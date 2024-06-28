Gestione delle vulnerabilità potenziata dall'AI

La gestione delle vulnerabilità comporta un ciclo continuo di identificazione, definizione delle priorità e mitigazione delle vulnerabilità all'interno di applicazioni software, reti e sistemi informatici. Questa strategia proattiva è essenziale per proteggere gli asset digitali di un'organizzazione e mantenerne la sicurezza e l'integrità.
Per rendere il processo più semplice e facile, dobbiamo coinvolgere l'intelligenza artificiale (AI). Prendiamo in esame come l'AI sia efficace nella gestione delle vulnerabilità e come possa essere implementata.
Newsletter Think
Unisciti ai leader della sicurezza che si affidano alla newsletter Think per ricevere notizie selezionate su AI, cybersecurity, dati e automazione. Impara velocemente da tutorial e articoli informativi consegnati direttamente nella tua casella di posta. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa sulla privacy IBM.
L'uso dell'AI porterà la gestione delle vulnerabilità al livello successivo. Oltre a ridurre i tempi di analisi, l'AI identifica efficacemente le minacce.
Una volta deciso di utilizzare l'AI per la gestione delle vulnerabilità, dobbiamo raccogliere informazioni su come vorremmo che l'AI rispondesse e quali dati dovranno essere analizzati per identificare gli algoritmi giusti. Gli algoritmi di AI e le tecniche di machine learning eccellono nel rilevare minacce sofisticate e mai viste in precedenza.
Analizzando grandi volumi di dati, tra cui i log di sicurezza, i log del traffico di rete e i feed di threat intelligence, i sistemi basati su AI possono identificare modelli e anomalie che indicano potenziali vulnerabilità o attacchi. La conversione dei registri in dati e grafici renderà l'analisi più semplice e veloce. Gli incidenti dovrebbero essere identificati in base al rischio di sicurezza e devono essere effettuate notifiche per un'azione immediata.
L'autoapprendimento è un altro ambito in cui l'AI può essere addestrata con i dati. Ciò consente all'AI di essere aggiornata sull'ambiente in evoluzione e di affrontare le minacce nuove ed emergenti. L'AI identificherà le minacce ad alto rischio e le minacce che non sono state mai rilevate in precedenza.
L'implementazione dell'AI richiede iterazioni per addestrare il modello, il che può richiedere tempo. Tuttavia, col tempo diventa più facile identificare minacce e difetti. Le piattaforme basate su AI raccolgono costantemente insight dai dati, adattandosi ai panorami e ai rischi emergenti. Via via che progrediscono, aumentano la loro precisione ed efficacia nell'individuare i punti deboli e offrire indicazioni pratiche.
Durante l'addestramento dell'AI, dobbiamo anche considerare le tattiche avversarie e le tecniche di MITRE ATT&CK quale parte dell'autoapprendimento dell'AI. L'integrazione di MITRE e dell'AI consentirà di individuare e bloccare il 90% delle minacce ad alto rischio.
Attraverso l'analisi dei dati passati e delle violazioni di sicurezza, l'AI può prevedere gli attacchi e prevenire l'utilizzo delle vulnerabilità.
Raccolta dei requisiti: è necessario analizzare log e report. Ciò include specifiche come input, output, variabile dipendente, variabile indipendente e insight fruibili.
Pianificazione: è necessario selezionare gli algoritmi e le tecniche di machine learning, nonché i feed e le variabili di input e output. Le tecniche specificano quali variabili e parole chiave verranno ricercate e come i risultati verranno visualizzati in una tabella. I risultati finali saranno estratti dalla tabella e aggiunti a un grafico per ottenere insight fruibili.
Codifica: il codice deve essere scritto in modo da soddisfare i requisiti. È consigliabile verificare se il file di input viene letto e genera il file di output.
Test: è necessario testare la codifica e gli altri componenti del programma e diagnosticare eventuali problemi.
Ciclo di feedback: si deve stabilire un ciclo di feedback per verificare se si riceve l'output previsto. I miglioramenti dovrebbero essere fatti in base ai feedback. Questi passaggi dovrebbero essere ripetuti per un miglioramento continuo.
Le organizzazioni possono trasformare le pratiche di gestione delle vulnerabilità, introducendo automazione, AI e funzionalità proattive. Utilizzando l'AI nella gestione delle vulnerabilità, le organizzazioni possono migliorare il loro livello di sicurezza, anticipare le minacce emergenti e proteggere i propri asset e dati preziosi nell'attuale panorama della cybersecurity in rapida evoluzione.
Tuttavia, è importante riconoscere che l'AI non deve essere vista come una soluzione autonoma, bensì come un miglioramento dei tradizionali sistemi di gestione delle vulnerabilità. I migliori risultati si ottengono quando l'AI viene integrata e utilizzata insieme ai metodi esistenti.
Acquisisci gli insight necessari per prevenire e reagire agli attacchi informatici con maggiore velocità ed efficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Scopri perché IBM è stata nominata un Major Player e ricevi insight per scegliere il fornitore di servizi di consulenza sulla cybersecurity più adatto per le esigenze della tua organizzazione.
Scopri come sta cambiando il panorama della sicurezza odierno e come affrontare le sfide e sfruttare la resilienza dell'AI generativa.
Scopri le minacce più recenti e rafforza le tue difese cloud con il report IBM X-Force Cloud Threat Landscape.
Scopri in che modo la sicurezza dei dati protegge le informazioni digitali da accessi non autorizzati, danneggiamento o furto durante il loro intero ciclo di vita.
Trasforma il tuo programma di sicurezza con le soluzioni offerte dal più grande provider di sicurezza aziendale.
Trasforma il tuo business e gestisci i rischi con la consulenza sulla cybersecurity, il cloud e i servizi di sicurezza gestiti.
Migliora la velocità, l'accuratezza e la produttività dei team di sicurezza con soluzioni di cybersecurity basate sull'AI.
Che tu abbia bisogno di soluzioni di sicurezza dei dati, di gestione degli endpoint, o di gestione delle identità e degli accessi (IAM), i nostri esperti sono pronti a collaborare con te per farti raggiungere un solido livello di sicurezza.Trasforma il tuo business e gestisci i rischi con un leader a livello globale nel campo della consulenza per la cybersecurity, del cloud e dei servizi di sicurezza gestiti.