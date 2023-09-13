Le organizzazioni sono alle prese con una preoccupazione urgente: la velocità con cui rispondono e contengono le violazioni dei dati è inferiore alle crescenti minacce alla sicurezza che devono affrontare. Una soluzione efficace per la gestione della superficie di attacco (ASM) può cambiare questa situazione.
Secondo il report Cost of a Data Breach 2023 di IBM, il costo medio di una violazione dei dati ha raggiunto il livello record di 4,45 milioni di dollari quest'anno. E quel che è peggio è che ci sono voluti 277 giorni per identificarle e contenerle.
Poiché le tattiche di attacco dei cybercriminali si fanno sempre più sofisticate, c'è una crescente necessità di accelerare la rilevamento, la risposta e la neutralizzazione delle violazioni di sicurezza.
Nonostante abbiano utilizzato un arsenale di misure di cybersecurity per proteggere i dati sensibili, molte organizzazioni si trovano in una corsa incessante contro il tempo, mentre si sforzano di colmare il divario tra il momento in cui si verifica una violazione dei dati e quando viene efficacemente contenuta. Mentre le fughe di dati sul dark web continuano a fare notizia, le organizzazioni devono far fronte a crescenti pressioni per rafforzare le loro strategie di contenimento delle violazioni.
Incorporare un efficace strumento di gestione della superficie di attacco nella tua strategia di sicurezza può aiutarti notevolmente a mitigare i rischi di violazioni dei dati. Anzi, secondo lo studio Cost of a Data Breach, le organizzazioni che hanno distribuito una soluzione ASM sono state in grado di identificare e contenere le violazioni dei dati il 75% delle volte più spesso di quelle senza ASM. Il contenimento delle violazioni è stato inoltre 83 giorni più veloce per le organizzazioni con ASM rispetto a quelle senza.
Le aziende possono ridurre in modo proattivo le proprie vulnerabilità a una serie di attacchi informatici come ransomware, malware, phishing, credenziali compromesse (derivanti da politiche di password scadenti) e accessi non autorizzati, utilizzati dagli hacker, gestendo e riducendo attivamente la loro superficie di attacco. IBM Security Randori Recon, una soluzione ASM, svolge un ruolo importante nella tua strategia di protezione dei dati.
Lo shadow IT (link esterno a ibm.com) e l'orphan IT nascondono più workload, server, applicazioni e altre asset ai team di sicurezza di quanti ne siano a conoscenza. Poiché gli hacker non limitano i loro sforzi di sorveglianza a ciò che è presente nel tuo inventario, questi asset sconosciuti ti mettono a rischio.
Per aiutarti a individuare e proteggere gli asset di alto valore più esposti agli attacchi, Randori Recon identifica le esposizioni della tua organizzazione in modo altamente affidabile e a basso impatto, tenendo sotto controllo i falsi positivi e riducendo lo stress da avvisi.
Gli US Open, uno degli eventi sportivi più partecipati al mondo, utilizza la soluzione IBM Security Randori Recon per difendere le proprie piattaforme digitali, che sono oggetto di oltre 40 milioni di incidenti di sicurezza nel corso del torneo. Utilizzando Randori, il team conduce un'analisi completa della superficie di attacco, scansionando l'intera rete alla ricerca di vulnerabilità, comprese le reti di terze parti o adiacenti. Dopo questa ricognizione di sicurezza, Randori classifica tali vulnerabilità in base alla loro attrattiva per gli hacker, consentendo al team di dare priorità alla sua risposta.
Una scarsa visibilità della propria posizione di rischio esterno può prolungare il processo di correzione dell'attacco. Trovare pannelli di gestione configurati in modo errato, autorizzazioni di accesso scadute e altre vulnerabilità impreviste può essere impossibile con i processi manuali.
Strumenti ASM automatizzati come Randori Recon forniscono alle organizzazioni una visione completa della loro intera superficie di attacco digitale, mostrando i potenziali punti di ingresso, inclusi i vettori di attacco che possono bypassare antivirus, firewall o altre difese di sicurezza, che i criminali informatici potrebbero utilizzare.
Sebbene tutte le vulnerabilità siano importanti, non tutte sono immediatamente pericolose o potrebbero essere compromesse durante una violazione del perimetro digitale. Spostare l'attenzione dal gioco della gestione delle patch e concentrarsi sulle vulnerabilità che rappresentano il rischio più elevato per la tua organizzazione può aiutare.
Randori Recon scopre i modelli e le tecniche di attacco che hanno maggiori probabilità di essere sfruttati da utenti malintenzionati nel mondo reale. Segnala gli asset di alto valore con il suo motore di prioritizzazione basato sul rischio e crea una lista stack degli obiettivi più rischiosi.
Conoscendo la superficie di attacco, la tua organizzazione può stabilire le priorità delle vulnerabilità in base alla loro gravità e al potenziale impatto aziendale.
Dai protocolli di gestione degli accessi alle configurazioni VPN e ai workflow di audit del firewall, man mano che l'organizzazione cresce o si adatta alle esigenze di una forza lavoro remota i processi di sicurezza possono rimanere indietro.
Puoi capire se i tuoi processi di sicurezza sono al passo con la tua superficie di attacco in espansione attraverso un monitoraggio continuo della superficie di attacco. Randori consente di avere insight in tempo reale e capire se i processi di sicurezza sono applicati in modo uniforme e migliorano la resilienza.
ASM fornisce visibilità sui potenziali punti deboli e ti aiuta a implementare controlli di sicurezza a più livelli. Rafforzando i vari livelli della sua difesa, come la sicurezza della rete, la sicurezza degli endpoint e i controlli degli accessi, puoi ridurre il rischio di una violazione dei dati riuscita.
Randori Recon ti aiuta a migliorare la tua cyber resilience, suggerendoti passi di correzione.
Fornisce indicazioni interne al prodotto su come affrontare vulnerabilità specifiche e resoconti dettagliati delle strategie per contribuire a ridurre la sua esposizione complessiva.
Con queste conoscenze avanzate, puoi distribuire le tue risorse in modo più efficiente e concentrarti sulle vulnerabilità critiche che rappresentano il rischio più elevato di violazione dei dati.
Per migliorare la tua cyber resilience, è fondamentale aumentare la sicurezza in ogni fase dello sviluppo di software e hardware. Puoi rafforzare la tua strategia di prevenzione delle violazioni dei dati:
Una soluzione ASM efficace come Randori Recon aiuta le aziende a identificare e mitigare i potenziali rischi prima che possano essere sfruttati da attori malintenzionati. Lo studio Total Economic Impact di IBM Security Randori che IBM ha commissionato a Forrester Consulting nel 2023 ha rilevato una riduzione dell'85% delle perdite dovute a un attacco esterno per un totale di 1,5 milioni di dollari. Secondo lo studio, riducendo il tempo in cui un asset esposto viene lasciato "in libertà", si possono evitare gli impatti finanziari e sul marchio di un attacco.
Sebbene le misure di sicurezza debbano estendersi oltre la gestione della superficie di attacco per includere pratiche come la crittografia, controlli di accesso rigorosi, formazione dei dipendenti e altro ancora, gestendo in modo proattivo la superficie di attacco, è possibile migliorare significativamente il livello di sicurezza e ridurre la probabilità e l'impatto delle violazioni dei dati.
