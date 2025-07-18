

Quindi, cosa può fare per noi Comet che i suoi predecessori browser non possono fare? Secondo Perplexity, Comet può eseguire workflow completi, tenendo conto del contesto dell'utente.

Abbiamo testato Comet su diverse attività quotidiane dopo averlo collegato a Gmail, Google Calendar e ai nostri siti web preferiti. È stato facile leggere le e-mail direttamente dal browser: ci è bastato chiederglielo. Ho chiesto a Comet di far emergere le e-mail per un viaggio imminente, cosa che ha fatto... a volte.

Comet può eseguire compiti come la ricerca e la prenotazione di un ristorante. Può anche inviare un'e-mail utilizzando Gmail, cosa che ha fatto, a mio marito, e sono rimasta incantata nello scoprire che non c'era modo di distinguere se fosse stata redatta da me o meno. Altrettanto impressionante è stato dare al browser istruzioni generali come "trova un ristorante e prenota" e vederlo agire per me. Che si trattasse di controllare gli articoli su Amazon, effettuare prenotazioni o persino navigare nel notoriamente complicato sistema di prenotazione ferroviaria francese, quando Comet non sbagliava è stato davvero l'inizio di una nuova era nella ricerca.

"Il browser sarà valido negli scenari classici, ma per quelli sarà addestrato. Prenotare un volo, un ristorante... questi sono gli esempi tipici che riceviamo", ha detto Hay, osservando che Comet può comportarsi diversamente per compiti diversi.

Comet non sempre ci azzecca: a un certo punto ho provato a chiedere al browser di prenotare un tavolo per me e un mio amico, ma ha inviato una e-mail a un contatto diverso.