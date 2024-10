I tentativi di sfruttare l'energia del sole risalgono all'antichità, quando Greci e Romani utilizzavano degli specchi ustori, ovvero specchi concavi che concentravano i raggi solari, per l'accensione delle torce. Il primo collettore solare conosciuto al mondo, un dispositivo che raccoglie la radiazione solare, fu inventato nel 1767 e in seguito utilizzato per cucinare cibo. Poi, alla fine del 1800, si assistette all'avvento del primo scaldabagno solare commerciale e della prima cella solare, un apparecchio in grado di convertire la luce in elettricità.

Secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, gli anni '50 hanno segnato l'era moderna della ricerca solare, con la formazione dell'International Solar Energy Society e una maggiore impulso verso la ricerca e lo sviluppo nell'energia solare da parte di più settori industriali. All'inizio degli anni '60 l'energia solare termica (la concentrazione di luce solare per creare calore) era ampiamente utilizzata per fornire acqua calda alle case in Israele, mentre le celle solari, note anche come celle solari fotovoltaiche, divennero più efficienti. La crisi energetica e l'impennata dei prezzi del petrolio degli anni '70 hanno spinto ulteriormente lo sviluppo dell'energia solare, poiché sempre più paesi hanno investito nella tecnologia solare come fonte di energia alternativa ai combustibili fossili.1

Dagli anni '90, la continua innovazione nella produzione di energia e le politiche energetiche governative, come gli incentivi fiscali, hanno stimolato la crescita dell'industria dell'energia solare e l'uso dell'energia solare. È stata avviata la costruzione di centrali solari su larga scala, compresi gli impianti solari termici, e si è verificata un'espansione dell'elettricità solare distribuita, ovvero la generazione di elettricità in sedi residenziali e commerciali attraverso pannelli solari montati sul tetto. L'energia solare è diventata anche una fonte di energia per i veicoli elettrici, con i conducenti che ricaricano le proprie auto attraverso i sistemi sul tetto della propria casa e presso le stazioni di ricarica pubbliche a energia solare. Nel 2022, la generazione solare fotovoltaica ha raggiunto quasi 1300 terawattora di elettricità, con un aumento record del 26% rispetto all'anno precedente.2

La domanda di energia solare è in parte trainata dalle aziende che cercano di passare a fonti energetiche rinnovabili per soddisfare i propri obiettivi ESG. Per alcuni, la produzione di energia solare è diventata un'operazione in-house; società come il GPT Group, un gruppo immobiliare diversificato quotato all'Australian Securities Exchange (ASX), ha installato pannelli solari fotovoltaici nelle proprie sedi. Per monitorare i risultati di tali sforzi, tra cui l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni, GPT Group utilizza uno strumento SaaS che consolida i dati ESG aziendali per l'analisi e la rendicontazione.