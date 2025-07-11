Espansione di watsonx su AWS

Mentre le organizzazioni continuano a scalare le iniziative di AI e dati, una cosa è chiara: il successo dipende da soluzioni che funzionano dove vivono i suoi dati. Che si tratti del tuo data center, dell'edge o del cloud pubblico, flessibilità e controllo sono essenziali.

Oggi siamo entusiasti di annunciare un importante passo avanti in questo percorso: ora siamo disponibili in 89 mercati con oltre 90 prodotti IBM, inclusa l'espansione di diverse offerte IBM watsonx esistenti e nuove come set di offerte cloud-native SaaS su AWS.