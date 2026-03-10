L'onboarding EDI è il processo di creazione, sviluppo e test di una piattaforma di interscambio elettronico di dati (EDI) per lo scambio standardizzato di documenti commerciali tra partner commerciali. Il processo di onboarding EDI culmina con la messa in funzione con successo di un sistema EDI.
EDI si riferisce ai sistemi e agli standard per la trasmissione elettronica (e spesso automatica) di dati e documenti aziendali in tempo reale, inclusi fatture, ordini d'acquisto e informazioni sulla supply chain, tra partner commerciali.
Nelle transazioni EDI, le informazioni si spostano direttamente da un'applicazione EDI in un'organizzazione a un'applicazione EDI in un'altra. Gli standard EDI definiscono la posizione e l'ordine delle informazioni in ogni documento.
Le soluzioni EDI offrono molti vantaggi attraverso l'automazione, la scalabilità e la standardizzazione, e EDI è stato per decenni il mezzo preferito di scambio di documenti per le interazioni business-to-business (B2B). In particolare, i moduli standardizzati generati automaticamente semplificano e riducono o eliminano la necessità di inserire manualmente i dati, riducendo gli errori e i costi associati.
Per alcune aziende, e in certi settori, usare l'EDI non è una scelta, ma una necessità. Molti grandi rivenditori e produttori hanno requisiti e obblighi di conformità EDI per i processi aziendali.
Tra i partner commerciali possono sussistere requisiti variabili, come ad esempio differenze nelle normative di conformità, nei requisiti di mappatura dei documenti, nei protocolli di comunicazione o nei processi di test. Questo, unito alla complessità generale degli standard EDI, può rendere l'onboarding EDI un processo difficile e lungo.
Tuttavia, processi interni di onboarding standardizzati e ben documentati, strumenti middleware appropriati e una comunicazione chiara con i business partner possono mitigare le difficoltà di configurazione dell'EDI. Inoltre aiutano le organizzazioni a sfruttare i vantaggi dell'EDI, tra cui una maggiore precisione dei dati e la capacità di effettuare transazioni con aziende che richiedono la conformità EDI.
Integrando piattaforme EDI con altri sistemi interni aziendali, come le piattaforme di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), le organizzazioni possono costruire pipeline automatizzate. Queste pipeline possono sia trasmettere dati aziendali standardizzati ai partner sia sincronizzare i sistemi interni con una piattaforma EDI.
Questa Integrazione "completa la pipeline", consentendo il flusso automatico di dati non solo tra partner sul software EDI, ma anche da un business partner all'applicazione back-end e ai sistemi dell'organizzazione. Una volta integrata, un'applicazione EDI può estrarre dati da una piattaforma interna (come un sistema ERP), convertire queste informazioni in un formato EDI standardizzato e trasmettere in sicurezza il file a un partner commerciale. Questa integrazione automatica riduce ulteriormente l'inserimento manuale dei dati eliminando la necessità di riinserire dati da una piattaforma interna a una piattaforma EDI.
L'onboarding EDI può riferirsi solo all'installazione di una piattaforma EDI, oppure sia alla configurazione della piattaforma sia alla sua integrazione con i sistemi aziendali interni. Data l'importanza dei sistemi integrati negli ambienti IT moderni, di solito si tratta del secondo caso.
L'onboarding varierà a seconda dei singoli casi, ma i seguenti passaggi sono componenti importanti della maggior parte dei processi di onboarding.
Nella prima fase del processo di onboarding, i potenziali nuovi partner commerciali devono confrontarsi e concordare i principi tecnologici di base relativi al funzionamento di una connessione EDI. Questo accordo viene in genere formalizzato tramite un accordo con i partner commerciali, o TPA (Trading Partner Agreement). I TPA sono contratti che definiscono l'intera portata dello scambio EDI in questione tra partner commerciali EDI. Un TPA include sia il tipo di documento che gli standard, ma anche termini di responsabilità, regole di conformità, durata del contratto, protocolli di comunicazione e altro ancora. Questo tipo di negoziazione preimpostata per l'onboarding dei partner pone le basi per il resto del ciclo di onboarding.
