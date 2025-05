Molte aziende si trovano a gestire spazi per uffici sottoutilizzati a causa del lavoro ibrido, così come di landscape aperti, spazi di lavoro sani, gestione ambientale ed energetica e dinamiche mutevoli della forza lavoro. IBM Maximo Real Estate and Facilities offre una soluzione olistica di gestione dello spazio che crea ambienti di lavoro produttivi in modo economico e sostenibile. Ottimizza l'utilizzo dello spazio all'interno e tra gli edifici, migliora la pianificazione del capitale, gestisce i termini di locazione degli edifici e riduce le spese di manutenzione e le operazioni in tutte le strutture.