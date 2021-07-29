Che cos'è l'IoT con la blockchain?

Esplora la soluzione blockchain di IBM Iscriviti per ricevere aggiornamenti sulla sostenibilità
Illustrazione con collage di pittogrammi di profilo del viso, foglia, nuvola
Che cos'è l'IoT con la blockchain?

Puoi trasformare la tua attività inviando i dati IoT a un registro blockchain immutabile per una maggiore responsabilità, sicurezza e fiducia.

 Come funziona l'IoT con la blockchain?

L'Internet of Things (IoT) consente ai dispositivi presenti su internet di inviare dati a reti blockchain private per creare registri delle transazioni condivise a prova di manomissione. IBM Blockchain® consente ai partner commerciali di condividere e accedere ai dati IoT con te, tuttavia senza la necessità di controllo e gestione centralizzati. Ogni transazione può essere verificata per prevenire controversie e creare fiducia tra tutti i membri della rete autorizzati.
Vantaggi dell'IoT e della blockchain
Aumenta la fiducia nei tuoi dati IoT

Ogni transazione viene registrata, inserita in un blocco di dati e aggiunta a una catena di dati sicura e immutabile che non può essere modificata, bensì solo ampliata tramite aggiunte.
Affidati alla sicurezza avanzata

Con la piattaforma IBM Watson IoT puoi selezionare i dati da gestire, analizzare, personalizzare e condividere tra clienti e partner autorizzati.
Ottieni maggiore flessibilità

La piattaforma IBM Blockchain è aperta, interoperabile, progettata per il tuo mondo multicloud e utilizza l'ultima versione della principale piattaforma Hyperledger Fabric, ottimizzata per Red Hat OpenShift.
Genera nuove efficienze

IBM Blockchain semplifica i processi e crea nuovo valore aziendale in tutto il suo ecosistema utilizzando i dati forniti dai dispositivi e dai sensori IoT.
Applicazioni di IoT e blockchain
Trasporto merci

Lo spostamento delle merci è un processo complesso che coinvolge diverse parti che hanno priorità diverse. Una blockchain abilitata all'IoT può memorizzare le temperature, la posizione, i tempi di arrivo e lo stato dei container di spedizione durante i loro spostamenti.

Le transazioni blockchain immutabili aiutano a garantire che tutte le parti possano fidarsi dei dati e agire con decisione per spostare i prodotti in modo rapido ed efficiente.
Monitoraggio e conformità dei componenti

La capacità di tracciare i componenti utilizzati all'interno di aeromobili, automobili o altri prodotti è fondamentale sia per la sicurezza che per la conformità normativa. I dati IoT archiviati in registri blockchain condivisi consentono a tutte le parti di vedere la provenienza dei componenti per tutta la vita di un prodotto.

La condivisione di queste informazioni con gli enti normativi, gli spedizionieri e i produttori è sicura, più facile ed economica.
Registra i dati della manutenzione operativa

I dispositivi IoT tracciano lo stato di sicurezza delle macchine d'importanza critica e la loro manutenzione. Dai motori agli ascensori, la blockchain fornisce un registro dei dati operativi privo di manomissioni, così come della conseguente manutenzione.

I fornitori esterni che si occupano di manutenzione possono monitorare la blockchain per la manutenzione preventiva e registrare il proprio lavoro nella blockchain. I dati operativi possono anche essere condivisi con enti governativi per verificarne la conformità.
Soluzioni correlate
IBM Blockchain per la supply chain

IBM Blockchain aiuta i partner della catena di fornitura a condividere dati affidabili attraverso soluzioni blockchain autorizzate, affinché tutti ne traggano vantaggio.

 Esplora la blockchain per la supply chain
IBM Blockchain per il retail

Promuovi una maggiore fiducia con i clienti e la collaborazione in tutta la catena di fornitura globale con informazioni universali e in tempo reale su prodotti e processi.

 Esplora la blockchain per il retail
TradeLens

Accedi a informazioni attendibili lungo tutta la supply chain con una piattaforma aperta e neutrale aggiornata e convalidata quasi in tempo reale da ogni partecipante alla rete.

 Esplora le soluzioni di logistica dei container
Risorse
Rimorchiatore e nave portacontainer nel porto industriale
Cos'è la tecnologia blockchain?
Scopri cos'è la blockchain e come può aiutare la tua organizzazione. Scarica gratuitamente una copia della guida Blockchain for Dummies di IBM.
Concetto isometrico di blockchain
Soluzioni blockchain
Puoi entrare a far parte delle reti blockchain che stanno già trasformando i settori offrendo fiducia e trasparenza rivoluzionarie alle supply chain, al commercio globale, ai pagamenti internazionali, alle forniture alimentari e molto altro.
Operaio che esamina una lamiera in un impianto di produzione
Consulenza e servizi IBM Blockchain
Collabora con il fornitore di servizi blockchain leader di settore. Possiamo aiutarti a costruire una rete aziendale scalabile e supportata dalla migliore tecnologia.
Vista dall'alto di uno stabilimento di produzione di notte
Qual è il valore combinato di blockchain e intelligenza artificiale?
La convergenza tra blockchain e intelligenza artificiale (IA) apporta nuovo valore al business. Esplora i vantaggi e i casi d'uso del settore dove sono presenti delle opportunità.
Vista laterale di una persona che utilizza uno smartphone seduta a un tavolo di legno in un bar
Come la blockchain aggiunge fiducia all'intelligenza artificiale e all'IoT
La fiducia nei dati può aumentare radicalmente quando AI, IoT e Cloud utilizzano la blockchain per tracciare la provenienza, le prove e le autorizzazioni dei dati generati da questi sistemi.
Persona sorridente che utilizza lo smartphone seduta sul divano a casa propria
Quanto è importante la blockchain nell'Internet of Things?
Con l'IoT di nuovo sotto i riflettori, questo è un buon momento per esaminare l'impatto della blockchain sul settore e quali sfide ci siano da superare.
Fasi successive

Le soluzioni IBM Blockchain utilizzano tecnologie di contabilità distribuita e di blockchain aziendale per aiutare i clienti a promuovere l'agilità operativa, la connettività e i nuovi flussi di fatturato. Supera i confini della tua organizzazione con uno scambio di dati end-to-end affidabile e l'automazione dei workflow.

 Esplora le soluzioni blockchain