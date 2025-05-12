Per decenni, il procurement è stato definito dalla sua capacità di ridurre i costi e migliorare l'efficienza. Di conseguenza, l'automazione e le tecnologie di procurement hanno migliorato i processi, ma non hanno cambiato radicalmente il modo in cui il procurement fornisce valore.
Ma oggi i responsabili procurement (CPO) e i leader procurement sono sempre più sotto pressione affinché facciano di più che limitarsi a generare risparmi. Devono affrontare le interruzioni della supply chain, mitigare i rischi, contribuire a garantire la conformità e contribuire a obiettivi strategici più ampi. Con l'avvento dell'AI generativa (gen AI), la funzione sta subendo una profonda Trasformazione, che spostare dall'automazione all'intelligenza strategica e all'estrazione di valore.
Secondo il report dell'IBM Institute for Business Value "Procurement intelligente ora ancora più intelligente", le aziende che utilizzano l'AI nei procurement vedono risultati misurabili come:
Questi risultati chiariscono che l'AI non sta solo migliorando il procurement, ma lo sta ridefinendo.
Storicamente, la Tecnologia procurement si è concentrata sull'automatizzazione di compiti come l'elaborazione degli ordini di acquisto, l'abbinamento delle fatture e la gestione dei contratti. Sebbene questi miglioramenti abbiano semplificato le operazioni, hanno fatto poco per elevare l'influenza strategica del procurement.
La gen AI sta cambiando tutto, questo consentendo ai team di procurement di:
Queste funzionalità segnano una svolta per il procurement, trasformandolo da una funzione di back-office in una leva strategica per la resilienza, l'innovazione e la creazione di valore a lungo termine.
I team di procurement sono sottoposti a una pressione sempre più forte poiché le aspettative aumentano, i budget si restringono e le esigenze aziendali diventano più complesse. Per tenere il passo, il procurement deve evolversi da un ruolo tradizionale, basato sui processi, a un partner strategico nella creazione di valore aziendale. La vera sfida non riguarda solo gli strumenti obsoleti, ma il cambiamento di mentalità.
Invece di limitarsi ad automatizzare ciò che si è già fatto, le organizzazioni leader stanno ripensando il ruolo del procurement per influenzare e modellare in modo proattivo i risultati aziendali. Ciò equivale a:
• Anticipare il cambiamento attraverso insight predittivi, non solo reagire
• Trovare valore in nuovi luoghi, attraverso sourcing più intelligenti, sostenibilità e innovazione dei fornitori
• Integrare l'intelligence in ogni fase per allineare il procurement alle priorità aziendali in evoluzione
La prossima evoluzione del procurement risiede nell'intelligence adattiva, sistemi di AI che imparano ed evolvono continuamente. I team di procurement pronti per il futuro sfrutteranno l'AI non solo per automatizzare i processi, ma anche per generare insight che trasformino il procurement in un vantaggio competitivo. Con il 62% dei dirigenti che si aspetta che l'AI generativa acceleri il ritmo delle scoperte, portando a nuove fonti di innovazione per prodotti e servizi.
Le organizzazioni che adottano il procurement basato sull'AI possono aspettarsi di:
Il procurement basato sull'AI non è più un concetto del futuro, ma sta accadendo ora. L'AI consente alle organizzazioni di rivedere la propria strategia di procurement da zero. Le aziende che non abbracciano questo cambiamento rischiano di rimanere indietro in un mercato in rapida evoluzione.
Secondo il recente report di IBV "La guida del CEO al procurement", coloro che agiscono ora non solo otterranno risparmi sui costi, ma posizioneranno anche il procurement come un contributo chiave alla crescita e alla resilienza dell'azienda.
Sei pronto a trasformare il procurement in un vantaggio competitivo? Iscriviti al nostro webinar per scoprire come sfruttare la gen AI per guidare il processo decisionale, migliorare l'efficienza e ottenere un impatto aziendale misurabile.
