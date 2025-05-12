Per decenni, il procurement è stato definito dalla sua capacità di ridurre i costi e migliorare l'efficienza. Di conseguenza, l'automazione e le tecnologie di procurement hanno migliorato i processi, ma non hanno cambiato radicalmente il modo in cui il procurement fornisce valore.

Ma oggi i responsabili procurement (CPO) e i leader procurement sono sempre più sotto pressione affinché facciano di più che limitarsi a generare risparmi. Devono affrontare le interruzioni della supply chain, mitigare i rischi, contribuire a garantire la conformità e contribuire a obiettivi strategici più ampi. Con l'avvento dell'AI generativa (gen AI), la funzione sta subendo una profonda Trasformazione, che spostare dall'automazione all'intelligenza strategica e all'estrazione di valore.