentale per la difesa. Un'argomentazione classica e un po' ingenua che si sente spesso è che un aggressore con privilegi elevati può fare qualsiasi cosa, quindi perché modellare le funzionalità in questo scenario? Questa è una posizione debole. I difensori devono capire quali funzionalità ha a disposizione un aggressore quando i suoi privilegi vengono elevati, quali fonti di dati rimangono affidabili (e quali no), quali opzioni di contenimento esistono e in che modo le tecniche più avanzate potrebbero essere rilevate (anche se non esistono funzionalità per eseguire tali rilevamenti). In questo post mi concentrerò specificamente sulla patch delle strutture kernel Event Tracing for Windows (ETW) per rendere i provider inefficaci o non operativi. Fornirò alcune informazioni di base su questa tecnica, analizzerò il modo in cui un aggressore può manipolare le strutture ETW del kernel e mi addentrerò in alcuni meccanismi di individuazione di queste strutture. Infine, esaminerò come questa tecnica è stata implementata da Lazarus nel suo payload.
ETW è una struttura di tracciamento ad alta velocità integrata nel sistema operativo Windows. Consente la registrazione degli eventi e delle attività del sistema da parte delle applicazioni, dei driver e del sistema operativo, fornendo una visibilità dettagliata del comportamento del sistema per il debugging, l'analisi delle prestazioni e la diagnostica della sicurezza.
In questa sezione fornirò una panoramica di alto livello di Kernel ETW e della sua superficie di attacco associata. Ciò sarà utile per comprendere meglio i meccanismi coinvolti nella manipolazione dei provider ETW e gli effetti associati a tali manipolazioni.
In questo post, ci concentriamo sulla superficie di attacco spaziale del kernel.
Questo post prende in considerazione solo gli attacchi che rientrano nella prima categoria di attacchi mostrata nella "Figura 2", in cui il tracciamento è disabilitato o alterato in qualche modo.
Come nota precauzionale, quando si prendono in considerazione le strutture opache su Windows è sempre importante ricordare che queste sono soggette a modifiche e, di fatto, cambiano frequentemente nelle diverse versioni del sistema operativo. Ciò è particolarmente importante quando si danneggiano i dati del Kernel, poiché gli errori molto probabilmente daranno luogo a una schermata blu (BSoD), quindi attenzione!
I provider del kernel vengono registrati utilizzando nt!EtwRegister, una funzione esportata da ntoskrnl. Una versione decompilata della funzione può essere vista di seguito.
L'inizializzazione completa avviene all'interno della funzione EtwpRegisterKMProvider, ma qui ci sono due indicazioni principali:
Elenchiamo brevemente le strutture evidenziate da Binarly nella diapositiva della Figura 2.
Di seguito è mostrata una lista completa a 64 bit della struttura _ETW_REG_ENTRY. Ulteriori dettagli sono disponibili sul blog di Geoff Chappell qui. Questa struttura può essere ulteriormente esplorata nel Vergilius Project.
// 0x70 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _ETW_REG_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY RegList; //0x0
struct _LIST_ENTRY GroupRegList; //0x10
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
struct _ETW_GUID_ENTRY* GroupEntry; //0x28
union
{
struct _ETW_REPLY_QUEUE* ReplyQueue; //0x30
struct _ETW_QUEUE_ENTRY* ReplySlot[4]; //0x30
struct
{
VOID* Caller; //0x30
ULONG SessionId; //0x38
};
};
union
{
struct _EPROCESS* Process; //0x50
VOID* CallbackContext; //0x50
};
VOID* Callback; //0x58
USHORT Index; //0x60
union
{
USHORT Flags; //0x62
struct
{
USHORT DbgKernelRegistration:1; //0x62
USHORT DbgUserRegistration:1; //0x62
USHORT DbgReplyRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClassicRegistration:1; //0x62
USHORT DbgSessionSpaceRegistration:1; //0x62
USHORT DbgModernRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClosed:1; //0x62
USHORT DbgInserted:1; //0x62
USHORT DbgWow64:1; //0x62
USHORT DbgUseDescriptorType:1; //0x62
USHORT DbgDropProviderTraits:1; //0x62
};
};
UCHAR EnableMask; //0x64
UCHAR GroupEnableMask; //0x65
UCHAR HostEnableMask; //0x66
UCHAR HostGroupEnableMask; //0x67
struct _ETW_PROVIDER_TRAITS* Traits; //0x68
};
Una delle voci annidate all'interno di _ETW_REG_ENTRY è GuidEntry, una struttura _ETW_GUID_ENTRY. Ulteriori informazioni su questa struttura non documentata si trovano sul blog di Geoff Chappell qui e sul Vergilius Project.
