Attacchi DKOM (Direct Kernel Object Manipulation) sui provider ETW.

Con il tempo, le mitigazioni della sicurezza e la telemetria di rilevamento su Windows sono migliorate sostanzialmente. Se abbinate a soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) ben configurate, queste funzionalità possono rappresentare una barriera non trascurabile al prossimo sfruttamento. Gli aggressori devono affrontare un costo costante per sviluppare e iterare tattiche, tecniche e procedure (TTP) per evitare euristiche di rilevamento. Nel team Adversary Simulation di IBM Security X-Force ci troviamo ad affrontare lo stesso problema. Il nostro team ha il compito di simulare funzionalità di gestione delle minacce avanzate in alcuni degli ambienti più grandi e più protetti. La combinazione di soluzioni di sicurezza complesse e ottimizzate e di team di Security Operazioni Center (SOC) ben formati può rivelarsi molto impegnativa per le attività commerciali. In alcuni casi, l'uso di un TTP specifico diventa completamente obsoleto nell'arco di tre-quattro mesi (di solito legato a stack tecnologici).

Gli aggressori possono scegliere di utilizzare l'esecuzione del codice nel kernel di Windows per manomettere alcune di queste protezioni o per evitare del tutto diversi sensori user-land. La prima dimostrazione pubblicata di tale funzionalità risale al 1999 sulla rivista Phrack Magazine. Negli anni successivi sono stati segnalati diversi casi in cui gli attori delle minacce (TA) hanno utilizzato rootkit del kernel per scopi di post-sfruttamento. Alcuni esempi più antichi includono la Derusbi Family e il Lamberts Toolkit.

Tradizionalmente queste funzionalità sono state per lo più limitate ai TA avanzati. Negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo assistito un maggior numero di aggressori di commodity utilizzare primitive di sfruttamento BYOVD ( Bring Your Own Vulnerable Driver) per facilitare le azioni sull'endpoint. In alcuni casi, queste tecniche sono state piuttosto primitive, limitate a compiti semplici, ma ci sono state anche dimostrazioni più efficaci.

Alla fine di settembre 2022, i ricercatori di ESET hanno pubblicato un white-paper su tale funzionalità di kernel utilizzata dai TA Lazarus in numerosi attacchi contro entità in Belgio e nei Paesi Bassi, con scopi di esfiltrazione dei dati. Questo documento illustra una serie di primitive Direct Kernel Object Manipulation (DKOM) che il payload utilizza per nascondere la telemetria OS/AV/EDR. La ricerca pubblica disponibile su queste tecniche è scarsa. Acquisire una comprensione più approfondita della tecnica di post-sfruttamento del kernel è fondamentale per la difesa. Un'argomentazione classica e un po' ingenua che si sente spesso è che un aggressore con privilegi elevati può fare qualsiasi cosa, quindi perché modellare le funzionalità in questo scenario? Questa è una posizione debole. I difensori devono capire quali funzionalità ha a disposizione un aggressore quando i suoi privilegi vengono elevati, quali fonti di dati rimangono affidabili (e quali no), quali opzioni di contenimento esistono e in che modo le tecniche più avanzate potrebbero essere rilevate (anche se non esistono funzionalità per eseguire tali rilevamenti). In questo post mi concentrerò specificamente sulla patch delle strutture kernel Event Tracing for Windows (ETW) per rendere i provider inefficaci o non operativi. Fornirò alcune informazioni di base su questa tecnica, analizzerò il modo in cui un aggressore può manipolare le strutture ETW del kernel e mi addentrerò in alcuni meccanismi di individuazione di queste strutture. Infine, esaminerò come questa tecnica è stata implementata da Lazarus nel suo payload.