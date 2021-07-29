Puoi trasformare la tua attività inviando i dati IoT a un registro blockchain immutabile per una maggiore responsabilità, sicurezza e fiducia.
L'Internet of Things (IoT) consente ai dispositivi presenti su internet di inviare dati a reti blockchain private per creare registri delle transazioni condivise a prova di manomissione. IBM Blockchain® consente ai partner commerciali di condividere e accedere ai dati IoT con te, tuttavia senza la necessità di controllo e gestione centralizzati. Ogni transazione può essere verificata per prevenire controversie e creare fiducia tra tutti i membri della rete autorizzati.
Ogni transazione viene registrata, inserita in un blocco di dati e aggiunta a una catena di dati sicura e immutabile che non può essere modificata, bensì solo ampliata tramite aggiunte.
Con la piattaforma IBM Watson IoT puoi selezionare i dati da gestire, analizzare, personalizzare e condividere tra clienti e partner autorizzati.
La piattaforma IBM Blockchain è aperta, interoperabile, progettata per il tuo mondo multicloud e utilizza l'ultima versione della principale piattaforma Hyperledger Fabric, ottimizzata per Red Hat OpenShift.
IBM Blockchain semplifica i processi e crea nuovo valore aziendale in tutto il suo ecosistema utilizzando i dati forniti dai dispositivi e dai sensori IoT.
Lo spostamento delle merci è un processo complesso che coinvolge diverse parti che hanno priorità diverse. Una blockchain abilitata all'IoT può memorizzare le temperature, la posizione, i tempi di arrivo e lo stato dei container di spedizione durante i loro spostamenti.
Le transazioni blockchain immutabili aiutano a garantire che tutte le parti possano fidarsi dei dati e agire con decisione per spostare i prodotti in modo rapido ed efficiente.
La capacità di tracciare i componenti utilizzati all'interno di aeromobili, automobili o altri prodotti è fondamentale sia per la sicurezza che per la conformità normativa. I dati IoT archiviati in registri blockchain condivisi consentono a tutte le parti di vedere la provenienza dei componenti per tutta la vita di un prodotto.
La condivisione di queste informazioni con gli enti normativi, gli spedizionieri e i produttori è sicura, più facile ed economica.
I dispositivi IoT tracciano lo stato di sicurezza delle macchine d'importanza critica e la loro manutenzione. Dai motori agli ascensori, la blockchain fornisce un registro dei dati operativi privo di manomissioni, così come della conseguente manutenzione.
I fornitori esterni che si occupano di manutenzione possono monitorare la blockchain per la manutenzione preventiva e registrare il proprio lavoro nella blockchain. I dati operativi possono anche essere condivisi con enti governativi per verificarne la conformità.
IBM Blockchain aiuta i partner della catena di fornitura a condividere dati affidabili attraverso soluzioni blockchain autorizzate, affinché tutti ne traggano vantaggio.
Promuovi una maggiore fiducia con i clienti e la collaborazione in tutta la catena di fornitura globale con informazioni universali e in tempo reale su prodotti e processi.
Accedi a informazioni attendibili lungo tutta la supply chain con una piattaforma aperta e neutrale aggiornata e convalidata quasi in tempo reale da ogni partecipante alla rete.
Le soluzioni IBM Blockchain utilizzano tecnologie di contabilità distribuita e di blockchain aziendale per aiutare i clienti a promuovere l'agilità operativa, la connettività e i nuovi flussi di fatturato. Supera i confini della tua organizzazione con uno scambio di dati end-to-end affidabile e l'automazione dei workflow.