// 0x1a8 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY GuidList; //0x0
struct _LIST_ENTRY SiloGuidList; //0x10
volatile LONGLONG RefCount; //0x20
struct _GUID Guid; //0x28
struct _LIST_ENTRY RegListHead; //0x38
VOID* SecurityDescriptor; //0x48
union
{
struct _ETW_LAST_ENABLE_INFO LastEnable; //0x50
ULONGLONG MatchId; //0x50
};
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
struct _TRACE_ENABLE_INFO EnableInfo[8]; //0x80
struct _ETW_FILTER_HEADER* FilterData; //0x180
struct _ETW_SILODRIVERSTATE* SiloState; //0x188
struct _ETW_GUID_ENTRY* HostEntry; //0x190
struct _EX_PUSH_LOCK Lock; //0x198
struct _ETHREAD* LockOwner; //0x1a0
};
Infine, una delle voci annidate all'interno di _ETW_GUID_ENTRY è ProviderEnableInfo, che è una struttura _TRACE_ENABLE_INFO. Per maggiori informazioni sugli elementi di questa struttura dati, puoi fare riferimento alla documentazione ufficiale di Microsoft e al Vergilius Project. Le impostazioni di questa struttura influiscono direttamente sulle operazioni e sulle funzionalità del provider.
// 0x20 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _TRACE_ENABLE_INFO
{
ULONG IsEnabled; //0x0
UCHAR Level; //0x4
UCHAR Reserved1; //0x5
USHORT LoggerId; //0x6
ULONG EnableProperty; //0x8
ULONG Reserved2; //0xc
ULONGLONG MatchAnyKeyword; //0x10
ULONGLONG MatchAllKeyword; //0x18
};
Sebbene una certa base teorica sia utile, è sempre meglio analizzare esempi concreti di utilizzo per comprendere meglio un argomento. Consideriamo brevemente un esempio. La maggior parte dei provider Kernel ETW critici è inizializzata all'interno di nt! EtwpInitialize, che non viene esportato. L'analisi di questa funzione rivela circa quindici fornitori.
Prendendo come esempio la voce Microsoft-Windows-Threat-Intelligence (EtwTi), possiamo controllare il parametro globale ThreatIntProviderGuid per recuperare il GUID di questo provider.
La ricerca di questo GUID online rivelerà immediatamente che siamo riusciti a recuperare il valore corretto (f4e1897c-bb5d-5668-f1d8-040f4d8dd344).
Esaminiamo un caso in cui viene utilizzato il parametro di registrazione degli handle, EtwThreatIntProvRegHandle, e analizziamo come viene utilizzato. Un luogo in cui si fa riferimento all'handle è nt!EtwTiLogDriverObjectUnLoad. Dal nome di questa funzione, possiamo intuire che essa è destinata a generare eventi quando un oggetto driver viene scaricato dal Kernel.
Le funzioni nt!EtwEventEnabled e nt!EtwProviderEnabled sono entrambe chiamate qui, passando l'handle di registrazione come uno degli argomenti. Esaminiamo una di queste sotto-funzioni per capire meglio cosa sta accadendo.
Certo, è un po' difficile da seguire. Tuttavia, l'aritmetica dei puntatori non è particolarmente importante. Invece, concentriamoci su come questa funzione elabora l'handle di registrazione. Sembra che la funzione convalidi una serie di proprietà della struttura _ETW_REG_ENTRY e delle sue sottostrutture, come la proprietà GuidEntry.
struct _ETW_REG_ENTRY
{
…
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
…
}
E la proprietà GuidEntry->ProviderEnableInf.
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
…
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
…
}
La funzione passa poi a controlli simili basati su livelli. Infine, la funzione restituisce true o false per indicare se un provider è abilitato alla registrazione degli eventi a un livello e una parola chiave specificati. Maggiori dettagli sono disponibili nella documentazione ufficiale di Microsoft.
