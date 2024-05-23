Soluzioni IoT

Crea ed amplia app che sfruttano i dati e l'analytics dai tuoi dispositivi e sensori connessi
IoT e IBM Cloud® stanno creando opportunità di crescita

La IoT (Internet of Things) consiste nei miliardi di dispositivi fisici in tutto il mondo che sono ora connessi a internet, ognuno dei quali raccoglie e condivide dati.

Combinando i dati IoT con le tecnologie IBM Cloud, le aziende possono estrarre dei preziosi insight per migliorare praticamente ogni aspetto delle loro operazioni e abilitare dei modelli di business nuovi e innovativi.
Il tuo dispositivo o il tuo gateway

Inizia con il tuo dispositivo e connettilo a una ricetta IBM Cloud.
MQTT e HTTP

Connettiti a IBM Cloud utilizzando MQTT o HTTP, aperti e leggeri.
IBM Watson® IoT Platform

Gestisci i dispositivi connessi in modo che le tue app possano accedere ai dati in tempo reale e a quelli cronologici.
API REST e in tempo reale

Utilizza API altamente sicure per connettere le tue app con i dati dai tuoi dispositivi.
La tua applicazione e l'analytics

Crea app analitiche in IBM Cloud, in un altro cloud o nei tuoi server.
Parti da dimensioni ridotte e aumentale rapidamente

Connetti, raccogli e inizia a elaborare i dati IoT in modo rapido e facile con con IBM Watson IoT® Platform.

 Valore dai tuoi dati IoT
Visualizza, analizza e agisci

Avvaliti del servizio di analytics per la visualizzazione e l'analytics basata sull'AI nel cloud.

 Gestione dei dati e IoT
Tracciabilità digitale

IBM Blockchain sta aiutando a mantenere la fiducia nella supply chain della filiera alimentare.

 IBM Blockchain
Gestione degli asset aziendali

Mantieni la visibilità e il controllo degli asset intelligenti nelle tue operazioni con IoT e AI.

 Scopri di più
Gestione delle strutture

Riprogetta lo spazio per soddisfare le esigenze in continua evoluzione nei tuoi immobili e nelle tue strutture.

 Scopri di più
Ingegneria dei sistemi

Ridimensiona i tuoi processi di ingegneria lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti con gli insight basati sull'AI.

 Scopri di più
Prossimi passi

Inizia oggi stesso. Fai i primi passi verso una migliore comprensione dei tuoi asset, dei tuoi processi e dei tuoi dati.

