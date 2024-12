5 passaggi per sviluppare una strategia di automazione dei dati

Un'organizzazione potrebbe scegliere di introdurre soluzioni di automazione dei dati nella propria attività, ma non è necessario che si tratti di un cambiamento onnicomprensivo sin dall'inizio. L'approccio potrebbe essere più graduale, richiedendo di conseguenza ai team di dati e agli altri dipendenti di essere pazienti man mano che aumentano le funzionalità di gestione dei dati. Poiché l'automazione dei dati comporta una sorta di curva di apprendimento, i processi di dati più critici per l'azienda di un'organizzazione potrebbero essere automatizzati solo in futuro.

Cosa fare: inizia con pazienza. Adotta un approccio incrementale all'automazione. Contribuisci a garantire che il tuo team acquisisca esperienza con gli strumenti automatizzati e la nuova strategia prima di applicare gli strumenti agli aspetti più importanti di un processo o di una pipeline. Prenditi il tempo necessario per vedere i benefici dell'automazione dei dati e poi estendila se necessario.

Alcuni di questi passaggi incrementali potrebbero consistere nel coinvolgere i dipendenti per la formazione, team per team, in modo che comprendano al meglio l'obiettivo della strategia di automazione dei dati. Inizia applicando l'implementazione a una parte dell'azienda. Se l'operazione ha successo, l'organizzazione può prendere in considerazione l'espansione in altre parti dell'azienda. Prenditi del tempo per stabilire una base di riferimento per il funzionamento della strategia.