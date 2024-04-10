Come dovrebbe essere un framework di governance dell'AI etica?

Mentre la corsa per raggiungere l'AI generativa si intensifica, anche il dibattito etico che circonda questa tecnologia continua a scaldarsi. E la posta in gioco diventa sempre più alta.

Secondo Gartner, "Le organizzazioni sono responsabili di garantire che i progetti di AI che sviluppano, distribuiscono o utilizzano non abbiano conseguenze etiche negative." Nel frattempo, il 79% dei dirigenti afferma che l'etica dell'AI è importante per il loro approccio all'AI a livello aziendale, ma meno del 25% ha operazionalizzato i principi di governance etica.

L'AI è anche in cima alla lista delle preoccupazioni del governo degli Stati Uniti. Alla fine di febbraio, lo Speaker Mike Johnson e il leader democratico Hakeem Jeffries hanno annunciato l'istituzione di una Task Force bipartisan sull'AI per esplorare come il Congresso può garantire che l'America continui a essere leader nell'innovazione globale dell'AI. La Task Force prenderà inoltre in considerazione le barriere necessarie per salvaguardare la nazione dalle minacce attuali ed emergenti e per garantire lo sviluppo di tecnologie sicure e affidabili.

Chiaramente, una buona governance è essenziale per affrontare i rischi associati all'AI.