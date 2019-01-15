5 chiavi per la migrazione al cloud nel settore dei servizi finanziari

Più che mai, è fondamentale per le organizzazioni di servizi finanziari migrare verso il cloud.
Le nuove richieste da parte di clienti e azionisti, insieme ai crescenti requisiti normativi, richiedono alle organizzazioni di disporre di un ecosistema IT in grado di offrire maggiore agilità, innovazione e personalizzazione. Per chi esita a causa di problemi di sicurezza, privacy dei dati e conformità, ecco cinque chiavi per la migrazione al cloud per ridurre il rischio dell'utilizzo del cloud computing nel settore bancario.
Molti clienti si rivolgono a me senza un piano e iniziare una migrazione al cloud senza un piano significherebbe prepararsi al fallimento. Le organizzazioni devono sviluppare strategie in grado di soddisfare i loro requisiti aziendali specifici, come la velocità e l'agilità, per gestire le transazioni finanziarie rivolte ai clienti garantendo al contempo la conformità normativa. Per fare questo, esegui un'analisi del portfolio per esaminare i sistemi, le applicazioni e i processi attuali e acquisire una comprensione approfondita dell'ambiente IT e dei workload. Assicurati di utilizzare strumenti che raccolgano le informazioni in un formato coerente in modo da non ritrovarti con un'analisi incompleta.
Prima di spostare le applicazioni, stabilisci quali sono adatte al cloud. Le applicazioni pronte per il cloud potrebbero includere applicazioni standardizzate, workload autonomi e applicazioni sviluppate utilizzando un'architettura orientata ai servizi. Completa una valutazione dell'intero portfolio di servizi finanziari dell'organizzazione prima di scegliere un ambiente di destinazione. Per le applicazioni che non possono essere migrate o modernizzate, come le app che richiedono un elevato grado di personalizzazione, inseriscile in un processo di gestione del ciclo di vita delle applicazioni in cui la loro esistenza deve essere giustificata periodicamente. Idealmente, crea una timeline per sostituire o ritirare queste applicazioni.
Il punto di forza di un'organizzazione di servizi finanziari sono i servizi finanziari, non la migrazione al cloud, quindi è meglio lavorare con professionisti del cloud con esperienza in materia di migrazione. Se in passato la migrazione al cloud era un'operazione lift-and-shift che sfruttava i risparmi sull'infrastruttura, ora include l'adattamento e la modernizzazione delle applicazioni per funzionare in un ambiente IT ibrido, in genere multicloud. Per assicurarsi competenze e tecnologia pertinenti in materia di migrazione cloud per il passaggio a un IBM cloud privato, la banca olandese ABN Amro ha firmato un accordo decennale con IBM per gestire, standardizzare e semplificare la sua infrastruttura IT. La soluzione cloud fornisce strumenti, acceleratori, funzionalità cognitive e best practice del settore fondate su una metodologia di distribuzione basata su decenni di esperienza con la consulenza sulla migrazione cloud. Guarda il video per maggiori informazioni su come gli investimenti di ABN Amro stanno integrando maggiore flessibilità, agilità e velocità nell'organizzazione.
Il settore dei servizi finanziari contiene una moltitudine di informazioni personali e finanziarie sensibili. La perdita dell'integrità dei dati in ambienti così altamente regolamentati potrebbe avere gravi conseguenze. Fortunatamente, l'utilizzo di strumenti appropriati per il trasferimento dei file e il rispetto delle best practice specifiche della piattaforma possono contribuire a mitigare sostanzialmente tale rischio.
Oltre a prevenire la perdita di dati in primo luogo, stabilisci un modo per convalidare i tuoi processi aziendali e garantire che la migrazione al cloud preservi il valore e le operazioni aziendali. È fondamentale disporre di un buon backup per il confronto in caso di danneggiamento dei dati. Inoltre, assicurati che qualunque fornitore di servizi tu scelga abbia esperienza nei processi di convalida.
Dopo aver migrato le applicazioni sul cloud, un'organizzazione deve avere un modo per gestire il suo nuovo ecosistema, unificarlo dal punto di vista del supporto e dei costi e controllare i rischi e la sicurezza. È necessaria una soluzione completa che comprenda l'intero ciclo di vita dell'adozione del cloud, dalla strategia all'implementazione, e fornisca una visione della soluzione integrata verticalmente per applicazioni, infrastrutture e operazioni. Riconoscendo la necessità di servizi cloud dedicati, Lloyds Banking Group ha firmato un contratto decennale con IBM. In base all'accordo, IBM fornirà offerte cloud dedicate ospitate in modo sicuro nei data center Lloyds e IBM nel Regno Unito e gestirà i servizi di migrazione delle applicazioni verso il nuovo cloud.
La metodologia di distribuzione delle soluzioni IBM Cloud è basata su una piattaforma di analisi end-to-end in cui le lezioni apprese sono state convertite in modelli, regole e altre analisi personalizzate. La soluzione fornisce un approccio sistematico alla migrazione al cloud in tutte le sue fasi, dalla raccolta dei dati all'esecuzione della migrazione e persino alle attività post-migrazione.
Maggiori informazioni su come i clienti IBM stanno adottando il cloud per affrontare le future sfide aziendali.
