Tre differenze tra DevOps e SRE

Quali sono le principali caratteristiche che differenziano DevOps e ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE)?

DevOps è un insieme di pratiche che mira ad abbreviare il ciclo di vita dello sviluppo del software e ad accelerare la fornitura di software di qualità superiore, abbattendo i silos e combinando e automatizzando il lavoro dei team di sviluppo software e dei team delle operazioni IT.

L'ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE) utilizza l'ingegneria del software per automatizzare le operazioni IT che normalmente sarebbero eseguite dagli amministratori di sistema. Queste attività includono la gestione del sistema di produzione, la gestione del cambiamento e la risposta agli incidenti.

Ci sono alcune somiglianze tra DevOps e SRE, ma sai quali sono le differenze? Guarda questo video con Bradley Knapp che spiega:

     

    Sviluppo e implementazione

    DevOps riguarda lo sviluppo di base. SRE riguarda l'implementazione del core. Cosa significa? Pensiamola in questo modo.

    I team DevOps si concentrano sullo sviluppo di base. Stanno lavorando su un prodotto o un'applicazione che rappresentano la soluzione al problema di qualcuno. Stanno adottando un approccio agile allo sviluppo del software che li aiuta a costruire, testare, implementare e monitorare applicazioni con velocità, qualità e controllo.

    Gli SRE stanno lavorando all'implementazione del core. Forniscono costantemente feedback a quel team di sviluppo per dire: "Ehi, qualcosa che avete progettato non funziona esattamente come pensate". SRE utilizza i dati operativi e l'ingegneria del software per automatizzare le attività operative dell'IT, accelerare la distribuzione del software e ridurre al minimo i rischi dell'IT.

    Competenze

    Esistono diversi set di competenze tra DevOps e SRE. Gli sviluppatori DevOps sono coloro che amano scrivere software. Scrivono codice, lo testano e lo mettono in produzione per ottenere una linea di applicazioni che aiuti a risolvere un problema.

    Gli SRE sono più investigativi. Sono disposti a condurre delle analisi per scoprire perché qualcosa è andato storto. Vogliono assicurarsi che gli stessi problemi non continuino a verificarsi. Vogliono essere proattivi nei loro sforzi, non reattivi. Vogliono automatizzare le attività ripetitive in modo da poter innovare.

    automazione

    A volte, semplicemente non c'è abbastanza tempo per fare tutto manualmente, indipendentemente dal tuo ruolo. A volte devi trovare modi per automatizzare le cose in modo da poter concentrare il tuo tempo e le tue energie sull'innovazione. Non è necessario automatizzare tutto, ma se svolgi costantemente la stessa attività più e più volte, perché non usare l'automazione per ridurre lo sforzo? L'automazione è fondamentale.

    DevOps automatizzerà le implementazioni. Automatizzerà attività e funzionalità. SRE automatizzerà la ridondanza e le attività manuali che potranno essere trasformate in attività programmatiche per mantenere lo stack attivo e funzionante.

