Un aspetto distintivo chiave di Orion è il supporto per le transazioni multi-firma (multi-sig), ottenuto attraverso un esclusivo meccanismo di controllo degli accessi a livello di chiave in lettura/scrittura. Questa funzionalità è fondamentale per facilitare interazioni affidabili tra più parti. Le transazioni vengono eseguite solo se firmate da diversi partecipanti designati, garantendo un ambiente sicuro e affidabile per gli impegni con più parti.



Una delle caratteristiche più notevoli di Orion è la sua capacità di facilitare la provenienza e la data lineage. Registra ogni trasformazione a cui sono sottoposti i dati, consentendo alle interrogazioni cronologiche di estrarre informazioni su quando, come e da chi i dati sono stati modificati. Utilizzando un motore di provenienza basato su Graph-DB, Orion può fornire insight preziosi sulla storia e sull'origine dei dati, promuovendo la trasparenza e la responsabilità.

Orion consente agli utenti di autenticità e non ripudio con caratteristiche, fornendo una solida prova che i dati ricevuti corrispondono esattamente a quelli inviati dalla fonte originale. Tutte le transazioni sono firmate e il server genera una ricevuta digitale che può essere utilizzata per verificare l'integrità dei dati. Questa funzionalità previene le controversie sulla paternità e migliora ulteriormente la fiducia.

Inoltre, Orion integra perfettamente le funzionalità classiche del database con le sue funzionalità blockchain. Offre query efficienti, resilienza e scalabilità robuste. Con un archivio chiave-valore JSON standard e API transazionali, Orion garantisce l'esecuzione di una serie di operazioni di lettura/scrittura come transazione atomica, preservando la coerenza e l'integrità dei dati. La Figura 3 illustra come l'architettura di Orion fornisca insight trasparenti che garantiscono la responsabilità.