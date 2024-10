GGUF vs. GGML

GGML è il formato file che ha preceduto direttamente GGUF, creato dallo sviluppatore Georgi Gerganov. Il nome è una combinazione delle iniziali di Gerganov (GG) e ML che sta per machine learning. GGML era una libreria di tensori progettata per alte prestazioni su varie piattaforme hardware. È stato anche un primo tentativo di creare un formato di file per i modelli di intelligenza artificiale GPT di OpenAI per facilitare la condivisione e l'esecuzione dei modelli. GGML è stato progettato per essere univoco e contenere tutte le informazioni necessarie per caricare un modello.

GGML ha rappresentato una delle prime iniziative per rendere i modelli linguistici di grandi dimensioni accessibili su hardware standard. Tuttavia, era limitato in termini di flessibilità ed estensibilità. Ciò significa che GGML necessitava di modifiche manuali e presentava problemi di compatibilità man mano che gli utenti aggiungevano nuove funzionalità per ovviare ai suoi limiti.

GGUF risolve le limitazioni di GGML e consente di aggiungere nuove funzionalità mantenendo la compatibilità con i modelli precedenti. Poiché GGUF elimina le modifiche sostanziali, facilita la transizione verso versioni più recenti e supporta un'ampia gamma di modelli, il che lo rende una soluzione completa. La conversione dei modelli esistenti in GGUF può richiedere molto tempo e, come per tutti i nuovi formati, gli utenti e gli sviluppatori devono abituarsi alle sue specifiche.