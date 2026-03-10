EDI si riferisce ai sistemi e agli standard per la trasmissione elettronica (e spesso automatica) di dati e documenti aziendali in tempo reale, inclusi fatture, ordini d'acquisto e informazioni sulla supply chain, tra partner commerciali.

Nelle transazioni EDI, le informazioni si spostano direttamente da un'applicazione EDI in un'organizzazione a un'applicazione EDI in un'altra. Gli standard EDI definiscono la posizione e l'ordine delle informazioni in ogni documento.

Le soluzioni EDI offrono molti vantaggi attraverso l'automazione, la scalabilità e la standardizzazione, e EDI è stato per decenni il mezzo preferito di scambio di documenti per le interazioni business-to-business (B2B). In particolare, i moduli standardizzati generati automaticamente semplificano e riducono o eliminano la necessità di inserire manualmente i dati, riducendo gli errori e i costi associati.

Per alcune aziende, e in certi settori, usare l'EDI non è una scelta, ma una necessità. Molti grandi rivenditori e produttori hanno requisiti e obblighi di conformità EDI per i processi aziendali.

Tra i partner commerciali possono sussistere requisiti variabili, come ad esempio differenze nelle normative di conformità, nei requisiti di mappatura dei documenti, nei protocolli di comunicazione o nei processi di test. Questo, unito alla complessità generale degli standard EDI, può rendere l'onboarding EDI un processo difficile e lungo.

Tuttavia, processi interni di onboarding standardizzati e ben documentati, strumenti middleware appropriati e una comunicazione chiara con i business partner possono mitigare le difficoltà di configurazione dell'EDI. Inoltre aiutano le organizzazioni a sfruttare i vantaggi dell'EDI, tra cui una maggiore precisione dei dati e la capacità di effettuare transazioni con aziende che richiedono la conformità EDI.