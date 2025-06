Per operare nell'attuale panorama delle minacce, la tua azienda deve evolversi e trasformarsi. IBM Security ti offre i servizi di consulenza, l'integrazione di sistemi, la tecnologia e la sicurezza gestita per AWS di cui hai bisogno. La nostra sicurezza moderna è in grado di supportare la tua migrazione al cloud, in modo che tu possa apportare cambiamenti drastici alle responsabilità, ai processi e alle tecnologie.

Approvata da AWS come MSSP Competency Partner di livello 1, Premier Consulting Partner, Advanced Technology Competency Partner e ISV Accelerate Partner, IBM Security offre servizi di consulenza e integrazione di sistemi leader del mercato, gestione integrata delle minacce, risposta agli incidenti, sicurezza del cloud e servizi di sicurezza gestiti e conformi al NIST CSF per aiutarti a crescere in modo programmatico e a trasformare le tue operazioni di sicurezza aziendali.

IBM Security lavora con la tua organizzazione come estensione del tuo team, offrendo soluzioni avanzate e una guida esperta per aiutarti a proteggere il tuo ambiente cloud AWS. Ti consentiamo di adoperare i controlli nativi di AWS allineandoli ai tuoi programmi di sicurezza aziendali per semplificare e centralizzare la visibilità.

La collaborazione tra IBM Security e AWS permette alla tua azienda di: