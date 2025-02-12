Mentre l'AI rimodella il landscape aziendale, si sta verificando un cambiamento radicale nel modo in cui pensiamo alla gestione delle applicazioni. Le organizzazioni di maggior successo nel 2025 non si stanno solo adattando alla complessità del cloud; lo stanno usando come catalizzatore di un'intelligenza operativa senza precedenti per generare un reale valore aziendale.
I leader IT in tutti i ruoli affrontano sfide complesse poiché utilizzano insight basati su AI e automazione per trasformare il modo in cui affrontano la gestione delle applicazioni. Ma con l'approccio giusto, i leader aziendali possono migliorare significativamente l'erogazione dei servizi durante l'intero ciclo di vita delle applicazioni.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Gli analisti del settore hanno riportato le loro insight e previsioni per l'anno, e non sorprende che l'attenzione sia rivolta all'ottimizzazione e stabilizzazione dei sistemi IT esistenti. Per quanto riguarda i servizi di gestione delle applicazioni, le 3 tendenze principali di rilievo sono:
I CIO sono costantemente sotto pressione per ottimizzare la spesa operativa, ma hanno bisogno di maggiori finanziamenti per avviare iniziative di modernizzazione IT. I team di operazioni IT devono affrontare la crescente complessità delle applicazioni in ambienti ibridi e multicloud, che porta a servizi aziendali scadenti e aumenta i costi.
Gli architetti tecnici hanno difficoltà a mantenere e gestire un ambiente IT in espansione a causa del crescente debito tecnico. I responsabili della continuità aziendale si preoccupano del potenziale impatto dei guasti IT sulle operazioni aziendali mentre cercano soluzioni per la resilienza e la continuità. Infine, i delivery manager e i talent manager trovano difficile reperire e trattenere talenti con la giusta combinazione di competenze in tecnologia aziendale ed esperienza nelle operazioni AMS guidate dall'AI.
La gestione e l'ottimizzazione delle applicazioni aziendali e della loro infrastruttura sottostante influisce sui leader IT in tutti i ruoli. Ma i CIO, senza visibilità sulle operazioni IT correlate alle priorità aziendali, subiscono il colpo più duro: se non riescono a dimostrare il ritorno degli investimenti attuali, non possono chiedere più fondi.
Gestire applicazioni personalizzate critiche in ambienti ibridi e multicloud richiede impegno e attenzione costanti. Alcune delle principali sfide che le imprese affrontano nella gestione di applicazioni personalizzate sono:
La complessità della gestione delle applicazioni in ambienti ibridi è in continua crescita e i metodi tradizionali faticano a tenere il passo con gli ambienti IT moderni. La gestione basata sull'AI introduce una svolta trasformativa, fornendo soluzioni intelligenti e basate sui dati per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni, migliorare la sicurezza e semplificare le operazioni.
Utilizzando il machine learning e l'analytics predittiva, l'AI può identificare i modelli, anticipare le sfide e offrire rimedi proattivi, contribuendo a garantire l'Integrazione e la funzionalità senza soluzione di continuità tra tutte le piattaforme cloud. L'AI ha rivoluzionato il modo in cui le aziende gestiscono applicazioni personalizzate in ambienti multicloud ibridi con le seguenti funzionalità:
Il settore sta già vedendo i fornitori multicloud che incorporano l'AI generativa (gen AI) nelle loro offerte, e possiamo aspettarci di vederne di più nel 2025.
La combinazione di un approccio asset-first con una metodologia di gestione low-touch che incorpora l'automazione si è rivelata una svolta per ottimizzare la gestione delle applicazioni critiche per il business. Utilizzando tecnologie avanzate come AI/ML e strumenti cloud-native, questa metodologia consente ai clienti di migliorare l'efficienza operativa attraverso l'uso di modelli self-service. Questo riduce la necessità di interventi manuali, riducendo l'errore umano.
Una metodologia low-touch è adatta per operazioni come:
IBM ha aiutato una multinazionale manifatturiera a utilizzare un approccio asset-first-AMS per implementare una strategia indipendente dalla piattaforma e dagli strumenti, basata sui dati per le operazioni IT. Il servizio basato sull'AI offre monitoraggio e observability 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutto l'ambiente IT.
Fornisce inoltre una gestione dei servizi IT basata anche su AI, segnando un significativo progresso in termini di efficienza operativa, visibilità ed efficacia. Questo ha aiutato l'azienda a rilevare oltre 50 problemi prima della produzione e a risparmiare oltre 83.000 USD in spese IT mensili, oltre a risparmiare ulteriormente grazie a una riduzione dello sforzo manuale.
In IBM, utilizziamo la nostra vasta gamma di strumenti proprietari in una metodologia asset-first che ci permette di accelerare e ottimizzare i nostri servizi AMS e offrire benefici ai nostri clienti. Il portfolio di asset e acceleratori include Manage on Mainframe, Transition Engine e PRISM, per citarne alcuni.
Insieme, questi strumenti e asset contribuiscono a migliorare significativamente l'erogazione del servizio durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione. Inoltre, gli asset sono alimentati da IBM Consulting Advantage, una piattaforma di distribuzione dell'AI che fornisce assistenti, agenti e applicazioni di AI specifici per ruolo e dominio. Non si tratta solo di gestire le applicazioni, ma di ottimizzare le operazioni aziendali per una crescita sostenibile e un miglioramento continuo.
Per uno sguardo più approfondito su IBM Consulting, partecipa al nostro prossimo webinar, Leveraging AI to simplify management and optimize costs for custom applications on hybrid clouds.
Scopri di più sull'automazione basata sull'AI per la resilienza delle applicazioni moderne in questo documento IDC Spotlight.
Scopri perché è importante disporre di una soluzione come IBM Concert che utilizza l'AI per fornire insight necessari per ottimizzare la gestione delle applicazioni e ridurre il carico di lavoro di SRE e sviluppatori.
Semplifica la gestione delle applicazioni e ottieni insight fruibili generati dall'AI con IBM Concert, una piattaforma di automazione della tecnologia basata su AI generativa.
Collega la full stack observability con la gestione automatizzata delle risorse delle applicazioni per risolvere i problemi di prestazioni prima che influiscano sull'esperienza del cliente.
Scopri i servizi altamente innovativi di IBM Consulting per la gestione di ambienti complessi, ibridi e multicloud.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.