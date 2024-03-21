I clienti IBM possono sfruttare il potere della piattaforma di multi-access edge computing con le soluzioni AI di IBM e le funzionalità di hybrid cloud di Red Hat. Con IBM, i clienti possono portare la propria infrastruttura di rete ed edge esistente e noi forniamo il software che viene eseguito su di essa per creare una soluzione unificata.

Red Hat OpenShift consente la virtualizzazione e la containerizzazione del software di automazione per fornire una flessibilità avanzata nella implementazione dell'hardware, ottimizzata in base alle esigenze delle applicazioni. Fornisce inoltre un'efficiente orchestrazione del sistema, consentendo un processo decisionale in tempo reale basato sui dati all'edge e un'ulteriore elaborazione nel cloud.

IBM offre una gamma completa di soluzioni ottimizzate per AI, da server e storage a software e consulenza. L'ultima generazione di server, storage e software IBM può aiutarti a modernizzare e scalare le risorse installate on-premise e nel cloud con un hybrid cloud sicuro e l'automazione e gli insight di un'AI attendibile.