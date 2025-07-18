L'AI può scrivere codice, ma può battere gli ingegneri del software?

L'intelligenza artificiale può produrre codice ma non può pensare come un ingegnere del software.

Questa è la conclusione di una nuova ricerca del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory dell'MIT, che ha rilevato che, sebbene i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) eccellano nella generazione di frammenti di codice, non raggiungono il ragionamento sofisticato, la pianificazione e la collaborazione che l'ingegneria del software reale richiede. Lo studio, condotto in collaborazione con ricercatori di Stanford, UC Berkeley e Cornell e presentato all'International Conference on Machine Learning di questa settimana, mette in discussione le ipotesi sulla prontezza dell'AI a trasformare lo sviluppo software.

"La pianificazione del codice a lungo termine richiede un livello sofisticato di ragionamento e interazione umana", ha affermato Alex Gu, dottorando presso il MIT CSAIL e autore principale dello studio, in un'intervista con IBM Think. "Il modello deve considerare vari compromessi, come prestazioni, memoria, qualità del codice, ecc., e utilizzarli per decidere con precisione come progettare il codice."

Gli strumenti di codifica AI sono ora un pilastro dello sviluppo software moderno. Nel 2025, l'82% degli sviluppatori ha dichiarato di utilizzare strumenti di codifica AI ogni settimana o più, e il 59% ha dichiarato di aver fatto affidamento su tre o più assistenti nel proprio workflow. Un altro 78% ha segnalato chiari miglioramenti della produttività, a dimostrazione di quanto AI stia plasmando il modo in cui oggi si scrive il codice.