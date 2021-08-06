I processi antiquati ostacolano molti sistemi di finanza commerciale, con conseguenti rischi e costi più elevati. Le soluzioni IBM Blockchain per la finanza commerciale sono basate sui nostri servizi e sulla nostra piattaforma blockchain leader di mercato, aiutandoti a creare nuove partnership commerciali, scoprire nuovi pool di liquidità e creare nuovi modelli di business. Ora puoi fare affidamento sulla tecnologia del libro mastro distribuito, sui contratti intelligenti, sulla sicurezza avanzata, sulla governance integrata e sulle ampie funzionalità di controllo per l'accesso in tempo reale ai dati finanziari commerciali.