I punti chiave da considerare includono:
La natura dei documenti coinvolti determina molte fasi successive nel processo di onboarding dell'EDI; Alcuni settori o sedi aziendali potrebbero richiedere standard o misure di sicurezza differenti. I documenti più comuni scambiati tramite EDI includono un ordine d'acquisto 850, una fattura 810 e un riconoscimento funzionale 997.
La standardizzazione è una componente fondamentale dell'EDI, ma esistono più standard per scopi diversi. Gli standard comuni includono l'ANSI ASC X12 (talvolta chiamato X12), che è più comune in Nord America. HIPAA impone una versione specifica di tale standard per le transazioni sanitarie e le informazioni mediche. EDIFACT è uno standard internazionale comune sviluppato dalle Nazioni Unite.
Il secondo passaggio dell'onboarding EDI prevede lo scambio di specifiche tecniche. In sostanza, si tratta di una discussione e di un accordo sul modo preciso in cui verranno scambiati i documenti.
Esistono diversi protocolli di comunicazione che possono essere utilizzati per trasmettere documenti secondo i principi EDI. Questi includono:
Una guida all'implementazione EDI è un documento che definisce molti degli aspetti tecnici dello scambio di dati. Una guida all'implementazione spesso include tutto ciò di cui abbiamo discusso finora, inclusi protocolli, tipi di documenti e standard.
Ma una guida all'implementazione scava anche più a fondo nei documenti stessi, definendo quali campi devono essere compilati in ogni tipo di documento, i codici ID per ogni scambio per identificare il mittente e il destinatario e altre regole specifiche dei partner. Le guide all'implementazione sono comuni e utili per le grandi organizzazioni con un elevato volume di transazioni, in quanto qualsiasi confusione o errore può causare interruzioni significative.
Ora che tutte le specifiche e i contratti sono stati definiti, i prossimi passi consistono nel creare l'infrastruttura per uno scambio EDI.
Costruire un'interfaccia EDI da zero è possibile, ma è più comune che le organizzazioni utilizzino una piattaforma preassemblata. Le moderne piattaforme di provider EDI spesso includono integrazioni per altre piattaforme interne aziendali, come le piattaforme ERP (enterprise resource planning) e WMS (sistemi di gestione magazzino) per ridurre la necessità di inserimento manuale dei dati tra i sistemi. Per le piccole imprese, i portali web basati su cloud offrono un basso costo di ingresso e caratteristiche di base per un uso efficiente dell'EDI, come le integrazioni ERP. Molte di queste soluzioni stanno incorporando sempre più strumenti di AI per verifiche di validazione e conformità più avanzate.
Le organizzazioni più grandi potrebbero aver bisogno di più assistenza e attenzione al cliente: i servizi EDI gestiti offrono mappatura, test, supporto e altro ancora, sebbene a un prezzo più elevato rispetto ai portali EDI web, ma con maggiore efficienza operativa.
La mappatura può essere la fase che presenta maggiori difficoltà. In sostanza, la mappatura dei dati è il processo di traduzione dei dati interni, che possono essere in XML, CSV o qualsiasi altro formato, in uno dei formati EDI standardizzati, come X12.
La maggior parte delle piattaforme EDI include funzionalità di mappatura, spesso con un'interfaccia drag-and-drop per gestire la traduzione dei flussi di dati. Esistono anche software di mappatura EDI autonomi che offrono un controllo più granulare sul processo. Questo processo può diventare molto granulare e minuzioso: ogni singolo campo di dati EDI deve essere mappato secondo la guida di implementazione.
Ad esempio, un fornitore potrebbe utilizzare un numero di parte interno, ma venderlo a un rivenditore che utilizza uno SKU. In tal caso, è necessario disporre di una tabella di riferimento incrociato che indichi che il numero di parte è lo stesso articolo dello SKU. Altri problemi con la mappatura potrebbero includere campi utilizzati da un fornitore ma non da un cliente, come "reparto" o "corridoio del magazzino". Informazioni di questo tipo possono causare fallimenti di validazione, poiché non corrispondono e potrebbero dover essere etichettate come condizionali o opzionali.
Molte organizzazioni, come i grandi rivenditori, offrono una libreria di modelli di mappatura precostituiti per cercare di rendere questo processo un po' più semplice. Altre organizzazioni potrebbero scegliere di assumere un appaltatore terzo per configurare la mappa.
