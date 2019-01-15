5 chiavi per la migrazione al cloud nel settore dei servizi finanziari

Dopo aver migrato le applicazioni sul cloud, un'organizzazione deve avere un modo per gestire il suo nuovo ecosistema, unificarlo dal punto di vista del supporto e dei costi e controllare i rischi e la sicurezza. È necessaria una soluzione completa che comprenda l'intero ciclo di vita dell'adozione del cloud, dalla strategia all'implementazione, e fornisca una visione della soluzione integrata verticalmente per applicazioni, infrastrutture e operazioni. Riconoscendo la necessità di servizi cloud dedicati, Lloyds Banking Group ha firmato un contratto decennale con IBM. In base all'accordo, IBM fornirà offerte cloud dedicate ospitate in modo sicuro nei data center Lloyds e IBM nel Regno Unito e gestirà i servizi di migrazione delle applicazioni verso il nuovo cloud.

La metodologia di distribuzione delle soluzioni IBM Cloud è basata su una piattaforma di analisi end-to-end in cui le lezioni apprese sono state convertite in modelli, regole e altre analisi personalizzate. La soluzione fornisce un approccio sistematico alla migrazione al cloud in tutte le sue fasi, dalla raccolta dei dati all'esecuzione della migrazione e persino alle attività post-migrazione.

Maggiori informazioni su come i clienti IBM stanno adottando il cloud per affrontare le future sfide aziendali.