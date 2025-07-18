Con il lancio di Comet, il suo nuovo browser web, la scorsa settimana, l'azienda di AI Perplexity affronta una nuova sfida: reinventare il modo in cui gli utenti comuni interagiscono con il web. A una sola settimana dal lancio, la domanda di Comet è già forte, secondo il CEO di Perplexity Aravind Srinivas.
Attualmente disponibile per gli abbonati di Perplexity Max, Comet sarà lanciato solo su invito nelle prossime settimane, con priorità data a chi è in una lista d'attesa in crescita. "L'invito di Comet mi ricorda il lancio di Gmail", ha scritto Srinivas su LinkedIn. "Che prodotto incredibile! Comet non è ancora allo stesso livello, ma è bello che Perplexity abbia creato qualcosa che la gente desidera davvero."
Questa settimana, Perplexity ha invitato IBM® Think a testare il browser in prima persona. Sono partito con due domande in mente: con quale efficacia Comet può offrire ciò che gli chiedo, e ha davvero il potenziale di sconvolgere il modo in cui interagiamo oggi con internet?
Innanzitutto, cos'è Comet? A prima vista, sembra il figlio di un browser tradizionale e della landing page di Perplexity. Gli utenti possono digitare gli indirizzi web, ma dopo anni di utilizzo della barra delle schede di Google Chrome, può risultare stranamente disorientante non affidarsi a essa per i link e la navigazione. Se sei uno dei 22 milioni di utenti attivi di Perplexity, invece, la finestra di prompt al centro dello schermo ti sembrerà subito familiare.
Digita una query e vedrai Comet cercare, pensare ed eseguire la richiesta, oltre a proporre azioni di follow-up o domande correlate. Proprio come le funzionalità di Operator o di ricerca approfondita di OpenAI, questa interattività offre agli utenti maggiore controllo, ha detto Chris Hay, Distinguished Engineer di IBM, in un'intervista a IBM Think.
Quindi, cosa può fare per noi Comet che i suoi predecessori browser non possono fare? Secondo Perplexity, Comet può eseguire workflow completi, tenendo conto del contesto dell'utente.
Abbiamo testato Comet su diverse attività quotidiane dopo averlo collegato a Gmail, Google Calendar e ai nostri siti web preferiti. È stato facile leggere le e-mail direttamente dal browser: ci è bastato chiederglielo. Ho chiesto a Comet di far emergere le e-mail per un viaggio imminente, cosa che ha fatto... a volte.
Comet può eseguire compiti come la ricerca e la prenotazione di un ristorante. Può anche inviare un'e-mail utilizzando Gmail, cosa che ha fatto, a mio marito, e sono rimasta incantata nello scoprire che non c'era modo di distinguere se fosse stata redatta da me o meno. Altrettanto impressionante è stato dare al browser istruzioni generali come "trova un ristorante e prenota" e vederlo agire per me. Che si trattasse di controllare gli articoli su Amazon, effettuare prenotazioni o persino navigare nel notoriamente complicato sistema di prenotazione ferroviaria francese, quando Comet non sbagliava è stato davvero l'inizio di una nuova era nella ricerca.
"Il browser sarà valido negli scenari classici, ma per quelli sarà addestrato. Prenotare un volo, un ristorante... questi sono gli esempi tipici che riceviamo", ha detto Hay, osservando che Comet può comportarsi diversamente per compiti diversi.
Comet non sempre ci azzecca: a un certo punto ho provato a chiedere al browser di prenotare un tavolo per me e un mio amico, ma ha inviato una e-mail a un contatto diverso.
Poiché è costruito sull'AI, Comet rafforza anche i comportamenti che abbiamo già visto nella ricerca tramite AI. Poiché i motori di ricerca AI tendono a riassumere le informazioni anziché indirizzare gli utenti verso siti esterni, è più probabile che le persone rimangano sulla stessa pagina, in quella che alcuni chiamano ricerca "zero-click". E infatti, i report recenti mostrano che i tassi di clic sono più bassi con gli strumenti di ricerca basati sull'AI.
Con Comet di Perplexity, puoi anche "chattare" con il contenuto di una landing page, ponendo al browser domande su quello che stai visualizzando. Addirittura, traduce automaticamente i contenuti se sono in una lingua diversa da quella che hai usato. Pur essendo utili, queste caratteristiche sollevano questioni relative alla monetizzazione e alla pubblicità.
"Cambierà per sempre la SEO", ha affermato Hay. "Siamo abituati a pensare che la SEO consista in ricerca, parole chiave, landing page. Ora stiamo entrando nel mondo della SEO AI. Come fa la stessa landing page a essere ancora rilevante oggi? Esiste una landing page progettata per la navigazione su Comet?"
Naturalmente, Perplexity non è l'unica azienda tecnologica che sta cercando di costruire un browser veramente progettato per l'AI e, osiamo dire, per sfidare Chrome di Google o Safari di Apple. The Browser Company ha recentemente lanciato Dia, il suo browser basato su agenti, e Opera Neon promette di assistere i suoi utenti e di agire per loro conto. Reuters ha riferito che anche OpenAI sta sviluppando un proprio browser, con piani per integrare i prodotti AI dell'azienda, come il suo agente Operator.
Ma sarà sufficiente per influenzare gli utenti che usano Chrome e Safari da anni? Google e Apple detengono ancora quasi l'85% del traffico globale dei browser. "Ormai siamo tutti più che abituati ad andare su Google, digitare, premere "Cerca", cliccare", ha detto Hay. "La domanda che mi pongo è se le persone scaricheranno questo nuovo browser". Resta da vedere se il fascino dell'agentic AI sarà abbastanza forte da far dimenticare questa abitudine.
