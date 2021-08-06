Blockchain per le soluzioni di finanza commerciale

Grattacieli intorno a Battery Park a Lower Manhattan, New York City.

Abbattere le barriere invisibili alla crescita

I processi antiquati ostacolano molti sistemi di finanza commerciale, con conseguenti rischi e costi più elevati. Le soluzioni IBM Blockchain per la finanza commerciale sono basate sui nostri servizi e sulla nostra piattaforma blockchain leader di mercato, aiutandoti a creare nuove partnership commerciali, scoprire nuovi pool di liquidità e creare nuovi modelli di business. Ora puoi fare affidamento sulla tecnologia del libro mastro distribuito, sui contratti intelligenti, sulla sicurezza avanzata, sulla governance integrata e sulle ampie funzionalità di controllo per l'accesso in tempo reale ai dati finanziari commerciali.

Le maggiori sfide del commercio

60%

delle richieste di finanziamento al commercio delle PMI vengono respinte.¹

1,5

trilioni di dollari è il divario della finanza commerciale globale risultante.¹

Design 3D di palline che rotolano su una pista

Le ultime notizie e insight sull'AI 

Scopri notizie e insight selezionati da esperti in materia di AI, cloud e molto altro nella newsletter settimanale Think. 

Reinventa ciò che è possibile nel commercio

Esiste un'esperienza commerciale migliore per gli acquirenti e i venditori di tutte le dimensioni. IBM Blockchain per le soluzioni di finanza commerciale può aiutarti.

Riduci il rischio e i costi operativi

Elabora rapidamente crediti e garanzie elettronicamente, ottieni insight approfonditi sulle posizioni finanziarie dei clienti e sulla cronologia delle transazioni e monitora le transazioni dall'inizio alla fine.

Trova nuove opportunità e mercati

Scopri le opportunità di guadagno attraverso una nuova classe di soluzioni trasparenti, a rischio ridotto e standardizzate per la finanza commerciale e l'assicurazione dei crediti commerciali.

Stabilisci la leadership in una nuova era del commercio

Promuovi una maggiore fiducia e trasparenza nel commercio transfrontaliero. Sfrutta i vantaggi dei pionieri nell'adozione organizzando nuove reti commerciali e creando nuovi hub di trading.

Il vantaggio di IBM Blockchain

Leadership nella facilitazione del commercio

Stiamo reinventando processi commerciali complessi per aiutare ad avviare, accelerare e innovare le reti blockchain, incluso il successo dello sviluppo della produzione di we.trade, ora con 15 banche in tutta Europa.
Esperienza di rete

La nostra esperienza impareggiabile nella strategia, nello sviluppo rapido dei prodotti, nella governance e nella regolamentazione aiuta le reti blockchain ad aumentare l'adesione e a unire le forze le une con le altre.
Competenza aziendale affidabile

IBM conosce i processi commerciali e commerciali, l'integrazione di sistemi complessi, i settori regolamentati e, con oltre 500 clienti coinvolti fino ad oggi, come sbloccare il valore della blockchain. Forniamo l'intero stack per gestire la tua attività.
IBM è un leader nello studio MarketScape Blockchain Services 2020 di IDC

we.trade sta accelerando la finanza commerciale e il commercio

Unisciti a noi in una rete commerciale che rende il commercio internazionale più rapido ed efficiente. we.trade è una piattaforma basata su blockchain condivisa da 15 grandi banche europee che sta collaborando con IBM per accelerare la sua commercializzazione globale.

La blockchain platform di we.trade riduce gli attriti e facilita il processo di trading per le aziende partecipanti, creando un ecosistema affidabile per il commercio globale. Le sue regole standardizzate e le opzioni di trading semplificate riducono i rischi e aumentano le opportunità di trading per banche e PMI.

Servizi IBM® Blockchain

Non basta una grande idea per raggiungere il successo della blockchain. Scopri come sfruttare i principi di progettazione delle reti basati sui risultati per consentire la trasformazione delle società, delle reti e degli ecosistemi di finanza commerciale.

IBM Blockchain Services: il successo è frutto della progettazione

IBM Blockchain

I nostri clienti hanno un'idea di come la blockchain cambierà il loro business e noi abbiamo un approccio per realizzarla. Creiamo insieme reti aziendali di successo e in piena crescita

.
Esplora le soluzioni blockchain

Soluzioni correlate

IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition fornisce SLA e supporto aziendale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per Hyperledger Fabric, lo standard de facto per le piattaforme blockchain aziendali della Linux Foundation.

 Esplora Hyperledger Fabric
Soluzioni blockchain per la supply chain

IBM Blockchain aiuta i partner della supply chain a condividere dati affidabili attraverso soluzioni blockchain autorizzate, aumentando trasparenza e fiducia.

 Esplora i servizi blockchain
Servizi di consulenza aziendale

IBM Consulting è una società di consulenza globale che lavora fianco a fianco con i clienti per progettare, costruire e gestire aziende ad alte prestazioni.

 Servizi di consulenza
Fasi successive

Crea supply chain resilienti, trasparenti e affidabili con IBM® Blockchain per trasformare le operazioni, semplificare i processi e aumentare la fiducia con soluzioni leader di settore.

 Esplora le soluzioni blockchain Esplora la consulenza e i servizi blockchain