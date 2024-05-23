Soluzioni IoT

La IoT (Internet of Things) consiste nei miliardi di dispositivi fisici in tutto il mondo che sono ora connessi a internet, ognuno dei quali raccoglie e condivide dati.
Combinando i dati IoT con le tecnologie IBM Cloud, le aziende possono estrarre dei preziosi insight per migliorare praticamente ogni aspetto delle loro operazioni e abilitare dei modelli di business nuovi e innovativi.
Inizia con il tuo dispositivo e connettilo a una ricetta IBM Cloud.
Connettiti a IBM Cloud utilizzando MQTT o HTTP, aperti e leggeri.
Gestisci i dispositivi connessi in modo che le tue app possano accedere ai dati in tempo reale e a quelli cronologici.
Utilizza API altamente sicure per connettere le tue app con i dati dai tuoi dispositivi.
Crea app analitiche in IBM Cloud, in un altro cloud o nei tuoi server.
Connetti, raccogli e inizia a elaborare i dati IoT in modo rapido e facile con con IBM Watson IoT® Platform.
Avvaliti del servizio di analytics per la visualizzazione e l'analytics basata sull'AI nel cloud.
IBM Blockchain sta aiutando a mantenere la fiducia nella supply chain della filiera alimentare.
Mantieni la visibilità e il controllo degli asset intelligenti nelle tue operazioni con IoT e AI.
Riprogetta lo spazio per soddisfare le esigenze in continua evoluzione nei tuoi immobili e nelle tue strutture.
Ridimensiona i tuoi processi di ingegneria lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti con gli insight basati sull'AI.
Inizia oggi stesso. Fai i primi passi verso una migliore comprensione dei tuoi asset, dei tuoi processi e dei tuoi dati.