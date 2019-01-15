I tuoi dati vivono in modi che possono avere un impatto significativo sulla tua azienda. E poiché i dati hanno fondamentalmente una vita propria, ci sono domande che devi affrontare fin dall'inizio del tuo percorso IoT. Domande come:
Di seguito, esploriamo perché la gestione dei dati è fondamentale per una strategia IoT valida e come puoi compiere i primi passi per gestire l'enorme quantità di dati. (Per maggiori informazioni sul percorso IoT complessivo, leggi il mio altro post sul blog, Quattro passi per ottenere il massimo valore dai tuoi dati IoT.)
Spesso, le aziende sperimentano la loro strategia IoT prima di lanciare iniziative su larga scala. Un proof of concept (POC) è un approccio a basso costo e basso rischio che può aiutarti a perfezionare la tua strategia. Tuttavia, molte aziende che hanno implementato con successo un POC o uno studio pilota IoT restano sorprese quando passano al modello di produzione. Le difficoltà sorgono quando il progetto si amplia. Il data streaming da pochi dispositivi connessi può essere gestibile, ma lo storage può diventare un problema con l'arrivo di più dispositivi.
Non è possibile conservare all'infinito tutti i dati generati dai dispositivi connessi. Innanzitutto, i costi di storage salirebbero presto alle stelle. In secondo luogo, non ha molto senso acquisire dati solo per il gusto di averli.
I tuoi dati devono invece aiutarti a raggiungere un obiettivo specifico. Ad esempio, risolvere un problema, migliorare l'efficienza operativa, ottimizzare la manutenzione delle attrezzature o ridurre gli sprechi. Se vuoi davvero che i tuoi dati lavorino per te – per aiutarti a identificare schemi, tendenze e aree da migliorare – devi capire come gestire quei dati.
Immagina, ad esempio, di voler capire come l'illuminazione di un edificio consumi energia. Dotare il tuo edificio di strumentazione è un buon primo passo. Ma un edificio collegato raccoglie dati in tempo reale su molti fattori – dalla pressione ambientale all'altitudine e fino alla temperatura. La maggior parte di queste informazioni non è critica per capire come l'illuminazione influisce sulle bollette energetiche.
Tuttavia, sarebbe utile sapere se le luci sono costantemente accese o meno nelle stanze vuote. Oppure si potessero abbassare in una giornata luminosa. La gestione dei dati è il processo di prendere i dati complessivi disponibili e ridurli a poche metriche specifiche. Una piattaforma IoT dovrebbe aiutarti a impostare e mantenere questi parametri, e a memorizzare i dati di conseguenza.
Quando si cerca di risolvere un problema specifico, come nel nostro esempio di dell'illuminazione sopra, è necessario capire come diversi set di dati si correlano tra loro.
Ad esempio, hai bisogno di dati in tempo reale dai tuoi dispositivi IoT per sapere se le luci sono accese o spente. Puoi anche scoprire se una stanza è vuota o piena, oppure se la luce naturale in una stanza è sufficiente di per sé. Tali informazioni devono essere conservate in uno storage a breve termine, dove risultino facilmente accessibili.
Per individuare degli schemi, è necessario anche avere accesso ad alcuni dati storici. Quando sei mesi fa hai sperimentato i timer automatici per le luci, qual è stato l'impatto sui tuoi costi energetici? Quand'è che la tua struttura è più occupata e quali sono i periodi di tranquillità? Questo cambiamento è stagionale? A seconda del settore in cui operi, potresti voler analizzare questi dati solo ogni pochi mesi. Quindi ha senso conservarli in un magazzino di analisi a lungo termine. In questo caso, i costi sono inferiori rispetto a una struttura a breve termine.
L'esecuzione di analisi avanzate su dati storici e in tempo reale significa che puoi comprendere in modo più olistico le prestazioni della tua struttura. Ti permette inoltre di implementare soluzioni in modo proattivo prima che insorgano problemi.
Dividendo i dati in questo modo si ottiene anche il meglio da entrambi i mondi. Quando colleghi i tuoi dispositivi, i tuoi dati IoT vengono memorizzati in un archivio a breve termine. Lì, hai la velocità e le prestazioni necessarie per gestire queste informazioni in tempo reale. Altri dati, meno immediati, possono andare in uno storage a lungo termine, con maggiore capacità e a costi inferiori.
Quando sviluppi il tuo caso d'uso IoT, devi considerare la tua strategia per i dati. Ciò include anche la scelta della piattaforma giusta. Hai bisogno di una soluzione che ti permetta di ottimizzare l'archiviazione dei dati, e ti consiglio di trovare un partner con un approccio ai dati multi-livello. In questo modo puoi ottimizzare i costi e ottenere un migliore ritorno sul tuo investimento nell'IoT. Puoi anche
Se desideri saperne di più sulle piattaforme, ti invito a leggere un recente report di Forrester: The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Si tratta di una valutazione a 24 criteri dei fornitori di piattaforme software per l'Industrial Internet of Things (IIoT).
Informazioni sull'autore: con una formazione da ingegnere e una passione per la tecnologia da tutta la vita, Jiani Zhang è il Program Director for Offering Management per IBM Watson IoT Platform. In questo ruolo, aiuta a gestire il coinvolgimento dei clienti ed è a capo dello sviluppo della tecnologia della piattaforma, e in entrambi i casi aiuta i clienti a ottenere risultati aziendali. Prima di questo ruolo, Jiani ha guidato un team di strategia e gestione delle offerte focalizzato sull'IoT industriale. E per completare la sua esperienza nell'IoT, ha anche fatto parte del team di leadership IBM IoT. La sua competenza tecnologica spazia dalla progettazione e dallo sviluppo di prodotti alla gestione e alla consulenza.
Jiani ha conseguito una laurea di primo grado in Ingegneria elettrica e informatica presso l'University of California, Berkeley, e un Master in Business Administration presso la UCLA Anderson con specializzazione in Gestione della tecnologia.