Possiamo vedere che quando un fornitore viene accessibile tramite il suo handle di registrazione, l'integrità di quelle strutture diventa molto importante per il funzionamento del fornitore. Al contrario, se un aggressore fosse in grado di manipolare quelle strutture, potrebbe influenzare il flusso di controllo del chiamante per eliminare o cancellare eventi dalla registrazione.
Ripensando alla superficie di attacco dichiarata da Binarly e basandoci sulla nostra analisi superficiale, possiamo ipotizzare alcune strategie per interrompere la raccolta di eventi.
Ora abbiamo una buona idea di come si presenta un attacco DKOM su ETW. Supponiamo che l'aggressore abbia una vulnerabilità che concede una primitiva di lettura/scrittura del kernel, come fa il malware Lazarus in questo caso caricando un driver vulnerabile. Ciò che manca è un modo per trovare questi handle di registrazione.
Descriverò due tecniche principali per trovare questi handle e mostrerò la variante di una di queste tecniche utilizzata da Lazarus nel payload del kernel.
Innanzitutto, potrebbe essere prudente spiegare che, sebbene esista Kernel ASLR, questo non costituisce un boundary per gli aggressori locali se riescono a eseguire codice a livello MedIL o superiore. Esistono molti modi per far trapelare i puntatori del kernel, che sono limitati solo agli scenari sandbox o LowIL. Per un po' di background, dai un'occhiata a I Got 99 Problems But a Kernel Pointer Ain't One di Alex Ionescu, molte di queste tecniche sono ancora applicabili oggi.
Lo strumento migliore è ntdll!NtQuerySystemInformation con la classe SystemModuleInformation:
internal static UInt32 SystemModuleInformation = 0xB;
[DllImport(“ntdll.dll”)]
internal static extern UInt32 NtQuerySystemInformation(
UInt32 SystemInformationClass,
IntPtr SystemInformation,
UInt32 SystemInformationLength,
ref UInt32 ReturnLength);
Questa funzione restituisce l'indirizzo base live di tutti i moduli caricati nello spazio Kernel. A quel punto, è possibile analizzare quei moduli su disco e convertire gli offset grezzi dei file in indirizzi virtuali relativi e viceversa.
public static UInt64 RvaToFileOffset(UInt64 rva, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (rva >= section.VirtualAddress && rva < section.VirtualAddress + section.VirtualSize)
{
return (rva – section.VirtualAddress + section.PtrToRawData);
}
}
return 0;
}
public static UInt64 FileOffsetToRVA(UInt64 fileOffset, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (fileOffset >= section.PtrToRawData && fileOffset < (section.PtrToRawData + section.SizeOfRawData))
{
return (fileOffset – section.PtrToRawData) + section.VirtualAddress;
}
}
return 0;
}
Un aggressore può anche caricare questi moduli nel proprio processo user-land utilizzando chiamate API standard della libreria di caricamento (ad esempio, ntdll!LdrLoadDll). In questo modo si eviteranno complicazioni nella conversione degli offset dei file in RVA e viceversa. Tuttavia, dal punto di vista della sicurezza operativa (OpSec) questo non è l'ideale poiché può generare più telemetria di rilevamento.
Quando possibile, questa è la tecnica che preferisco perché rende le perdite più trasferibili tra le versioni dei moduli, in quanto sono meno influenzate dalle modifiche delle patch. Lo svantaggio è che si dipende da una catena di gadget esistente per l'oggetto che si desidera divulgare.
Considerando gli handle di registrazione ETW, prendiamo come esempio Microsoft-Windows-Threat-Intelligence. Di seguito puoi vedere la chiamata completa a nt!EtwRegister.
Qui vogliamo far trapelare il puntatore all'handle di registrazione, EtwThreatIntProvRegHandle. Qui lo vediamo caricato in param_4 sulla prima riga della Figura 8. Questo puntatore si risolve in un globale all'interno della sezione .data del modulo Kernel. Poiché questa chiamata avviene in una funzione non esportata, non possiamo divulgare direttamente il suo indirizzo. Invece, dobbiamo guardare dove questo globale è riferito e vedere se viene utilizzato in una funzione i cui indirizzi possono essere permeati.
