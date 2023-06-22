In che modo i dati, l'automazione e l'AI stanno trasformando il Business Process Outsourcing in un vantaggio competitivo

Quando Neeraj Manik di IBM Consulting ha parlato di recente con un importante cliente del settore farmaceutico di come semplificare e migliorare i suoi processi finanziari front-office e back-office, ha sottolineato una serie di sfide aziendali interconnesse che l'organizzazione stava affrontando: "troppe fatture, troppi fornitori, troppi soldi pagati ai fornitori", come ha affermato Manik.

Manik, VP e senior partner per IBM Consulting, ha delineato un'enorme opportunità per ridisegnare strategicamente le operazioni finanziarie e l'elaborazione dei pagamenti del cliente sfruttando l'AI, gli analytics dei dati, le metriche e l'automazione. In definitiva, modernizzare questi processi potrebbe far risparmiare centinaia di milioni di dollari, migliorare l'esperienza dei dipendenti e rendere l'azienda più agile e competitiva, afferma. Manik vede l'utilizzo di questa tecnologia come un cambiamento fondamentale rispetto agli anni passati, quando un'azienda poteva esternalizzare i processi aziendali per risparmiare anche solo il 30% senza considerare come l'esternalizzazione potesse influire sull'efficienza organizzativa, sull'accuratezza del lavoro e sull'esperienza del cliente.

L'arbitraggio del lavoro, o esternalizzazione della manodopera alla forza lavoro con il costo più basso, è da anni la strategia centrale associata al Business Process Outsourcing (BPO). Spesso significava reperire supporto clienti, tecnologia e altre operazioni d'ufficio da paesi con costi di manodopera inferiori. Oggi, però, tecnologie come l'AI e l'automazione hanno trasformato il mercato dell'outsourcing e i servizi BPO, dando alle aziende la possibilità di aumentare l'efficienza e allo stesso tempo modernizzare i processi anziché affidarsi all'outsourcing offshore.

Le operazioni dei processi aziendali basate sulla tecnologia, il nuovo BPO, possono creare nuovo valore in modo significativo, migliorare la qualità dei dati, liberare preziose risorse dei dipendenti e offrire una maggiore soddisfazione dei clienti, ma tutto ciò richiede un approccio olistico. L'utilizzo dell'AI e dell'automazione aiuta le aziende a semplificare e rafforzare le proprie operazioni, fornendo al contempo informazioni complete che aiutano le aziende a prevedere e rispondere rapidamente sia alle tendenze che alle minacce.

Le aziende che lavorano con IBM Consulting non solo ottengono l'esperienza di IBM nella progettazione dei processi e nella strategia aziendale, ma ottengono anche il vantaggio aggiuntivo delle profonde partnership di IBM con aziende come ServiceNow, Celonis e Salesforce. In definitiva, invece di essere costrette a concentrarsi su una singola soluzione o tecnologia, le organizzazioni possono collaborare con IBM Consulting per investire in iniziative e risultati aziendali ampi e trasformativi.

Il nuovo BPO non riguarda più solo la riduzione dei costi operativi. Se fatto bene, può rendere un'azienda flessibile, più intelligente e in grado di scalare rapidamente per soddisfare le mutevoli condizioni di mercato. "Il BPO moderno è un creatore di crescita, differenziazione e vantaggio competitivo", afferma Manik.