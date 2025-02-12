I CIO sono costantemente sotto pressione per ottimizzare la spesa operativa, ma hanno bisogno di maggiori finanziamenti per avviare iniziative di modernizzazione IT. I team di operazioni IT devono affrontare la crescente complessità delle applicazioni in ambienti ibridi e multicloud, che porta a servizi aziendali scadenti e aumenta i costi.

Gli architetti tecnici hanno difficoltà a mantenere e gestire un ambiente IT in espansione a causa del crescente debito tecnico. I responsabili della continuità aziendale si preoccupano del potenziale impatto dei guasti IT sulle operazioni aziendali mentre cercano soluzioni per la resilienza e la continuità. Infine, i delivery manager e i talent manager trovano difficile reperire e trattenere talenti con la giusta combinazione di competenze in tecnologia aziendale ed esperienza nelle operazioni AMS guidate dall'AI.

La gestione e l'ottimizzazione delle applicazioni aziendali e della loro infrastruttura sottostante influisce sui leader IT in tutti i ruoli. Ma i CIO, senza visibilità sulle operazioni IT correlate alle priorità aziendali, subiscono il colpo più duro: se non riescono a dimostrare il ritorno degli investimenti attuali, non possono chiedere più fondi.

Gestire applicazioni personalizzate critiche in ambienti ibridi e multicloud richiede impegno e attenzione costanti. Alcune delle principali sfide che le imprese affrontano nella gestione di applicazioni personalizzate sono: