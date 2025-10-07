Cos'è la blockchain per il benessere sociale?

Il programma IBM Science for Social Good si basa sulla premessa che la scienza e la tecnologia applicate possano risolvere i problemi più difficili del mondo accelerando il tasso e il ritmo delle soluzioni attraverso il metodo scientifico. Dal 2016, il programma prevede la collaborazione di ingegneri e tecnici di IBM Research con colleghi universitari, esperti in materia provenienti da una gamma diversificata di ONG (organizzazioni non governative), agenzie del settore pubblico e imprese sociali per affrontare le sfide societarie emergenti utilizzando la scienza e la tecnologia. Questa collaborazione ha finora prodotto 28 progetti innovativi, 19 partnership, 9 domande di brevetto depositate e altro ancora.

Per il suo ruolo nel miglioramento della società, la tecnologia AI (artificial intelligence) è tra le soluzioni che si stanno esplorando. Da un programma delle Nazioni Unite progettato per semplificare la sostenibilità nei paesi in via di sviluppo alle iniziative che interessano i servizi sociali, la sicurezza pubblica e l'istruzione, le tecnologie cognitive stanno trovando applicazione in una visione di un mondo più sicuro e produttivo.

