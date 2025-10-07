Cos'è la blockchain per il benessere sociale?

Le aziende e gli utenti innovativi stanno utilizzando la blockchain per trasformare le più grandi sfide del mondo nei più grandi trionfi dell'umanità
In che modo la blockchain sta contribuendo a fare del mondo un posto migliore?

Gli enti di beneficenza, quelli no profit e le ONG (organizzazioni non governative) spesso non dispongono della tecnologia adeguata per raggiungere i benefattori aziendali disposti e in grado di prestare aiuto. Che sia questione di finanziare un'infrastruttura IT più moderna, espandere le competenze interne o trovare altre risorse, le connessioni critiche potrebbero andare perdute o semplicemente non essere mai stabilite. Inoltre, i livelli di responsabilità fiduciaria e visibilità finanziaria richiesti dai benefattori aziendali possono sopraffare queste organizzazioni, se non sono pronte a occuparsene.

La tecnologia blockchain può alimentare nuovi modelli per il cambiamento, facendo progredire la conoscenza e aiutando le organizzazioni sociali a creare SOR (system of record) che rispondono ai requisiti dei benefattori aziendali.
La blockchain verifica l'impatto ambientale

Newlight Technologies crea beni di consumo ad alte prestazioni dal gas serra. La blockchain assicura che sia possibile tracciare, verificare e comunicare i processi di prodotto e l'impatto sull'ambiente.

In che modo la blockchain aiuta gli sforzi umanitari
Una visione unica della verità

La tecnologia blockchain crea un SOR (system of record) distribuito e condiviso tra i membri della rete che elimina la necessità di registri diversi e, di conseguenza, i disaccordi da essi causati.
Record immutabili a prova di manomissione

Per convalidare ciascuna transazione è necessario il consenso da tutti i membri di una rete blockchain e tutte le transazioni convalidate vengono registrate in modo permanente nella blockchain. Nessuno può eliminarle, nemmeno gli amministratori di sistema.
Partecipazione autorizzata

Ogni membro della rete deve disporre di privilegi di accesso per partecipare, escludendo così gli utenti malintenzionati. Inoltre, le informazioni vengono condivise con altri membri della rete solo sulla base di un'effettiva necessità di conoscerle.
Creazione di nuovo modelli per il cambiamento

Ogni giorno che passa, gli innovatori della blockchain stanno scoprendo come utilizzare i vantaggi unici offerti da questa tecnologia per decentralizzare il potere, ridefinire il valore, forgiare nuove alleanze e rimodellare lo status quo.
La storia delle iniziative di benessere sociale di IBM

Il programma IBM Science for Social Good si basa sulla premessa che la scienza e la tecnologia applicate possano risolvere i problemi più difficili del mondo accelerando il tasso e il ritmo delle soluzioni attraverso il metodo scientifico. Dal 2016, il programma prevede la collaborazione di ingegneri e tecnici di IBM Research con colleghi universitari, esperti in materia provenienti da una gamma diversificata di ONG (organizzazioni non governative), agenzie del settore pubblico e imprese sociali per affrontare le sfide societarie emergenti utilizzando la scienza e la tecnologia. Questa collaborazione ha finora prodotto 28 progetti innovativi, 19 partnership, 9 domande di brevetto depositate e altro ancora.

Per il suo ruolo nel miglioramento della società, la tecnologia AI (artificial intelligence) è tra le soluzioni che si stanno esplorando. Da un programma delle Nazioni Unite progettato per semplificare la sostenibilità nei paesi in via di sviluppo alle iniziative che interessano i servizi sociali, la sicurezza pubblica e l'istruzione, le tecnologie cognitive stanno trovando applicazione in una visione di un mondo più sicuro e produttivo.

Casi di utilizzo

Attraverso i casi di utilizzo, scopri in che modo la potenza della blockchain migliora il benessere sociale e consente alle aziende di contribuire a risolvere i problemi globali.
Il tracciamento del caffè, dal momento in cui i chicchi vengono raccolti

IBM Food Trust aiuta Farmer Connect ad aumentare la fiducia con un record verificabile del percorso del caffè verso la tua tazza, tracciando i chicchi dal momento in cui vengono raccolti. Il futuro del caffè è la tracciabilità.

"Tracciabilità significa avere la visibilità per rispondere alla domanda: 'Questo caffè è stato acquistato in modo responsabile e sostenibile?'"

– Dan Behrends, Fondatore e Presidente, Farmer Connect
Trasformazione dei rifiuti di plastica in valuta preziosa

Plastic Bank sta aiutando più di un miliardo di persone in aree ad alta povertà e ad alto inquinamento da plastica a trasformare le loro vite. Stanno utilizzando una soluzione sviluppata su IBM Blockchain Platform per raccogliere e scambiare i rifiuti di plastica con gli articoli di cui hanno più bisogno.

"Utilizziamo la blockchain per risolvere problemi globali, fornendo inclusione finanziaria per i poveri del mondo e consentendo dei sistemi di riciclaggio della plastica sociali e trasparenti."

– Shaun Frankson, co-fondatore e CTO, Plastic Bank
Ulteriori modi per fare la differenza con IBM Blockchain
Treno che trasporta cobalto
Contribuire a garantire che il cobalto venga estratto in modo etico
L'estrazione di cobalto può creare seri rischi ambientali e sanitari. Un consorzio che include IBM sta usando la blockchain per tracciare il cobalto dall'estrazione alla fonderia e ai produttori per contribuire a garantire una gestione responsabile.
Palme mosse dal vento
Trasformare i soccorsi in caso di catastrofe con la blockchain
Migliaia di persone e aziende stanno ancora facendo fatica dopo l'uragano Harvey. In Bonds of Trust, vedrai la storia delle loro sfide e in che modo la tecnologia blockchain può contribuire a trasformare il processo di recupero.
Foto aerea di un trattore in una piantagione
Il microfinanziamento aumenta notevolmente le vendite ai chioschi alimentari in Kenya
Twiga Foods utilizza IBM Blockchain per concedere prestiti ai venditori di generi alimentari locali. Con i contratti intelligenti, i prestiti vengono elaborati rapidamente e in modo più sicuro, aiutando le imprese a prosperare e offrire più prodotti freschi.
Inizia a utilizzare IBM Blockchain

Unisciti a una rete esistente. Sviluppa la tua soluzione blockchain. Crea in collaborazione con i nostri esperti. Collabora con le altre aziende per identificare nuove opportunità. Ovunque tu sia nel percorso di adozione della blockchain, IBM Blockchain può supportarti per raggiungere i tuoi obiettivi.

