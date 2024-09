Utilizzando l'AI generativa fornita da Amazon Web Services (AWS) e IBM, MacStadium può passare a questo modello. La partnership tra IBM e AWS offre una combinazione unica di tecnologie aziendali leader nei settori AI, cloud, infrastruttura e open source che consentono a organizzazioni come MacStadium di scalare i workload dell'AI in modo rapido e responsabile.

Nel corso di un progetto pilota di tre settimane, un team di 10 persone presso MacStadium si è riunito con Innovative Solutions (link esterno a ibm.com) per costruire e testare un nuovo assistente virtuale con tecnologia AI generativa. "Abbiamo scelto di lavorare con Innovative Solutions per la loro importante esperienza nell'AI. Lavorano con l'AI già da un po' di tempo e conoscono le varie opzioni dal punto di vista dell'infrastruttura. Inoltre, hanno esperienza con diversi fornitori di servizi di AI e provider di cloud, nonché possono trovare la soluzione giusta per i loro clienti," osserva Chapman.

L'interfaccia di chat del nuovo assistente è attivata da IBM watsonx™ Assistant, una piattaforma di AI conversazionale che aiuta i team a fornire assistenza self-service. Amazon Bedrock (link esterno a ibm.com), un servizio di AI generativa, offre la base della soluzione. Quando un utente rivolge una domanda all'assistente, la tecnologia Amazon Bedrock interroga le varie fonti di dati determinate da MacStadium e riassume i risultati per l'utente. "Con questo nuovo assistente, avremo un esperto sempre a disposizione che aiuta gli sviluppatori nel momento in cui hanno davvero bisogno, in modo da fornire più velocemente risposte alle domande, per liberarsi e poter tornare al lavoro di sviluppo," aggiunge Sherry Grote, Head of Marketing presso MacStadium. Durante il progetto pilota, il team ha notato che il nuovo assistente non impiegava più ore per rispondere a una domanda, ma pochi minuti.

"Questa è stato un aspetto davvero impressionante della stessa AI: la sua capacità di fondere insieme i contesti informativi e fornire una risposta coesa e completa. È molto interessante il modo in cui assorbe la documentazione del prodotto e come riesce effettivamente a fare salti logici e ipotesi che sono abbastanza in linea con ciò che un esperto direbbe quando risponde alla domanda di un utente," osserva Chapman.

Il progetto pilota del nuovo assistente, supportato da IBM watsonx Assistant e Amazon Bedrock, ha fornito risultati entusiasmanti:

Aumento del 30% dell'efficienza del personale, con interazioni più rapide ed efficaci con i clienti

Riduzione del 25% delle richieste di supporto clienti, il che indica una maggiore risoluzione al primo contatto

Maggiore velocità di implementazione del servizio

Il team stima inoltre che l'assistente abbia dimostrato un tasso di precisione del 90% nelle risposte fornite agli utenti, e questo è solo l'inizio. Hanno in programma di espandere il progetto pilota per includere altre offerte oltre a Orka. "Vogliamo crescere oltre questo primo caso d'uso e supportare i nostri utenti con la configurazione dei loro servizi cloud. La nostra visione è quella di creare un assistente alla configurazione in grado di supportarti con tutto il cloud," aggiunge Chapman. "Questa nuova soluzione crea valore a lungo termine per i clienti finali MacStadium e questo è ciò di cui siamo più orgogliosi. Se possiamo contribuire a gestire i rendimenti lungo tutto il flusso di valore, abbiamo svolto il nostro lavoro di partner di consulenza e creato l'opportunità di contribuire a risolvere il prossimo grande problema," aggiunge Justin Copie, CEO di Innovative Solutions.