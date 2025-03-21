Stai calcolando male il TCO del tuo mainframe?

Quando si tratta di perseguire l’innovazione, CIO e CTO affrontano la sfida incessante di bilanciare la business transformation con l’efficienza dei costi. Sebbene questi obiettivi possano sembrare in contrasto tra loro, una strategia IT completa che integri mainframe, cloud e AI può offrire un valore abbondante.
Esistono centinaia di casi d’uso dell’AI per i clienti che vogliono implementare la Tecnologia all’interno delle transazioni del mainframe. È un errore comune pensare che spostarsi completamente dal mainframe sia la soluzione più conveniente, poiché questi sistemi continuano a svolgere un ruolo unico nell’integrare l’AI all’interno di una strategia di architettura ibrida. Con la crescita dell’AI e dell’hybrid cloud, è tempo di riconsiderare il costo totale di proprietà (TCO) e sbloccare il potenziale inesplorato dei mainframe.
I calcoli TCO tradizionali, che si concentrano semplicemente sui costi monetari per l'acquisto e la gestione delle tecnologie, spesso sottovalutano il valore dei mainframe. Limitando la loro analisi a questa unica metrica, le aziende trascurano i risparmi e il valore che i mainframe possono portare. Gli strateghi aziendali moderni devono ripensare il modo in cui calcolano il TCO optando per un'analisi più dettagliata che consideri le funzionalità evolute del mainframe.
Il consumo energetico e i costi di manutenzione sono aree importanti per il confronto. Scegliendo il mainframe rispetto a un numero equivalente di server basati su x86, le aziende possono risparmiare enormemente ottimizzando la loro efficienza energetica. Le opportunità di risparmio sui costi si presentano in diversi altri fattori correlati alla distribuzione del mainframe. Risparmi significativi potrebbero anche riguardare i costi di licenza software. Molti fornitori applicano tariffe in base al core e un mainframe può svolgere lo stesso lavoro con molti meno core rispetto a una soluzione server farm.
Una volta che le organizzazioni mettono in funzione il mainframe, ci sono ancora più elementi da considerare che un'analisi TCO tradizionale potrebbe trascurare. Un tempo di inattività imprevisto o una violazione di sicurezza potrebbe comportare una perdita significativa per un'azienda. Tuttavia, le aziende possono utilizzare la sicurezza e l'affidabilità delle piattaforme server per evitare le costose ripercussioni di tali eventi.
I mainframe moderni non sono centri di costo. Sono generatori di valore principali che guidano i risultati aziendali come parte di un'infrastruttura IT olistica. Aiutano le imprese a raggiungere un ritorno sull'investimento (ROI) più rapidamente e a ridurre i rischi e i costi associati ai tempi di inattività non pianificati. Oltre al tempo di attività mission-critical, caratteristiche come la ridondanza integrata e la tolleranza ai guasti rendono questi sistemi preziosi per le organizzazioni in cui un servizio costante è indispensabile.
I mainframe si distinguono per la loro eccezionale affidabilità e disponibilità, offrendo al contempo scalabilità e valore a lungo termine. Progettati per gestire workload massicci ad alta velocità, i mainframe possono supportare migliaia di transazioni per secondo. Alcuni settori, come quello bancario, si affidano a queste prestazioni, specialmente durante i periodi di punta come lo shopping natalizio.
La generazione di più valore con il mainframe richiede anche che le organizzazioni esaminino più da vicino la loro risorsa più preziosa: i dati. I mainframe consentono alle aziende di estrarre insight più rapidamente e di rendere i dati più accessibili agli utenti autorizzati, mantenendo comunque un ambiente informatico sicuro.
I processori crittografici, la crittografia quantistica, il rilevamento delle frodi potenziato dall'AI sono solo alcune delle caratteristiche integrate in alcuni hardware mainframe. I settori con requisiti normativi rigorosi ritengono che questi mainframe siano piattaforme affidabili per le loro esigenze aziendali, grazie a solide tecnologie di sicurezza, conformità e AI.
Oltre ai risparmi operativi, tramite un uso efficace il mainframe può anche ridurre il fabbisogno di risorse, accelerare l'innovazione e sostenere la crescita futura. Il modo più comune per ottenere un ROI più elevato è attraverso miglioramenti dei processi che semplificano notevolmente le operazioni, completando in pochi minuti attività che tradizionalmente richiedevano giorni. Questi miglioramenti riducono i requisiti di tempo e di costo, consentendo alle aziende di andare sul mercato più velocemente e di aumentare l'efficienza complessiva.
I mainframe possono consolidare workload da più piattaforme, ottimizzando l'uso dell'hardware, riducendo i costi infrastrutturali e offrendo scalabilità senza una significativa degradazione delle performance. Questo consolidamento aiuta a ridurre i costi implementando meno sistemi per più workload, condividendo risorse preziose e migliorando i servizi per soddisfare meglio la domanda.
Questi miglioramenti possono semplificare le operazioni e ridurre le risorse necessarie per la manutenzione. Le organizzazioni possono quindi riallocare i talenti verso iniziative strategiche che favoriscano la crescita e l'innovazione aziendale. I mainframe aiutano inoltre le organizzazioni a realizzare economie di scala, tenendo sempre presente la sostenibilità, riducendo il consumo di energia e di spazio.
Man mano che un numero crescente di aziende inizia a modernizzare i propri mainframe, cerca modi per integrare l'automazione e l'AI nei processi core business e nelle operazioni IT. Infatti, il 79% dei dirigenti IT considera il mainframe essenziale per l'innovazione basato su AI e la creazione di valore.
Un'ampia gamma di settori può trarre beneficio dal potenziale trasformativo dell'AI sul mainframe. Quando si prendono in considerazione il TCO e il ROI, è importante vedere il mainframe non solo come una piattaforma transazionale, ma come una piattaforma AI in evoluzione che apporta nuovi progressi e funzionalità.
L'AI è un fattore di cambiamento per ridurre i costi operativi e massimizzare l'efficienza dei mainframe. Gli strumenti AI possono semplificare il processo di risoluzione degli incidenti prevedendoli e prevenendoli, riducendo il tempo medio di risoluzione da ore a minuti. Il patching dei sistemi è molto più efficiente, in quanto i meccanismi di AI che possono prevedere potenziali guasti hardware e mettere in atto una manutenzione preventiva.
Un altro caso d'uso per l'AI avanzata sul mainframe include anche i Code Assistant, che aiutano ad aumentare la produttività degli sviluppatori e a colmare le lacune di competenze. Queste caratteristiche non solo aiutano i nuovi utenti a sentirsi a proprio agio e più produttivi, ma migliorano anche le funzioni quotidiane degli utenti esperti. Le funzionalità dell'AI generativa semplificano anche i processi di sviluppo, accelerano la modernizzazione delle applicazioni e riducono i cicli di test.
L'AI sul mainframe significa un percorso più rapido verso la modernizzazione aziendale. Con AI sulla piattaforma IBM® Z, una banca in Nord America ha raggiunto la capacità di analizzare ogni transazione di pagamento in tempo reale per ridurre notevolmente le frodi, ridurre sostanzialmente i costi e migliorare la soddisfazione complessiva del cliente.
Con un acceleratore AI integrato, la banca ha anche migliorato la coerenza e la velocità dei tempi di risposta, che è un fattore critico nella prevenzione delle frodi. Adottando l'AI sul mainframe, la banca è riuscita a portare le proprie capacità di rilevamento delle frodi a livelli mai visti prima.
Pur procedendo verso la modernizzazione aziendale, è fondamentale considerare ancora l'efficienza energetica e la sostenibilità. Scegliendo di implementare l'AI su IBM® z16, le organizzazioni possono ridurre il consumo energetico per l'esecuzione di operazioni di inferenza di 41 volte rispetto a un server x86 comparabile.
I mainframe guidano l'innovazione, il valore economico e la trasformazione digitale. Per CIO e CTO, la chiave sta nell'usare AI, hybrid cloud e automazione per sbloccare tutto il loro potenziale.
La nuova matematica del mainframe non riguarda solo il calcolo dei costi, ma anche il bilanciamento tra economia e creazione di valore per massimizzare il ROI. Ripensando i calcoli tradizionali del TCO e enfatizzando l'efficienza dei costi, le organizzazioni possono distribuire i mainframe come asset economicamente solidi e strategici.
