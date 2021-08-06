I processi antiquati ostacolano molti sistemi di finanza commerciale, con conseguenti rischi e costi più elevati. Le soluzioni IBM Blockchain per la finanza commerciale sono basate sui nostri servizi e sulla nostra piattaforma blockchain leader di mercato, aiutandoti a creare nuove partnership commerciali, scoprire nuovi pool di liquidità e creare nuovi modelli di business. Ora puoi fare affidamento sulla tecnologia del libro mastro distribuito, sui contratti intelligenti, sulla sicurezza avanzata, sulla governance integrata e sulle ampie funzionalità di controllo per l'accesso in tempo reale ai dati finanziari commerciali.
delle richieste di finanziamento al commercio delle PMI vengono respinte.¹
trilioni di dollari è il divario della finanza commerciale globale risultante.¹
Esiste un'esperienza commerciale migliore per gli acquirenti e i venditori di tutte le dimensioni. IBM Blockchain per le soluzioni di finanza commerciale può aiutarti.
Elabora rapidamente crediti e garanzie elettronicamente, ottieni insight approfonditi sulle posizioni finanziarie dei clienti e sulla cronologia delle transazioni e monitora le transazioni dall'inizio alla fine.
Scopri le opportunità di guadagno attraverso una nuova classe di soluzioni trasparenti, a rischio ridotto e standardizzate per la finanza commerciale e l'assicurazione dei crediti commerciali.
Promuovi una maggiore fiducia e trasparenza nel commercio transfrontaliero. Sfrutta i vantaggi dei pionieri nell'adozione organizzando nuove reti commerciali e creando nuovi hub di trading.
Stiamo reinventando processi commerciali complessi per aiutare ad avviare, accelerare e innovare le reti blockchain, incluso il successo dello sviluppo della produzione di we.trade, ora con 15 banche in tutta Europa.
La nostra esperienza impareggiabile nella strategia, nello sviluppo rapido dei prodotti, nella governance e nella regolamentazione aiuta le reti blockchain ad aumentare l'adesione e a unire le forze le une con le altre.
IBM conosce i processi commerciali e commerciali, l'integrazione di sistemi complessi, i settori regolamentati e, con oltre 500 clienti coinvolti fino ad oggi, come sbloccare il valore della blockchain. Forniamo l'intero stack per gestire la tua attività.
Unisciti a noi in una rete commerciale che rende il commercio internazionale più rapido ed efficiente. we.trade è una piattaforma basata su blockchain condivisa da 15 grandi banche europee che sta collaborando con IBM per accelerare la sua commercializzazione globale.
La blockchain platform di we.trade riduce gli attriti e facilita il processo di trading per le aziende partecipanti, creando un ecosistema affidabile per il commercio globale. Le sue regole standardizzate e le opzioni di trading semplificate riducono i rischi e aumentano le opportunità di trading per banche e PMI.
Non basta una grande idea per raggiungere il successo della blockchain. Scopri come sfruttare i principi di progettazione delle reti basati sui risultati per consentire la trasformazione delle società, delle reti e degli ecosistemi di finanza commerciale.
Hyperledger Fabric è un framework blockchain modulare e open source per lo sviluppo di applicazioni di livello enterprise con strategie di settore.
Governi, aziende e istituzioni utilizzano la blockchain per creare un'infrastruttura sicura e affidabile per l'identità e le credenziali digitali.
Blockchain è una rete affidabile che offre sicurezza, trasparenza e automazione avanzate
Home Depot implementa la tecnologia IBM Blockchain per risolvere le controversie con i fornitori e migliorare l'efficienza della supply chain.
IPwe utilizza IBM Blockchain e l'AI per creare un mercato globale dei brevetti trasparente, con il supporto di IBM per aumentare visibilità e flessibilità.
