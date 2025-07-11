Espansione di watsonx su AWS

11 luglio 2025
Mentre le organizzazioni continuano a scalare le iniziative di AI e dati, una cosa è chiara: il successo dipende da soluzioni che funzionano dove vivono i suoi dati. Che si tratti del tuo data center, dell'edge o del cloud pubblico, flessibilità e controllo sono essenziali.
Oggi siamo entusiasti di annunciare un importante passo avanti in questo percorso: ora siamo disponibili in 89 mercati con oltre 90 prodotti IBM, inclusa l'espansione di diverse offerte IBM watsonx esistenti e nuove come set di offerte cloud-native SaaS su AWS.
Attraverso la nostra collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS), stiamo lavorando per portare watsonx—il portfolio di IBM che accelera l'impatto di gen AI nei core enterprise workflow—direttamente nel tuo catalogo AWS come servizio nativo. Ciò Le consente di creare, governare e scalare l'intelligenza artificiale utilizzando l'infrastruttura AWS familiare, beneficiando al contempo delle solide funzionalità di IBM watsonx.
Ad oggi, le seguenti offerte watsonx sono disponibili come cloud-native SaaS su AWS:
Questi sei servizi watsonx sono ora disponibili nella regione AWS Mumbai, ampliando significativamente la nostra impronta SaaS globale. Ciò rende più facile per i clienti soddisfare le esigenze di residenza e conformità dei dati, implementando le soluzioni di intelligenza artificiale più velocemente in tutte le aree geografiche.
Man mano che le aziende integrano AI nelle loro operazioni, devono affrontare alcune sfide chiave:
Semplificando l'infrastruttura e offrendo l'integrazione nativa con AWS, IBM aiuta i clienti ad accelerare il time-to-value mantenendo il controllo e la visibilità. È più facile che mai per le aziende rendere operativi i dati e l'AI, in modo sicuro, su larga scala e ovunque la loro azienda ne abbia più bisogno.
Se stai già lavorando su AWS o stai esplorando la tua Strategia di hybrid cloud, ora è il momento perfetto per esplorare cosa può offrirti watsonx.
AWS Marketplace: IBM watsonx.data come servizio
AWS Marketplace: IBM watsonx Orchestrate as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx.governance come servizio
AWS Marketplace: IBM watsonx.ai