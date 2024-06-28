Gestione delle vulnerabilità potenziata dall'AI

Raccolta dei requisiti: è necessario analizzare log e report. Ciò include specifiche come input, output, variabile dipendente, variabile indipendente e insight fruibili.

Pianificazione: è necessario selezionare gli algoritmi e le tecniche di machine learning, nonché i feed e le variabili di input e output. Le tecniche specificano quali variabili e parole chiave verranno ricercate e come i risultati verranno visualizzati in una tabella. I risultati finali saranno estratti dalla tabella e aggiunti a un grafico per ottenere insight fruibili.

Codifica: il codice deve essere scritto in modo da soddisfare i requisiti. È consigliabile verificare se il file di input viene letto e genera il file di output.

Test: è necessario testare la codifica e gli altri componenti del programma e diagnosticare eventuali problemi.

Ciclo di feedback: si deve stabilire un ciclo di feedback per verificare se si riceve l'output previsto. I miglioramenti dovrebbero essere fatti in base ai feedback. Questi passaggi dovrebbero essere ripetuti per un miglioramento continuo.