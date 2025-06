Cos'è SAP HANA?

Molte organizzazioni dispongono di grandi quantità di dati che essenzialmente si trovano in un data warehouse e non forniscono alcun valore. Questi dati spesso equivalgono a terabyte di potenziale non utilizzato che potrebbero invece essere usati per accelerare l'impatto aziendale e offrire maggior valore ai clienti.

Grazie alla velocissima elaborazione in-memory e all'analytics dei dati in tempo reale basata sul machine learning, SAP HANA sfrutta i dati dell'azienda e li mette al suo servizio, semplificando i processi, eliminando gli errori e offrendo benefici ai clienti, agli utenti e ai dipendenti.

Migliora la soddisfazione dei clienti con una disponibilità dei prodotti sempre aggiornata e accessibile da qualsiasi smartphone. Mantieni i dipendenti soddisfatti con procedure contabili semplificate, aggiornamenti istantanei sui benefit o sulle ferie e piattaforme di collaborazione avanzate. Infine, aiuta i responsabili e i dirigenti a pianificare il futuro con analytics predittiva in grado di prevedere i problemi della supply chain, gestire il flusso di cassa e integrare i workflow dei team per una maggiore efficienza.