Le aziende possono ridurre in modo proattivo le proprie vulnerabilità a una serie di attacchi informatici come ransomware, malware, phishing, credenziali compromesse (derivanti da politiche di password scadenti) e accessi non autorizzati, utilizzati dagli hacker, gestendo e riducendo attivamente la loro superficie di attacco. IBM Security Randori Recon, una soluzione ASM, svolge un ruolo importante nella tua strategia di protezione dei dati.

1. Trovare sistemi non gestiti e asset di alto valore

Lo shadow IT (link esterno a ibm.com) e l'orphan IT nascondono più workload, server, applicazioni e altre asset ai team di sicurezza di quanti ne siano a conoscenza. Poiché gli hacker non limitano i loro sforzi di sorveglianza a ciò che è presente nel tuo inventario, questi asset sconosciuti ti mettono a rischio.

Per aiutarti a individuare e proteggere gli asset di alto valore più esposti agli attacchi, Randori Recon identifica le esposizioni della tua organizzazione in modo altamente affidabile e a basso impatto, tenendo sotto controllo i falsi positivi e riducendo lo stress da avvisi.

Gli US Open, uno degli eventi sportivi più partecipati al mondo, utilizza la soluzione IBM Security Randori Recon per difendere le proprie piattaforme digitali, che sono oggetto di oltre 40 milioni di incidenti di sicurezza nel corso del torneo. Utilizzando Randori, il team conduce un'analisi completa della superficie di attacco, scansionando l'intera rete alla ricerca di vulnerabilità, comprese le reti di terze parti o adiacenti. Dopo questa ricognizione di sicurezza, Randori classifica tali vulnerabilità in base alla loro attrattiva per gli hacker, consentendo al team di dare priorità alla sua risposta.

2. Identificazione delle vulnerabilità sfruttabili e delle configurazioni errate

Una scarsa visibilità della propria posizione di rischio esterno può prolungare il processo di correzione dell'attacco. Trovare pannelli di gestione configurati in modo errato, autorizzazioni di accesso scadute e altre vulnerabilità impreviste può essere impossibile con i processi manuali.

Strumenti ASM automatizzati come Randori Recon forniscono alle organizzazioni una visione completa della loro intera superficie di attacco digitale, mostrando i potenziali punti di ingresso, inclusi i vettori di attacco che possono bypassare antivirus, firewall o altre difese di sicurezza, che i criminali informatici potrebbero utilizzare.

3. Dare priorità al rischio informatico

Sebbene tutte le vulnerabilità siano importanti, non tutte sono immediatamente pericolose o potrebbero essere compromesse durante una violazione del perimetro digitale. Spostare l'attenzione dal gioco della gestione delle patch e concentrarsi sulle vulnerabilità che rappresentano il rischio più elevato per la tua organizzazione può aiutare.

Randori Recon scopre i modelli e le tecniche di attacco che hanno maggiori probabilità di essere sfruttati da utenti malintenzionati nel mondo reale. Segnala gli asset di alto valore con il suo motore di prioritizzazione basato sul rischio e crea una lista stack degli obiettivi più rischiosi.

Conoscendo la superficie di attacco, la tua organizzazione può stabilire le priorità delle vulnerabilità in base alla loro gravità e al potenziale impatto aziendale.

4. Garantire il rispetto dei processi di sicurezza

Dai protocolli di gestione degli accessi alle configurazioni VPN e ai workflow di audit del firewall, man mano che l'organizzazione cresce o si adatta alle esigenze di una forza lavoro remota i processi di sicurezza possono rimanere indietro.

Puoi capire se i tuoi processi di sicurezza sono al passo con la tua superficie di attacco in espansione attraverso un monitoraggio continuo della superficie di attacco. Randori consente di avere insight in tempo reale e capire se i processi di sicurezza sono applicati in modo uniforme e migliorano la resilienza.

ASM fornisce visibilità sui potenziali punti deboli e ti aiuta a implementare controlli di sicurezza a più livelli. Rafforzando i vari livelli della sua difesa, come la sicurezza della rete, la sicurezza degli endpoint e i controlli degli accessi, puoi ridurre il rischio di una violazione dei dati riuscita.

5. Fornire indicazioni per la correzione

Randori Recon ti aiuta a migliorare la tua cyber resilience, suggerendoti passi di correzione.

Fornisce indicazioni interne al prodotto su come affrontare vulnerabilità specifiche e resoconti dettagliati delle strategie per contribuire a ridurre la sua esposizione complessiva.

Con queste conoscenze avanzate, puoi distribuire le tue risorse in modo più efficiente e concentrarti sulle vulnerabilità critiche che rappresentano il rischio più elevato di violazione dei dati.