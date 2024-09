Noname Advanced API Security for IBM

Le API svolgono un ruolo fondamentale nel guidare la trasformazione, facilitando l'integrazione di applicazioni e sistemi software e consentendo uno scambio di dati senza soluzione di continuità. Questo ha portato a un'esplosione nell'utilizzo delle API, con un recente sondaggio che mostra come un'organizzazione media abbia 15.564 API in uso e un tasso di crescita del 201% negli ultimi 12 mesi.¹

Tuttavia, con la crescente diffusione delle API aumentano le possibilità di problemi legati alla sicurezza, soprattutto quando le API non sono gestite o protette in modo adeguato. Ciò include attacchi da parte di malintenzionati per sfruttare le vulnerabilità delle API, uno dei principali vettori di attacco per le applicazioni web. Sebbene i gateway API e i firewall per le app Web forniscano un livello di sicurezza, molti settori e aziende stanno iniziando a richiedere ulteriori funzionalità di sicurezza personalizzate per le loro API, per superare in astuzia gli attori delle minacce di domani.

IBM, leader nella gestione delle API e dei gateway applicativi, collabora con Noname Security, leader nella sicurezza per le API, per offrire funzionalità avanzate di sicurezza per le API. Questa soluzione congiunta ti aiuterà a raggiungere nuovi livelli di sicurezza.