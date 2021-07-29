Lo spostamento delle merci è un processo complesso che coinvolge diverse parti che hanno priorità diverse. Una blockchain abilitata all'IoT può memorizzare le temperature, la posizione, i tempi di arrivo e lo stato dei container di spedizione durante i loro spostamenti.



Le transazioni blockchain immutabili aiutano a garantire che tutte le parti possano fidarsi dei dati e agire con decisione per spostare i prodotti in modo rapido ed efficiente.