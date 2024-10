Tra le misure di sicurezza delle API esistenti, l'AI è emersa come un nuovo e potenzialmente potente strumento per rafforzare le API. Ad esempio, le aziende possono sfruttare l'AI per il rilevamento delle anomalie negli ecosistemi API. Una volta che un team ha stabilito una linea base del comportamento normale delle API, può utilizzare l'AI per identificare le deviazioni del sistema (come modelli di accesso insoliti o richieste ad alta frequenza), segnalare potenziali minacce e rispondere immediatamente agli attacchi.

Anche le tecnologie AI possono consentire la modellazione automatizzata delle minacce. Utilizzando i dati storici delle API, l'AI è in grado costruire modelli di minaccia per prevedere le vulnerabilità e le minacce prima che i malintenzionati possano sfruttarle. Se un'organizzazione ha a che fare con un volume elevato di attacchi basati sull'autenticazione, può utilizzare l'AI per installare metodi di autenticazione degli utenti avanzati (come il riconoscimento biometrico), rendendo più difficile per gli aggressori ottenere l'accesso senza autorizzazione.

Inoltre, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono automatizzare i protocolli di test di sicurezza delle API, identificando le lacune e i rischi di sicurezza in modo più efficiente ed efficace rispetto ai test manuali. E con la crescita degli ecosistemi API aumentano anche i protocolli di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale. L'AI consente alle aziende di monitorare e proteggere molte API contemporaneamente, rendendo la sicurezza delle API scalabile quanto le API stesse.