Esplora alcune di queste voci rivela rapidamente un candidato in nt!KeInsertQueueApc.
Questo è un ottimo candidato per diversi motivi:
Osservando l'assemblaggio si nota il seguente layout.
La divulgazione di questo handle di registrazione diventa quindi semplice. Abbiamo letto una serie di byte utilizzando la nostra vulnerabilità e cerchiamo la prima istruzione mov R10 per calcolare l'offset virtuale relativo della variabile globale. Il calcolo sarà più o meno questo:
Int32 pOffset = Marshal.ReadInt32((IntPtr)(pBuff.ToInt64() + i + 3));
hEtwTi = (IntPtr)(pOffset + i + 7 + oKeInsertQueueApc.pAddress.ToInt64());
Con l'handle di registrazione, è quindi possibile accedere alla struttura dati _ETW_REG_ENTRY.
In generale, queste catene di gadget possono essere utilizzate per far trapelare una varietà di strutture dati del kernel. Tuttavia, vale la pena sottolineare che non è sempre possibile trovare tali catene di gadget e talvolta possono avere più fasi complesse. Ad esempio, una possibile catena di gadget per divulgare le costanti delle voci della directory di pagina (PDE) potrebbe apparire così.
MmUnloadSystemImage -> MiUnloadSystemImage -> MiGetPdeAddress
In effetti, una rapida analisi degli handle di registrazione di ETW ha rivelato che la maggior parte non dispone di catene di gadget adeguate che possano essere utilizzate come descritto sopra.
L'altra opzione principale per far trapelare questi handle di registrazione ETW è quella di utilizzare la scansione della memoria, sia dalla memoria live del Kernel che da un modulo su disco. Ricorda che, quando si scansionano moduli su disco, è possibile convertire gli offset dei file in RVA.
Questo approccio consiste nell'identificare pattern di byte unici, scansionare tali pattern e infine eseguire alcune operazioni agli offset della corrispondenza del pattern. Diamo un'altra occhiata a nt!EtwpInitialize per capire meglio:
Tutte le quindici chiamate a nt!EtwRegister sono per lo più raggruppate in questa funzione. La strategia principale è trovare un modello unico che appare prima della prima chiamata a nt!EtwRegister e un secondo modello che appare dopo l'ultima chiamata a nt!EtwRegister. Non è troppo complesso. Un trucchetto che può essere utilizzato per migliorare la portabilità è quello di creare un pattern scanner in grado di gestire le stringhe di byte wild card. Questo è un compito per il lettore.
Una volta identificati un indice di inizio e uno di fine, è possibile esaminare tutte le istruzioni intermedie.
Una volta trovate tutte le istruzioni CALL, è possibile cercare all'indietro ed estrarre gli argomenti della funzione, prima il GUID che identifica il provider ETW e in secondo luogo, l'indirizzo dell'handle di registrazione. Grazie a queste informazioni, siamo in grado di eseguire attacchi DKOM informati sugli handle di registrazione per influenzare le Operazioni dei provider identificati.
Ho ottenuto un campione della DLL FudModle menzionata nel whitepaper ESET e l'ho analizzata. Questa DLL carica un driver Dell vulnerabile firmato (da una risorsa codificata inline XOR) e poi pilota il driver per patchare molte strutture del Kernel al fine di limitare la telemetria sull'host.
Come parte finale di questo post, voglio esaminare la strategia che Lazarus utilizza per trovare gli handle di registrazione Kernel ETW. È una variante del metodo di scansione di cui abbiamo parlato sopra.
All'inizio della funzione di ricerca, Lazarus risolve nt!EtwRegister e usa questo indirizzo per avviare la scansione
Questa decisione è un po' strana, perché si basa sul luogo in cui esiste quella funzione rispetto a quello in cui la funzione viene chiamata. La posizione relativa di una funzione in un modulo può variare da versione a versione, poiché nuovo codice può essere introdotto, rimosso o modificato. Tuttavia, a causa del modo in cui vengono compilati i moduli, ci si aspetta che le funzioni mantengano un ordine relativamente stabile. Si presume che si tratti di un'ottimizzazione della velocità di ricerca.
