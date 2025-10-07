Cos'è la blockchain per il benessere sociale?

Gli enti di beneficenza, quelli no profit e le ONG (organizzazioni non governative) spesso non dispongono della tecnologia adeguata per raggiungere i benefattori aziendali disposti e in grado di prestare aiuto. Che sia questione di finanziare un'infrastruttura IT più moderna, espandere le competenze interne o trovare altre risorse, le connessioni critiche potrebbero andare perdute o semplicemente non essere mai stabilite. Inoltre, i livelli di responsabilità fiduciaria e visibilità finanziaria richiesti dai benefattori aziendali possono sopraffare queste organizzazioni, se non sono pronte a occuparsene.
La tecnologia blockchain può alimentare nuovi modelli per il cambiamento, facendo progredire la conoscenza e aiutando le organizzazioni sociali a creare SOR (system of record) che rispondono ai requisiti dei benefattori aziendali.
Newlight Technologies crea beni di consumo ad alte prestazioni dal gas serra. La blockchain assicura che sia possibile tracciare, verificare e comunicare i processi di prodotto e l'impatto sull'ambiente.
La tecnologia blockchain crea un SOR (system of record) distribuito e condiviso tra i membri della rete che elimina la necessità di registri diversi e, di conseguenza, i disaccordi da essi causati.
Per convalidare ciascuna transazione è necessario il consenso da tutti i membri di una rete blockchain e tutte le transazioni convalidate vengono registrate in modo permanente nella blockchain. Nessuno può eliminarle, nemmeno gli amministratori di sistema.
Ogni membro della rete deve disporre di privilegi di accesso per partecipare, escludendo così gli utenti malintenzionati. Inoltre, le informazioni vengono condivise con altri membri della rete solo sulla base di un'effettiva necessità di conoscerle.
Ogni giorno che passa, gli innovatori della blockchain stanno scoprendo come utilizzare i vantaggi unici offerti da questa tecnologia per decentralizzare il potere, ridefinire il valore, forgiare nuove alleanze e rimodellare lo status quo.
Il programma IBM Science for Social Good si basa sulla premessa che la scienza e la tecnologia applicate possano risolvere i problemi più difficili del mondo accelerando il tasso e il ritmo delle soluzioni attraverso il metodo scientifico. Dal 2016, il programma prevede la collaborazione di ingegneri e tecnici di IBM Research con colleghi universitari, esperti in materia provenienti da una gamma diversificata di ONG (organizzazioni non governative), agenzie del settore pubblico e imprese sociali per affrontare le sfide societarie emergenti utilizzando la scienza e la tecnologia. Questa collaborazione ha finora prodotto 28 progetti innovativi, 19 partnership, 9 domande di brevetto depositate e altro ancora.
Per il suo ruolo nel miglioramento della società, la tecnologia AI (artificial intelligence) è tra le soluzioni che si stanno esplorando. Da un programma delle Nazioni Unite progettato per semplificare la sostenibilità nei paesi in via di sviluppo alle iniziative che interessano i servizi sociali, la sicurezza pubblica e l'istruzione, le tecnologie cognitive stanno trovando applicazione in una visione di un mondo più sicuro e produttivo.
Attraverso i casi di utilizzo, scopri in che modo la potenza della blockchain migliora il benessere sociale e consente alle aziende di contribuire a risolvere i problemi globali.
IBM Food Trust aiuta Farmer Connect ad aumentare la fiducia con un record verificabile del percorso del caffè verso la tua tazza, tracciando i chicchi dal momento in cui vengono raccolti. Il futuro del caffè è la tracciabilità.
"Tracciabilità significa avere la visibilità per rispondere alla domanda: 'Questo caffè è stato acquistato in modo responsabile e sostenibile?'"
– Dan Behrends, Fondatore e Presidente, Farmer Connect
Plastic Bank sta aiutando più di un miliardo di persone in aree ad alta povertà e ad alto inquinamento da plastica a trasformare le loro vite. Stanno utilizzando una soluzione sviluppata su IBM Blockchain Platform per raccogliere e scambiare i rifiuti di plastica con gli articoli di cui hanno più bisogno.
"Utilizziamo la blockchain per risolvere problemi globali, fornendo inclusione finanziaria per i poveri del mondo e consentendo dei sistemi di riciclaggio della plastica sociali e trasparenti."
– Shaun Frankson, co-fondatore e CTO, Plastic Bank
