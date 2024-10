Le organizzazioni si trovano ad affrontare una pressione sempre maggiore per passare al cloud in un mondo di metriche in tempo reale, microservizi e API, tutti elementi che traggono vantaggio dalla flessibilità e dalla scalabilità del cloud computing. L'esame delle capacità e della maturità del cloud è una componente chiave di questa trasformazione digitale e l'adozione del cloud presenta enormi vantaggi. McKinsey ritiene che rappresenti un'opportunità da 3 trilioni di USD (link esterno a ibm.com) e quasi tutti i leader del cloud intervistati (99%) considerano il cloud come la pietra angolare della loro strategia digitale, secondo uno studio di Deloitte (link esterno a ibm.com).

Una strategia cloud di successo richiede una valutazione completa della maturità del cloud. Questa valutazione viene utilizzata per identificare le azioni, come l'aggiornamento della tecnologia legacy e la regolazione dei workflow dell'organizzazione, che l'organizzazione deve intraprendere per realizzare appieno i vantaggi del cloud e individuare le carenze attuali. I CMM sono un ottimo strumento per condurre questa valutazione.

Esistono molti CMM e le organizzazioni devono decidere quali sono i più appropriati per le loro esigenze. Un buon punto di partenza per molte organizzazioni è quello di intraprendere una valutazione in tre fasi della maturità del cloud utilizzando i seguenti modelli: un modello di maturità dell'adozione del cloud, un modello di maturità della sicurezza del cloud e un modello di maturità cloud-native.