Cercando i riferimenti a nt!EtwRegister in ntoskrnl, sembra che non siano molte le voci mancate con questa tecnica. Lazarus potrebbe anche aver eseguito ulteriori analisi per stabilire che le voci mancanti non sono importanti o che non necessitano di essere corrette. Le voci mancanti sono evidenziate di seguito. Adottando questa strategia, Lazarus si può saltare 0x7b1de0 byte durante la scansione, che può essere una quantità non banale se lo scanner è lento.
Inoltre, quando si avvia la scansione, le prime cinque corrispondenze vengono saltate prima di iniziare a registrare gli handle di registrazione. Parte della funzione di ricerca è mostrata di seguito.
Il codice è un po' ottuso, ma riusciamo a capire i punti salienti della trama. Il codice cerca le chiamate verso nt!ETWRegister, estrae l'handle di registrazione, converte questo handle nell'indirizzo live utilizzando un bypass KASLR e memorizza il puntatore in un array impostato a tale scopo all'interno di una struttura di configurazione del malware (allocata all'inizializzazione).
Infine, diamo un'occhiata a cosa fa Lazarus per disabilitare questi fornitori.
Questo ha senso: quello che fa Lazarus qui è far trapelare la variabile globale che abbiamo visto prima e poi sovrascrivere il puntatore a quell'indirizzo con NULL. In questo modo si cancella di fatto il riferimento alla struttura dati _ETW_REG_ENTRY, se esistente.
Non sono del tutto soddisfatto delle tecniche di lavorazione illustrate per alcuni motivi:
Ho reimpiegato questa tecnica per la scienza, ma ho fatto qualche correzione al tradecraft.
Nel complesso, dopo gli aggiustamenti, la tecnica di cui sopra è chiaramente il modo migliore per eseguire questo tipo di enumerazione. Poiché il tempo di ricerca è trascurabile con algoritmi ottimizzati, ha senso scansionare l'intero modulo su disco e poi usare una logica post-scansione aggiuntiva per filtrare i risultati.
È prudente valutare brevemente l'impatto di un simile attacco. Quando i dati dei fornitori vengono ridotti o eliminati del tutto, si verifica una perdita di informazioni, ma allo stesso tempo non tutti i fornitori segnalano eventi sensibili alla sicurezza.
Tuttavia, alcuni sottoinsiemi di questi provider sono sensibili alla sicurezza. L'esempio più ovvio è Microsoft-Windows-Threat-Intelligence (EtwTi), che è una fonte di dati fondamentale per Microsoft Defender Advanced Threat Protection (MDATP), ora chiamato Defender for Endpoint (sì, è tutto molto confuso). È bene notare che l'accesso a questo provider è fortemente limitato, solo i driver Early Launch Anti Malware (ELAM) possono registrarsi su questo fornitore. Allo stesso modo, i processi user-land che ricevono questi eventi devono avere uno stato protetto (ProtectedLight/Antimalware) e essere firmati con lo stesso certificato del driver ELAM.
Utilizzando EtwExplorer è possibile farsi un'idea migliore di quali tipi di informazioni questo fornitore può segnalare.
Il manifesto XML è troppo grande per poterlo includere interamente qui, ma un evento è mostrato qui sotto per dare un'idea dei tipi di dati che possono essere soppressi utilizzando DKOM.
Il kernel è stato e continua a essere un'area importante e contestata in cui Microsoft e i fornitori terzi devono impegnarsi per salvaguardare l'integrità del sistema operativo. La corruzione dei dati nel Kernel non è solo una caratteristica del post-sfruttamento, ma anche un componente centrale nello sviluppo dell'utilizzare del Kernel. Microsoft ha fatto molti progressi in questo ambito con l'introduzione della Virtualizzazione Based Security (VBS) e di uno dei suoi componenti come Kernel Data Protection (KDP).
Gli utenti del sistema operativo Windows, a loro volta, devono assicurarsi di utilizzare al meglio questi progressi per imporre il maggior costo possibile ai potenziali aggressori. È possibile utilizzare Windows Defender Application Control (WDAC) per garantire che siano implementate misure di sicurezza VBS e che esistano criteri che impediscano il caricamento di driver potenzialmente pericolosi.
Questi sforzi sono ancora più importanti man mano che vediamo sempre più TA commodity utilizzare attacchi BYOVD per eseguire DKOM nello spazio Kernel.
