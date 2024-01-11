Il più grande ostacolo alla modernizzazione dei mainframe è probabilmente la carenza di talenti. Molti degli esperto mainframe e applicazioni che nel corso degli anni hanno creato e aggiunto codebase COBOL aziendali probabilmente sono stati spostati o stanno andando in pensione.

Ancora più preoccupante è il fatto che sarà difficile reclutare la nuova generazione di talenti, poiché i neolaureati in informatica che hanno studiato Java e linguaggi più recenti, chiaramente, non si immagineranno di occuparsi di sviluppo di applicazione mainframe. Per loro, il lavoro potrebbe non sembrare attraente come la progettazione di app per dispositivi mobili o agile come lo sviluppo cloud-native. Per molti versi, si tratta di un pregiudizio piuttosto ingiusto.

COBOL è stato creato molto prima che esistesse l'orientamento agli oggetti, figuriamoci l'orientamento ai servizi o il cloud computing. Con un set di comandi snello, non dovrebbe essere un linguaggio complicato da imparare o comprendere per i nuovi sviluppatori. E non c'è motivo per cui le applicazioni mainframe non possano trarre vantaggio dallo sviluppo agile e da rilasci più piccoli e incrementali all'interno di una pipeline automatizzata in stile DevOps.

Capire cosa hanno fatto i diversi team con COBOL nel corso degli anni è ciò che rende così difficile gestire il cambiamento. Gli sviluppatori hanno apportato infinite aggiunte e cicli logici a un sistema procedurale che deve essere controllato e aggiornato nel suo insieme, piuttosto che come componenti o servizi debolmente accoppiati.

Con codice e programmi intrecciati sul mainframe in questo modo, le interdipendenze e i potenziali punti di errore sono troppo complessi e numerosi perché anche gli sviluppatori più esperti possano risolverli. Questo fa sembrare lo sviluppo di app COBOL più complesso del di quanto sia, inducendo molte organizzazioni a cercare anticipatamente alternative al mainframe.