EDI è notoriamente capriccioso, con alti tassi di errori di non conformità, secondo un'analisi di Long View Systems. Quando si verificano errori durante l'implementazione dell'EDI, possono verificarsi effetti a cascata lungo la supply chain e la catena di commercio. Ecco perché il test è una fase così importante in un processo di onboarding di successo.
La fase di test della connettività mira a garantire che un sistema possa comunicare con un altro. In genere, ciò si ottiene con un semplice messaggio "TEST", che dovrebbe restituire un MDN, o Message Disposition Notification (una risposta automatica alla ricezione).
Questo passaggio verifica che i file EDI siano strutturati correttamente, in conformità con lo standard di formato EDI e la guida all'implementazione. Nella validazione EDI sono inclusi molteplici elementi.
La più basilare è forse la validazione della sintassi. Tutti i campi obbligatori sono compilati? I campi sono nell'ordine giusto? I campi sono compilati in conformità con il tipo di dato (ad esempio, una data è scritta nel formato AAAA MM GG anziché "18 marzo 2026")?
Un'altra categoria di convalida è la convalida dei set di codici. I codici, come i quelli di paese o di valuta, corrispondono alle liste ufficiali accettate?
L'invio di un documento fittizio è un passo importante per garantire che i documenti siano trasmessi e ricevuti in modo appropriato. I team di entrambe le parti della transazione possono analizzare eventuali messaggi di errore e vedere cosa è andato storto. I problemi più comuni includono valori di codice errati, errori di formattazione e campi obbligatori incompleti.
Dopo che una singola transazione funziona correttamente, è il momento di testare integralmente l'intero processo. Questo passaggio consiste nell'assicurarsi che l'integrazione con un ERP o un'altra piattaforma funzioni senza errori, che ogni transazione inviata restituisca un 997 (modulo di conferma funzionale) e che ogni passaggio segua il precedente. Questi workflow possono essere a più fasi: la presenza di un ordine di acquisto attiva l'invio di un ordine di fattura?
Una volta completati i test e dopo che ogni partner commerciale ha riconosciuto che il sistema è pronto per il lancio, la piattaforma viene messa in funzione. Ciò potrebbe significare adattare la piattaforma EDI in modo che si sposti da un ambiente di test a un ambiente di produzione, il che può essere fatto in più fasi o tutto in una volta.
Durante la fase iniziale del lancio di un sistema EDI, è prassi comune prestare particolare attenzione a ciascuna transazione per assicurarsi che tutto funzioni come previsto. La verifica manuale è una pratica comune per queste prime transazioni, al fine di accertarsi che non si verifichino imprevisti o errori.
Durante l'intero ciclo di vita di EDI, un partner potrebbe decidere di modificare la guida all'implementazione. Ad esempio, potrebbero essere aggiunti nuovi articoli, nuovi tipi di prodotto o nuovi campi. Questi devono a loro volta essere convalidati e testati. L'EDI è automatizzato ma non fisso: gli aggiornamenti possono essere implementati quando necessario.
Il processo di onboarding dell'EDI è complesso e pieno di opportunità per introdurre errori e frustrazioni. Le insidie più comuni includono
L'EDI richiede dati altamente strutturati, organizzati e puliti. Elementi duplicati, taggatura incoerente o campi mancanti possono rallentare i passaggi di test e validazione dell'onboarding EDI.
La configurazione di un sistema EDI può richiedere molto tempo e impegno. Sebbene l'EDI sia spesso considerata la misura più efficace per alcune transazioni, il processo di mappare accuratamente i campi dati, validare la formattazione dei dati, integrarsi con sistemi interni e testare il trasferimento tra partner può richiedere tempo.
L'onboarding dell'EDI non è semplicemente un progetto per l'IT: può coinvolgere una vasta gamma di stakeholder e dipartimenti, tutti i quali dovrebbero essere consultati durante tutto il processo. Un project manager dovrebbe assicurarsi che tutti i team coinvolti (vendite, magazzino, realizzazione, finanza, operazioni, IT) siano sulla stessa lunghezza d'onda e aggiornati.
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