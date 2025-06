Cos'è NetFlow? 

Prima che NetFlow fosse disponibile, i professionisti IT utilizzavano il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) per analizzare e monitorare il traffico di rete. SNMP è ancora ampiamente utilizzato per il monitoraggio della rete.

A differenza di NetFlow, SNMP monitora l'utilizzo della memoria, della CPU e dello storage e la temperatura del dispositivo. SNMP raccoglie informazioni per il monitoraggio standard della rete e la pianificazione della capacità. SNMP differisce da NetFlow in quanto viene utilizzato per la gestione della rete in tempo reale. Tuttavia, SNMP non fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo della larghezza di banda, ad esempio per cosa viene utilizzata una rete e chi la utilizza.

NetFlow utilizza la tecnologia push, quindi le informazioni vengono visualizzate non appena sono disponibili, mentre SNMP utilizza generalmente la tecnologia pull a intervalli stabiliti.

Poiché NetFlow fornisce più informazioni rispetto a SNMP, è migliore per un'analisi approfondita del traffico di rete e il debug. NetFlow è più adatto per reti complesse e ad alto traffico che utilizzano traffico IP e per rilevare anomalie. Fornisce informazioni più dettagliate sulle applicazioni e sulle origini del traffico di rete ed è più scalabile per l'analisi delle prestazioni e la gestione del traffico di rete.

Sebbene sia SNMP che NetFlow possano essere utili, è importante considerare le differenze tra loro per selezionare l'opzione migliore per la rete.