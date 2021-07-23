Tre differenze tra DevOps e SRE

DevOps è un insieme di pratiche che mira ad abbreviare il ciclo di vita dello sviluppo del software e ad accelerare la fornitura di software di qualità superiore, abbattendo i silos e combinando e automatizzando il lavoro dei team di sviluppo software e dei team delle operazioni IT.

L'ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE) utilizza l'ingegneria del software per automatizzare le operazioni IT che normalmente sarebbero eseguite dagli amministratori di sistema. Queste attività includono la gestione del sistema di produzione, la gestione del cambiamento e la risposta agli incidenti.

Ci sono alcune somiglianze tra DevOps e SRE, ma sai quali sono le differenze? Guarda questo video con Bradley Knapp che spiega: