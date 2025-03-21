Stai calcolando male il TCO del tuo mainframe?

I mainframe moderni non sono centri di costo. Sono generatori di valore principali che guidano i risultati aziendali come parte di un'infrastruttura IT olistica. Aiutano le imprese a raggiungere un ritorno sull'investimento (ROI) più rapidamente e a ridurre i rischi e i costi associati ai tempi di inattività non pianificati. Oltre al tempo di attività mission-critical, caratteristiche come la ridondanza integrata e la tolleranza ai guasti rendono questi sistemi preziosi per le organizzazioni in cui un servizio costante è indispensabile.

I mainframe si distinguono per la loro eccezionale affidabilità e disponibilità, offrendo al contempo scalabilità e valore a lungo termine. Progettati per gestire workload massicci ad alta velocità, i mainframe possono supportare migliaia di transazioni per secondo. Alcuni settori, come quello bancario, si affidano a queste prestazioni, specialmente durante i periodi di punta come lo shopping natalizio.

La generazione di più valore con il mainframe richiede anche che le organizzazioni esaminino più da vicino la loro risorsa più preziosa: i dati. I mainframe consentono alle aziende di estrarre insight più rapidamente e di rendere i dati più accessibili agli utenti autorizzati, mantenendo comunque un ambiente informatico sicuro.

I processori crittografici, la crittografia quantistica, il rilevamento delle frodi potenziato dall'AI sono solo alcune delle caratteristiche integrate in alcuni hardware mainframe. I settori con requisiti normativi rigorosi ritengono che questi mainframe siano piattaforme affidabili per le loro esigenze aziendali, grazie a solide tecnologie di sicurezza, conformità e AI.