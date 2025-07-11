Espansione di watsonx su AWS

11 luglio 2025

Autore

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

Mentre le organizzazioni continuano a scalare le iniziative di AI e dati, una cosa è chiara: il successo dipende da soluzioni che funzionano dove vivono i suoi dati. Che si tratti del tuo data center, dell'edge o del cloud pubblico, flessibilità e controllo sono essenziali.

Oggi siamo entusiasti di annunciare un importante passo avanti in questo percorso: ora siamo disponibili in 89 mercati con oltre 90 prodotti IBM, inclusa l'espansione di diverse offerte IBM watsonx esistenti e nuove come set di offerte cloud-native SaaS su AWS.

watsonx come SaaS su AWS: cosa c'è di nuovo

Attraverso la nostra collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS), stiamo lavorando per portare watsonx—il portfolio di IBM che accelera l'impatto di gen AI nei core enterprise workflow—direttamente nel tuo catalogo AWS come servizio nativo. Ciò Le consente di creare, governare e scalare l'intelligenza artificiale utilizzando l'infrastruttura AWS familiare, beneficiando al contempo delle solide funzionalità di IBM watsonx.

Ad oggi, le seguenti offerte watsonx sono disponibili come cloud-native SaaS su AWS:

  • watsonx.ai - Uno studio collaborativo di AI di livello aziendale progettato per aiutare i builder AI a creare modelli AI e soluzioni personalizzate utilizzando una varietà di machine learning.
  • watsonx.data – Un data lakehouse ibrido e aperto per alimentare l'AI e l'analytics con tutti i tuoi dati ovunque essi risiedano.
  • watsonx.governance — Un toolkit end-to-end per la governance dell'AI per gestire il rischio, la conformità e l'intero ciclo di vita dell'IA si integra con Amazon SageMaker e Amazon Bedrock.
  • watsonx Orchestrate – Una soluzione destinata alle imprese che aiuta a creare, implementare e gestire assistenti AI e agenti AI per automatizzare processi e workflow e si integra con AmazonQ.
  • watsonx.data intelligence – Scopre, rende accurati e governa gli asset di dati, trasformando le informazioni non elaborate in insight di AI accurati e significativi, negli ambienti on-premise e cloud.
  • IBM DataStage (parte di watsonx.data integration) Integrazione dei dati leader del settore su larga scala.

Espansione della disponibilità della piattaforma di dati e intelligenza artificiale nella regione AWS di Mumbai

Questi sei servizi watsonx sono ora disponibili nella regione AWS Mumbai, ampliando significativamente la nostra impronta SaaS globale. Ciò rende più facile per i clienti soddisfare le esigenze di residenza e conformità dei dati, implementando le soluzioni di intelligenza artificiale più velocemente in tutte le aree geografiche.

Perché questa partnership è importante per te

Man mano che le aziende integrano AI nelle loro operazioni, devono affrontare alcune sfide chiave:

  • Velocità: per passare rapidamente dalla fase pilota alla produzione e iterare con agilità
  • Governance: per garantire che l'AI sia trasparente, conforme e allineata ai framework del rischio aziendale
  • Flessibilità: implementare l'intelligenza artificiale ovunque offra il massimo valore, nel cloud, in sede o all'edge

Semplificando l'infrastruttura e offrendo l'integrazione nativa con AWS, IBM aiuta i clienti ad accelerare il time-to-value mantenendo il controllo e la visibilità. È più facile che mai per le aziende rendere operativi i dati e l'AI, in modo sicuro, su larga scala e ovunque la loro azienda ne abbia più bisogno.

Per il futuro:

Se stai già lavorando su AWS o stai esplorando la tua Strategia di hybrid cloud, ora è il momento perfetto per esplorare cosa può offrirti watsonx.

AWS Marketplace: IBM watsonx.data come servizio

AWS Marketplace: IBM watsonx Orchestrate as a Service

AWS Marketplace: IBM watsonx.governance come servizio

AWS Marketplace: IBM watsonx.ai

 

Esplora la partnership strategica di IBM con AWS