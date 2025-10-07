Che cos'è l'analisi della catena del valore?

Secondo Porter, l’obiettivo dell’analisi della catena del valore dovrebbe essere quello di migliorare la catena del valore stessa per ottenere un vantaggio competitivo, in modo da offrire il massimo valore che, a sua volta, aumenta i margini di profitto. Nel suo framework della catena del valore, esistono due tipi principali di vantaggio competitivo che un'azienda può perseguire: il vantaggio di costo e la differenziazione.

Vantaggio di costo

Chiamato anche leadership di costo, questo tipo di vantaggio competitivo mira a ridurre i costi rendendo più efficienti le attività della catena del valore. L'obiettivo è quello di creare un prodotto a con costi inferiori rispetto ai concorrenti, venderlo a un prezzo inferiore e godere comunque di un margine di profitto più elevato. In questo modo, le aziende possono lavorare per diventare i produttori low-cost nel loro settore.

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso economie di scala, tecnologie proprietarie o tramite accessi preferenziali ai fornitori. È fondamentale ricordare che i prodotti devono comunque essere di alta qualità e paragonabili a quelli offerti dalla concorrenza. Walmart e McDonalds sono esempi di aziende che godono del vantaggio di costo.

Differenziazione

Il secondo tipo di vantaggio competitivo mira a una differenziazione del prodotto che sia unica e talmente apprezzata dai clienti da permettere alle aziende di applicare un prezzo superiore. Il successo in questo caso risiede nel fatto che il prezzo più alto copre i costi aggiuntivi sostenuti per far risaltare il proprio prodotto tra quelli dei concorrenti.

La differenziazione è varia e può essere basata sulle caratteristiche del prodotto, sul modo in cui i prodotti stessi vengono venduti o anche sul modo in cui vengono promossi. Starbucks e Apple sono esempi di aziende che hanno ottenuto un vantaggio competitivo attraverso prodotti premium differenziati.