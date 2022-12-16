In che modo i dati, l'AI e l'automazione possono trasformare l'azienda

Raccogliere, organizzare, gestire e memorizzare i dati è una sfida complessa. Un'architettura dei dati adatta allo scopo è alla base di organizzazioni efficaci basate sui dati. Basandosi sulle esigenze aziendali, essa stabilisce come i dati fluiscono nell'ecosistema dalla raccolta all'elaborazione fino al consumo. Le moderne architetture dei dati basate su cloud supportano elevata disponibilità, scalabilità e portabilità; workflow intelligenti, analisi e integrazione in tempo reale; nonché connessione ad applicazioni legacy tramite API standard. La scelta dell'architettura dei dati può avere un enorme impatto sui ricavi e sull'efficienza della tua organizzazione e i costi derivanti da un errore possono essere potenzialmente sostanziali.

La giusta architettura dei dati può permettere alle organizzazioni di bilanciare costi e semplicità e ridurre le spese di data storage, facilitando al contempo l'accesso ai dati affidabili per data scientist e utente business. Essa può aiutare a eliminare silos e integrare complesse combinazioni di sistemi e applicazioni aziendali per utilizzare al meglio gli investimenti esistenti e pianificati. E per aumentare il ritorno sugli investimenti in AI e automazione, le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione processi, metodologie e strumenti automatizzati che gestiscano l'uso dell'AI da parte dell'organizzazione attraverso la governance dell'AI.

